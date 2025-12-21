Tilen Lotrič: Saši Lendero ne moreš reči ne (VIDEO)

BOŽIČNA USPEŠNICA NA NOVO

Dvajset let po tem, ko je s skupino Čuki posnela božično pesem Božič je, se Lenderova z njo vrača v novi preobleki.

Glasbeniki zadnja leta pogosto razveselijo in presenetijo poslušalce ne le z novimi skladbami, temveč tudi z novimi različicami že slišanih. Za to potezo se je nedavno odločila tudi Saša Lendero. Pred 20 leti je s Čuki posnela skladbo Božič je, te dni pa je ta prišla med poslušalce v moderni preobleki. Sodobno različico božične uspešnice je posnela s Tilnom Lotričem. Vsaka pesem, v katero se doda Tilnov čudoviti glas, dobi povsem novo dimenzijo. »Poseben občutek je bil, ko sem po dvajsetih letih spet zapela pesem, ki je bila ves ta čas v meni kot ena mojih najljubših z albuma Vesel božič. ...