Tim Cook se po 15 letih poslavlja

Glavni izvršni direktor ameriškega računalniškega velikana Apple Tim Cook se bo 1. septembra preselil na položaj izvršnega predsednika družbe, neposredno vodenje podjetja pa bo prevzel John Ternus, so ta teden sporočili iz Cupertina. Cook je Apple vodil 15 let.

»Največja čast v mojem življenju je bila, da sem bil izvršni direktor družbe Apple in da so mi zaupali vodenje tako izjemnega podjetja. Apple ljubim z vsem svojim bitjem in sem zelo hvaležen, da sem imel priložnost delati s tako iznajdljivo, inovativno, ustvarjalno in globoko skrbno ekipo, ki je bila neomajna v svoji predanosti obogatitvi življenja naših strank ter ustvarjanju najboljših izdelkov in storitev na svetu,« je v sporočilu za javnost zapisal Tim Cook.

Cookov položaj bo septembra prevzel John Ternus, ki je v podjetje prišel leta 2001. FOTO: Stephen Lam/Reuters

»Zelo sem hvaležen za to priložnost, da nadaljujem poslanstvo podjetja Apple,« pa je sporočil bodoči izvršni direktor John Ternus, ki v Applovi oblikovalski ekipi dela od leta 2001 in je bil kot direktor razvoja strojne opreme ključen igralec pri proizvodnji iphonov in airpodsov.

Tim Cook je leta 2011 nasledil legendarnega šefa Appla Steva Jobsa.

Pod Cookovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1700 odstotkov, tržna vrednost podjetja pa trenutno znaša okrog 4000 milijard dolarjev (okoli 3400 milijard evrov), kar ga uvršča na tretje mesto med najbolj vrednimi javnimi korporacijami na svetu, takoj za Nvidio in Alphabetom (Google).

Prva menjava po Jobsu

Gre za prvo menjavo na čelu Appla od leta 2011, ko je Cook nasledil pokojnega Steva Jobsa. Do tedaj je bil Jobsova desna roka in je veljal za arhitekta globalne dobavne verige Appla. Tim Cook je bil manj viden od svojega karizmatičnega predhodnika, vendar je nadaljeval razvoj ključnih poslovnih dejavnosti podjetja, ki se je hkrati širilo tudi na druga področja: od shranjevanja podatkov v oblaku do pretočnega predvajanja zabavnih vsebin.

Futuristični sedež Appla v kalifornijskem Cupertinu FOTO: Carlos Barria/Reuters

Njegovo vodenje korporacije je bilo bolj liberalno od Jobsa, v Apple pa je uvedel kulturo sodelovanja. V času Cookovega vodenja je Apple dal na trg vrsto uspešnih izdelkov, kot so pametni telefoni iphone, osebni in prenosni računalniki mac, pretočno storitev in napravo apple tv in še marsikaj. V zadnjih letih se podjetje sicer spopada s težavami pri uvajanju umetne inteligence; konec lanskega leta je s položaja vodje oddelka za UI odšel John Giannandrea.

Apple je na tretjem mestu med najbolj vrednimi javnimi korporacijami na svetu, takoj za Nvidio in Alphabetom.

Apple je tudi večkrat odložil uvedbo pametnejše digitalne pomočnice siri, namesto da bi razvil lastne interne modele umetne inteligence, pa se je nedavno obrnil na Google in njegov gemini.

Človek z dobrimi zvezami

Cook se je uspešno izognil visokim carinam ameriške administracije in gojil osebni odnos s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Del tega je vključeval selitev nekaterih manjših delov proizvodnih linij v ZDA, vključno s proizvodno linijo za osebne računalnike mac pro v teksaškem Houstonu.

Pod njegovim vodstvom so se delnice Appla podražile za več kot 1700 odstotkov.

Cook je med obiskom v Ovalni pisarni avgusta lani tudi napovedal, da bo Apple vse steklo, ki ga potrebuje za telefone in pametne ure, proizvajal v Kentuckyju. V okviru omenjenega obiska je Cook Trumpu podaril kipec iz 24-karatnega zlata z Applovim logotipom in svojim podpisom. Pri Applu so napovedali, da bo Cook v svoji novi vlogi še naprej deloval kot ambasador podjetja v politiki.

Tim Cook je v dobrih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar je Applu močno olajšalo poslovanje s Kitajsko. FOTO: Brendan Smialowski/AFP

Tim Cook, rojen 1. novembra 1960 v Mobilu v Alabami, je tudi član upravnega odbora športne družbe Nike in član upravnega odbora Nacionalne nogometne fundacije, neprofitne organizacije, ki se ukvarja s promocijo amaterskega športa in izobraževanja, ter eden od skrbnikov Univerze Duke v Severni Karolini, kjer je tudi sam dokončal podiplomski študij managementa.

V svoji novi vlogi bo še naprej deloval kot ambasador podjetja v politiki.

Leta 2014 je postal prvi in ​​edini izvršni direktor katere koli družbe z lestvice najbogatejših podjetij na svetu Fortune 500, ki je javno razkril svojo homoseksualnost, oktobra 2014 pa je bil sprejet v Akademijo časti Alabame, ker je javno zagovarjal pravice LGBTQ. V letih 2012 in 2021 se je Cook pojavil na letnem seznamu 100 najvplivnejših ljudi na svetu, ki ga objavlja revija Time. Ameriška poslovna revija Forbes je decembra lani njegovo neto premoženje ocenila na 2,6 milijarde dolarjev (2,2 milijarde evrov). Ukvarja se tudi s filantropijo; marca 2015 je dejal, da namerava v prihodnosti svoje premoženje donirati v dobrodelne namene.