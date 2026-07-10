Preizkusili smo: tipkovnica in miška za dolgotrajno uporabo v pisarni

Pred leti smo v naših glasilih že nekaj pisali o tipkovnicah, pri čemer je šlo za prestižno mehansko gamersko tipkovnico SteelSeries apex 7 TKL in membransko tipkovnico greed slovenske blagovne znamke Uvi Gear. Tokrat pa smo pod večno mastne prste dobili Logitechov brezžični komplet tipkovnice in miške signature comfort plus MK880, ki ne poskuša odkrivati tople vode ali hoditi v igričarske loge, ampak ponuja točno to, kar potrebuje večina uporabnikov: udobje in funkcionalnost.

Prilagodljiva in nenaporna

Logitechova tipkovnica K880 je zasnovana za dolgotrajno in udobno uporabo, kar jo postavlja v ospredje med pisarniškimi tipkovnicami. Gre za model polne velikosti, kar pomeni, da ima tudi numerični del, kar je še posebno uporabno za pisarniška opravila, kjer so pogosti vnosi številk in hitre bližnjice. Njena rahlo ukrivljena oblika ni le estetska, temveč tudi funkcionalna, saj omogoča naravnejši položaj rok med tipkanjem. Ergonomija je eden ključnih vidikov te tipkovnice. Opremljena je z dvojno peno za naslon za dlani, ki zagotavlja podporo zapestju med dolgotrajnim delom. Prilagodljiv nagib tipkovnice omogoča tri različne kote (0, 4 in 8 stopinj), kar uporabniku omogoča, da prilagodi tipkovnico svojemu idealnemu položaju in s tem zmanjša obremenitev zapestij.

Tiho in natančno tipkanje

Kakovost tipkanja na tipkovnici K880 je zelo dobra, za kar se lahko zahvalimo tihim membranskim stikalom in tipkam z veliko hoda. Tipke so zasnovane tako, da zmanjšajo hrup med tipkanjem, kar je še posebno koristno v deljenih delovnih prostorih, kjer prekomerni hrup lahko moti sodelavce. Poleg tega membranska stikala zagotavljajo gladko in enakomerno tipkanje, kar povečuje natančnost in hitrost vnosa.

Tipkovnica K880 je opremljena z dvojno peno za naslon za dlani.

Tipkovnica je narejena za dolgotrajno delo. K880 naj bi z dvema alkalnima baterijama velikosti AAA zmogla kar tri leta delovanja, in to kljub brezžični povezavi (prek bluetootha), poleg tega pa njena robustna zasnova in kakovostni materiali obljubljajo dolgo življenjsko dobo.

Logitech K880 je torej odlična izbira za vse, ki iščejo udobno, tiho in zanesljivo tipkovnico za pisarniško uporabo. Njena ergonomska zasnova, prilagodljiv nagib in tiha membranska stikala zagotavljajo, da bo tipkanje prijetno in učinkovito, ne glede na dolžino delovnega dne.

Tiha in udobna miška

Drugi del Logitechovega kompleta signature comfort plus MK880 je brezžična miška M850L, prav tako zasnovana z mislijo na udobje in funkcionalnost. Njena ergonomska oblika je prilagojena desničarjem in vključuje oblazinjeni del, kamor položimo dlan, kar zmanjšuje obremenitev roke med dolgotrajno uporabo. Ta zasnova omogoča naravno lego roke, kar zmanjšuje utrujenost in povečuje produktivnost.

MIška lepo sede v roko, zgoraj pa je še oblazinjena.

Logitechova tehnologija silent touch, vgrajena v miško, zagotavlja tiho klikanje, kar je (spet) pomembno v pisarnah, kjer hrup lahko moti sodelavce. Tehnologija smartwheel pa omogoča natančno pomikanje, kar je idealno za delo z dolgimi dokumenti in preglednicami. S hitrim zasukom koleščka lahko uporabnik hitro prehaja med stranmi, medtem ko počasnejši premik omogoča natančno pomikanje po vrsticah.

Na spodnji strani izbiramo med tremi povezanimi napravami.

Miška prek bluetootha lahko enostavno preklaplja med tremi napravami s funkcijo easy-switch. To je še posebno uporabno za tiste, ki delajo na več napravah, kot so prenosnik, tablica in pametni telefon. Povezljivost je stabilna in zanesljiva, kar omogoča nemoteno delo brez prekinitev. Kar se tiče baterije, M850 L deluje na eno AA-baterijo, ki ji zagotavlja do 24 mesecev delovanja.

36 in 24 mesecev naj bi zdržali tipkovnica in miška.

M850L je robustna in zanesljiva miška z odlično avtonomijo, s tipkovnico K880 pa sta idealen par za vse, ki iščejo zanesljivo, udobno in funkcionalno orodje za pisarniško delo. No, tudi kakšno igrico se da čisto brez težav odigrati.