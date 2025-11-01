Tinkara Kovač: Zvok, ki presega meje

Ko se ozremo na tri desetletja ustvarjalne poti Tinkare Kovač, se pred nami razpre zgodba o glasbenici, ki je svojo umetnost vedno razumela kot pot, ne kot cilj. Od prvih nastopov v devetdesetih, ko je njen glas že nosil prepoznavno iskrenost, do sodelovanja z domačimi in svetovnimi ustvarjalci – med njimi tudi z legendarnim Ianom Andersonom – Tinkara ostaja zavezana avtentičnosti. Njena flavta ni le instrument, temveč tudi podaljšek diha, način, kako svet sliši in kako ga vrača nazaj – v zvoku, ki presega meje jezika in časa.

V Linhartovi dvorani Cankarjevega doma bo 8. decembra s svojim bandom in številnimi gosti predstavila trojni album duetov. Ta večer ne bo le koncert, temveč tudi srečanje vseh svetov, ki jih je Tinkara prehodila – vseh glasov, spominov in melodij, ki jih zdaj združuje v en sam zven.

Kot mi Kraševka zaupa ob najinem srečanju v prestolnici, tudi po treh desetletjih na odru še vedno verjame v nove začetke: »Pravzaprav je to morda začetek novega cikla, saj se nekako ne počutim, da bi se poslavljala od nečesa, ampak pozdravljam novo obdobje. Kar se tiče zaključkov, lahko res povem, da bo moj album duetov zaokrožil zadnjih več kot dvajset let mojih glasbenih popotovanj po glasbeni pokrajini Slovenije in zunaj nje. Za tem projektom prihaja moj album novih rockovskih skladb, nekakšno nadaljevanje mojih korenin. V naslednjem letu pa bo veliko slišati o uglasbitvah Kosovelove poezije, ki jih tudi ustvarjava z Urošem Cingesarjem.«

Tinkara Kovač in Danica Lovenjak

Od ribe do očesa

Album duetov je zamišljen kot glasbeni triptih, preplet mednarodnih sodelovanj, slovenskih povezav in skladb, ustvarjenih z Urošem Cingesarjem. »Ko sem enkrat listala po zakladnici svoje glasbe in se mi je obenem v glavi odvrtela nekakšna inventura, sem ugotovila, da imam pravzaprav veliko, premnogo glasbenih sodelovanj. In med temi je kar precej takšnih, za katere v Sloveniji sploh nihče ne ve, saj so nastajale z mednarodnimi ustvarjalci. Mislim, da je primerno, da je tudi moja publika lahko deležna teh skladb in nenavadnih zgodb. Med slovenskimi sodelovanji pa so se znašle celo nekatere skladbe, ki sploh nikoli niso bile izdane, in tudi za slednje se mi je zdelo škoda, da niso nikjer zabeležene, ovrednotene in izpostavljene.«

Njen koncert v Cankarjevem domu bo veliko več kot le nastop – to bo skoraj retrospektiva, pogled nazaj in naprej hkrati. FOTO: Igor Modic

Njeno ustvarjanje je prežeto z odprtostjo do drugih svetov. »Ne glede na to, da glasbeniki lahko prihajamo iz popolnoma različnih, včasih celo diametralnih svetov, se potem, ko smo skupaj na odru ali v studiu, ustvari nekakšna magija. In srečo imam, da sem to doživela velikokrat.«

Ko razmišlja o besedi, ki bi najbolje opisala njene duete, se nasmehne. »Imam eno zelo nenavadno besedo oziroma sklop besed, za katere sem ugotovila, da še najbolj lahko opišejo vsa moja glasbena sodelovanja. Zelo nenavaden sklop besed je to, ki najbrž ne bo pravi naslov, sem pa izrisala simbol in bo na naslovnici. Vesica Piscis Eye je namreč naslov, ki ga lahko beremo med vrsticami. To je namreč tisti prostor, ki se v obliki nekakšne ribe naredi, ko dve krožnici postavimo eno prek druge in nastane presek. Če gremo dlje, ugotovimo, da je to lahko oko, in sicer oko, ki poveže dva glasbena svetova.«

Verjame v svet z manj tehnologije

Njen koncert v Cankarjevem domu bo veliko več kot le nastop – to bo skoraj retrospektiva, pogled nazaj in naprej hkrati. »Veliko se je v treh desetletjih spremenilo ne pri meni, ampak pri publiki oziroma pri teh vmesnih postajah, kako naša glasba pride do publike. Včasih so to bili plošče, kasete, radio, koncerti, danes pa premnogokrat vse to preglasijo dvajsetsekundni storyji na TikToku. To se mi zdi precej krivično do publike in do ustvarjalcev. Zato sanjam in verjamem v svet z manj tehnologije in več živosti, srečanj in povezovanj med ljudmi v živo.«

Sanjam in verjamem v svet z manj tehnologije in več živosti, srečanj in povezovanj med ljudmi v živo.

Flavta, njen prepoznavni znak, ostaja njen najintimnejši izraz. »Večkrat se pohecam, da je flavta del mojega telesa, da je moja tretja roka. Kar je pri vseh instrumentih fascinantno, je to, da ne znajo govoriti, da nimajo besed – kar pomeni, da iz njih lahko izvabimo univerzalnejšo obliko glasbe, ki se lahko dotakne vsakogar. Flavta je moj najčistejši način glasbene komunikacije.«

"Moja največja zmaga je, da sem še vedno tukaj," pravi Tinkara Kovač. FOTO: Igor Modic

Čeprav njena glasba potuje med kraji in kulturami – od Krasa do Kalifornije, od Slovenije do Grčije –, Tinkara ostaja trdno zasidrana doma. »Prostor je vedno relativen pojem. Kolikokrat recimo pomislim na Karla Maya, ki sploh ni poznal ameriških domorodcev, a jih je do potankosti opisal v svojih romanih o Vinetuju. Kot da prostor in čas ne bi imela pomena in vrednosti. Tako si včasih mislim in doživljam stvari okrog sebe: a ni morda vse skupaj le ena gledališka predstava, v kateri se pretvarjamo, da smo najboljši igralci? Če se vrnem k tvojemu vprašanju, pa sem vsekakor najbolj doma v Sloveniji. Mislim, da je nekaj na tem, da če se rodimo nekje, ima to svoj pomen. Je že prav, da tam ostanemo, delujemo in pozitivno vplivamo na svojo okolico.« Ravnovesje med svetovljanstvom in koreninami ohranja preprosto: »Tako,da živim življenje in diham na polna pljuča. Ravnovesje mi prinašajo predvsem narava, meni najbližjih nekaj par ljudi in tišina, odmik. In prav tam korenine globoko segajo v zemljo.«

Simbioza z Urošem

Svoj ustvarjalni svet že nekaj časa gradi skupaj z Urošem Cingesarjem, njuna glasbena povezanost se prepleta z njuno življenjsko zgodbo. »To je simbioza, za katero sem hvaležna. Res je ena plast življenja podpora drugi in obratno.« Kot ugotavlja, zna biti ljubezen v zrelejših letih drugačna – bolj mirna, a tudi globlja. »Naučila sem se in se vsak dan kaj novega. Predvsem je pomembno, kako se počutim. Mirno, ustvarjalno in še naprej unikatno. In vse to se v dvoje množi na neskončno potenco.« Med Krasom in Štajersko, med vetrom in vinom, je našla nov ustvarjalni prostor. »Odmik od doma, menjava obzorja je moj nasvet za vsakogar, ki želi do sebe ohraniti distanco. Da se lahko pogleda od daleč in ugotovi, kaj bi lahko bilo še bolje. Ali pa da preprosto ugotovi, da je najbolje prav tako, kot je.«

Če bi morala opredeliti svojo največjo zmago, se ne obotavlja. »Moja največja zmaga je, da sem še vedno tukaj. Ker sem pa večni optimist, trenutno sploh ne najdem primera za odgovor na moj največji poraz. Poraz ni poraz, ampak je lahko z drugimi besedami izziv, napredek, rast.« Na vprašanje, kaj jo danes najbolj žene naprej, odgovori brez pomisleka: »Najbolj me ženeta naprej moji dve hčerki. Biti mama je najlepše od vsega.« In če bi morala zaigrati melodijo, ki bi opisala njeno življenje? »To bi bila simfonija s simfoničnim orkestrom, fanfarami in slavoloki,« se nasmehne.

Najbolj me ženeta naprej moji dve hčerki. Biti mama je najlepše od vsega.

Tinkara ostaja zvesta sebi – umetnica, ki v svetu hrupa išče tišino, v svetu hitrosti pa prostor za dih. Njene pesmi niso le melodije, so zemljevidi poti, ki jih je prehodila, in prostor, kjer se srečata veter in svetloba. Morda prav zato njen glas še vedno povezuje – kot flavta, ki v rokah postane dih, misel in srce hkrati.