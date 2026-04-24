  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
APPLE

Tim Cook se po 15 letih poslavlja

Položaj glavnega izvršnega direktorja bo zapustil septembra, nasledil ga bo John Ternus.
Tim Cook je na čelu računalniškega velikana preživel petnajst let. FOTO: Nic Coury/AFP

Tim Cook je na čelu računalniškega velikana preživel petnajst let. FOTO: Nic Coury/AFP

Cookov položaj bo septembra prevzel John Ternus, ki je v podjetje prišel leta 2001. FOTO: Stephen Lam/Reuters

Cookov položaj bo septembra prevzel John Ternus, ki je v podjetje prišel leta 2001. FOTO: Stephen Lam/Reuters

Futuristični sedež Appla v kalifornijskem Cupertinu FOTO: Carlos Barria/Reuters

Futuristični sedež Appla v kalifornijskem Cupertinu FOTO: Carlos Barria/Reuters

Tim Cook je v dobrih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar je Applu močno olajšalo poslovanje s Kitajsko. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Tim Cook je v dobrih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar je Applu močno olajšalo poslovanje s Kitajsko. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Tim Cook je na čelu računalniškega velikana preživel petnajst let. FOTO: Nic Coury/AFP
Cookov položaj bo septembra prevzel John Ternus, ki je v podjetje prišel leta 2001. FOTO: Stephen Lam/Reuters
Futuristični sedež Appla v kalifornijskem Cupertinu FOTO: Carlos Barria/Reuters
Tim Cook je v dobrih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar je Applu močno olajšalo poslovanje s Kitajsko. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
Staš Ivanc
 24. 4. 2026 | 18:00
4:44
A+A-

Glavni izvršni direktor ameriškega računalniškega velikana Apple Tim Cook se bo 1. septembra preselil na položaj izvršnega predsednika družbe, neposredno vodenje podjetja pa bo prevzel John Ternus, so ta teden sporočili iz Cupertina. Cook je Apple vodil 15 let.

»Največja čast v mojem življenju je bila, da sem bil izvršni direktor družbe Apple in da so mi zaupali vodenje tako izjemnega podjetja. Apple ljubim z vsem svojim bitjem in sem zelo hvaležen, da sem imel priložnost delati s tako iznajdljivo, inovativno, ustvarjalno in globoko skrbno ekipo, ki je bila neomajna v svoji predanosti obogatitvi življenja naših strank ter ustvarjanju najboljših izdelkov in storitev na svetu,« je v sporočilu za javnost zapisal Tim Cook.

Cookov položaj bo septembra prevzel John Ternus, ki je v podjetje prišel leta 2001. FOTO: Stephen Lam/Reuters
Cookov položaj bo septembra prevzel John Ternus, ki je v podjetje prišel leta 2001. FOTO: Stephen Lam/Reuters

»Zelo sem hvaležen za to priložnost, da nadaljujem poslanstvo podjetja Apple,« pa je sporočil bodoči izvršni direktor John Ternus, ki v Applovi oblikovalski ekipi dela od leta 2001 in je bil kot direktor razvoja strojne opreme ključen igralec pri proizvodnji iphonov in airpodsov.

Tim Cook je leta 2011 nasledil legendarnega šefa Appla Steva Jobsa.

Pod Cookovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1700 odstotkov, tržna vrednost podjetja pa trenutno znaša okrog 4000 milijard dolarjev (okoli 3400 milijard evrov), kar ga uvršča na tretje mesto med najbolj vrednimi javnimi korporacijami na svetu, takoj za Nvidio in Alphabetom (Google).

Prva menjava po Jobsu

Gre za prvo menjavo na čelu Appla od leta 2011, ko je Cook nasledil pokojnega Steva Jobsa. Do tedaj je bil Jobsova desna roka in je veljal za arhitekta globalne dobavne verige Appla. Tim Cook je bil manj viden od svojega karizmatičnega predhodnika, vendar je nadaljeval razvoj ključnih poslovnih dejavnosti podjetja, ki se je hkrati širilo tudi na druga področja: od shranjevanja podatkov v oblaku do pretočnega predvajanja zabavnih vsebin.

Futuristični sedež Appla v kalifornijskem Cupertinu FOTO: Carlos Barria/Reuters
Futuristični sedež Appla v kalifornijskem Cupertinu FOTO: Carlos Barria/Reuters

Njegovo vodenje korporacije je bilo bolj liberalno od Jobsa, v Apple pa je uvedel kulturo sodelovanja. V času Cookovega vodenja je Apple dal na trg vrsto uspešnih izdelkov, kot so pametni telefoni iphone, osebni in prenosni računalniki mac, pretočno storitev in napravo apple tv in še marsikaj. V zadnjih letih se podjetje sicer spopada s težavami pri uvajanju umetne inteligence; konec lanskega leta je s položaja vodje oddelka za UI odšel John Giannandrea.

Apple je na tretjem mestu med najbolj vrednimi javnimi korporacijami na svetu, takoj za Nvidio in Alphabetom.

Apple je tudi večkrat odložil uvedbo pametnejše digitalne pomočnice siri, namesto da bi razvil lastne interne modele umetne inteligence, pa se je nedavno obrnil na Google in njegov gemini.

Človek z dobrimi zvezami

Cook se je uspešno izognil visokim carinam ameriške administracije in gojil osebni odnos s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Del tega je vključeval selitev nekaterih manjših delov proizvodnih linij v ZDA, vključno s proizvodno linijo za osebne računalnike mac pro v teksaškem Houstonu.

Pod njegovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1700 odstotkov.

Cook je med obiskom v Ovalni pisarni avgusta lani tudi napovedal, da bo Apple vse steklo, ki ga potrebuje za telefone in pametne ure, proizvajal v Kentuckyju. V okviru omenjenega obiska je Cook Trumpu podaril kipec iz 24-karatnega zlata z Applovim logotipom in svojim podpisom. Pri Applu so napovedali, da bo Cook v svoji novi vlogi še naprej deloval kot ambasador podjetja v politiki.

Tim Cook je v dobrih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar je Applu močno olajšalo poslovanje s Kitajsko. FOTO: Brendan Smialowski/AFP
Tim Cook je v dobrih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar je Applu močno olajšalo poslovanje s Kitajsko. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Tim Cook, rojen 1. novembra 1960 v Mobilu v Alabami, je tudi član upravnega odbora športne družbe Nike in član upravnega odbora Nacionalne nogometne fundacije, neprofitne organizacije, ki se ukvarja s promocijo amaterskega športa in izobraževanja, ter eden od skrbnikov Univerze Duke v Severni Karolini, kjer je tudi sam dokončal podiplomski študij managementa.

V svoji novi vlogi bo še naprej deloval kot ambasador podjetja v politiki.


Leta 2014 je postal prvi in ​​edini izvršni direktor katere koli družbe z lestvice najbogatejših podjetij na svetu Fortune 500, ki je javno razkril svojo homoseksualnost, oktobra 2014 pa je bil sprejet v Akademijo časti Alabame, ker je javno zagovarjal pravice LGBTQ. V letih 2012 in 2021 se je Cook pojavil na letnem seznamu 100 najvplivnejših ljudi na svetu, ki ga objavlja revija Time. Ameriška poslovna revija Forbes je decembra lani njegovo neto premoženje ocenila na 2,6 milijarde dolarjev (2,2 milijarde evrov). Ukvarja se tudi s filantropijo; marca 2015 je dejal, da namerava v prihodnosti svoje premoženje donirati v dobrodelne namene.

Več iz teme

Appletim cook
ZADNJE NOVICE
18:45
Novice  |  Slovenija
ZGODILO SE JE

Urška Klakočar Zupančič ni več članica Gibanja Svobode

Klakočar Zupančič je veljala za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, na lestvicah priljubljenosti politikov pa še vedno drži visoka mesta.
24. 4. 2026 | 18:45
18:28
Bulvar  |  Glasba in film
INTERVJU

Priznana slovenska oblikovalka o Melanii Trump: z eno stvarjo »pove več kot z besedami«

Po njenem mnenju je slog na tej ravni oblika diplomacije, kodiran sistem sporočil, ki oblikuje percepcijo in pušča pečat časa.
24. 4. 2026 | 18:28
18:00
Lifestyle  |  Izlet
TURISTIČNA TRIBUNA

Trst nekoč sinonim za šoping, danes je mnogo več (FOTO)

Mesto kave, vetra in zgodb; je idealna izbira za dnevni izlet.
24. 4. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TRENDI

Sladke sanje

Ko nas narava aprila po nekaj dnevih sonca ogoljufa s sivino, ki se je ne bi sramovala niti novembra, je v mislih najbolje preskočiti nekaj mesecev naprej, v poletje.
Ajda Janovsky24. 4. 2026 | 18:00
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
APPLE

Tim Cook se po 15 letih poslavlja

Položaj glavnega izvršnega direktorja bo zapustil septembra, nasledil ga bo John Ternus.
Staš Ivanc24. 4. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: Sobota prinaša nepričakovane čustvene preobrate in močne notranje uvide

Dan bo zahteval ravnotežje med čustvi, odnosi in osebnimi cilji.
24. 4. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki