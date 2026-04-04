  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NE ME BASAT'

Komentar Primoža Kališnika: Tisti dnevi

V Sloveniji ima palica samo en konec, ki pa je pripet na obeh straneh, in jih tako vedno dobiš, ne le 50-odstotno, kot je to pri palici, ki ima dva konca.
FOTO: Roksana Bashyrova/Getty Images
Primož Kališnik
 4. 4. 2026 | 22:25
5:44
A+A-

Res nisem dolgo verjel, da je tako, a sem sčasoma le spoznal, da je edino, kar drži svet za silo skupaj, to, da so tu pravila. Da se stvari dogajajo za vse približno enako in da smo vsi vsaj približno seznanjeni s tem, kako naj bi svet izgledal na našem koncu planeta.

Človek seveda sebe nikoli ne vidi tako kot drugi, kar je dobro, saj bi bil sicer še slabše volje, kot je.

No, edino še slabše je, če človek sebe vidi samo tako, kot se njemu zdi, da je prav – in to je še slabše kot prejšnja opcija: prej si moral veljati za bedaka, in to je to, a ni brezizhodno, po novem pa si kreten in tako bo za vedno.

Verjetno to drži.

Recimo, da pred spanjem premišljuješ, kako se nekateri pri nas predstavljajo za moralno avtoriteto. No, saj to je lepo, ampak če prihajaš iz politike, je to verjetno le dr. Janez Drnovšek, in če bi ga hotel podoživeti – ga vseeno ni treba izkopati.

Kar ne bi bilo dobro, pa niti malo prav.

Kot ne bi bilo niti malo prav, če bi zakopali vse, ki v politiki niso dobri, čeprav bi bilo to morda komu v skušnjavo.

To so le zbegane misli pred spanjem.

Življenje itak ni preprosto, pravi prijatelj. Pravi, da je šel v kopalnico na WC in je bila tema. Ko je odminusal vodo, ni nič videl in se je skušal premakniti tako, da bi s prsti dosegel stikalo tik za vrati, vse v želji, da bi reguliral tok vode.

Stikalo je bilo predaleč.

Zgodilo se je seveda, da je sicer prižgal luč, a ob tem še poslabšal situacijo s tokom vode.

Če bi zaupal intuiciji in bil miren, bi bila celo tema boljša izbira, glede na posledice.

Človek ne more imeti vsega, mi je dejal, in žena moji zgodbi sploh ni verjela in je vreščala, da sem bil pijan.

Resnica itak na koncu izpade kot krivica, da veš, je končal.

Kaj naj rečem.

Itak je vse stvar pristopa.

Po civiliziranem severu najstnikom ugašajo telefone in jim omejujejo dostop do družbenih omrežij.

Pri nas bi morda lahko začeli drugače: da bi odraslim omejili dostop do spremljanja predvolilnih soočenj na televiziji.

Pri nas so odrasli veliko bolj ogroženi kot otroci. Nezdravljen odrasli bo na vse kriplje protestiral in se repenčil, če bodo njegovemu potomcu priščipnili dostop do družbenih vsebin.

Otrok brez telefona v roki na severu postaja družbeni presežek, pri nas bi postal problem.

Otroci ne bi vedeli, kaj početi, starši pa itak ne vedo, kaj početi z najstniki, kadar ne buljijo v ekrane.

To, da sami počnejo velik del dneva isto, zvečer pa hodijo na strokovna izobraževanja za bedake pred TV-ekrane v predvolilnem času, je itak drug del iste palice.

Palica ima dva konca, kar pomeni, da jih vedno dobiš s tistega konca, kjer ne pričakuješ.

V Sloveniji ima palica samo en konec, ki pa je pripet na obeh straneh, in jih tako vedno dobiš, ne le 50-odstotno, kot je to pri palici, ki ima dva konca.

Zdaj pravijo, da je grozno, ker se je znaten del mlajših volivcev obrnil v desno politično. Mislim, jaz ne razumem, zakaj bi bilo desno že po aksiomu tako zelo strupeno, kot se govori pri nas. Desno, ne fašistično.

Kaj bi na vse to rekel Jezus Kristus, ki ga imajo pri nas za desnega, čeprav je bil prvi socialist?

Verjetno samo to, da je vseeno, ali greš levo ali desno, če ob tem še vedno spregledaš človeka ob cesti.

Mogoče je stvar obrata bolj v tonu kot v smeri. Desnica, ki ni na robu, zna biti tiha, skoraj neopazna: govori o odgovornosti, pa ne maha z njo kot z zastavo. O redu, ki ni kazen, ampak okvir, da se stvari ne razlijejo. Ne sili naprej, bolj zadržuje, da se ne podremo sami vase. Malo zateguje, malo brzda ljudi, a prisega na red.

Levica pa se je, kot se rado zgodi, nekje spotaknila ob lastne besede. Iz skrbi za človeka je naredila predstavo o sebi, iz solidarnosti tekmovanje v pravilnih stavkih.

Kot da je pomembneje, kako zveni kot kaj ostane za tem. In potem ni več jasno, ali še drži skupaj ljudi – ali samo še razlaga, zakaj bi jih morala.

Ima polna usta reda, a s svojimi dejanji prevečkrat ustvarja kaos, potem pa pričakuje, da se bo sam spremenil v red.

Nisem desen, če bi že moral, bi zavijal bolj v drugo stran, ampak me je groza, če bi me pot pripeljala na parkirišče na občinsko tekmovanje v solidarnosti, ki bo izvedeno le, če bo na voljo dovolj sponzorskih sredstev.

No, nisem zavil ne desno ne levo.

Mislim, da ne eni ne drugi niso povedali ničesar o tem, kaj bo v prihodnosti z našimi otroki. Tudi glede telefonov.

Skrb za otroke naj bi bil znak Evrope.

Torej smo lahko brez skrbi.

Nikoli ne bomo Evropa.

Sprašujejo me, zakaj sem se odselil na hrib in v gozd.

Ker tu otroci pozdravljajo. Ker jih pobira šolski avtobus in se smejijo.

Ker se od tu bolje in dlje vidi.

Ker se do naše vasi vijejo levi in desni ovinki in ni nobeden boljši od drugega.

Vse skupaj je samo cesta, po kateri otroci hodijo v šolo.

Več iz teme

Slovenijapolitika
ZADNJE NOVICE
22:48
Bulvar  |  Glasba in film
PRVAKA RADIJSKIH VALOV

Ta slovenski glasbenik in glasbenica sta najbolj predvajana v Sloveniji (VIDEO)

Največkrat predvajana pesem leta prihaja izpod peresa Žana Serčiča, krona najbolj predvajane izvajalke pa ostaja pri Nini Pušlar.
5. 4. 2026 | 22:48
22:02
Šport  |  Odmevi
DIRKA PO FLANDRIJI

Bo moral Pogačar zaradi incidenta na železniški progi na sodišče?

Kljub opozorilnim lučem so nekateri kolesarji še preden se je zapornica spustila prečkali železniško progo. Incident se je zgodil nekaj več kot 210 km pred ciljem v mestu Wichelen.
5. 4. 2026 | 22:02
21:16
Novice  |  Slovenija
ZA DOPUST

Tako visok letni regres je letos v slovenskih podjetjih, nekaterim zaposlenim se lahko smeji

Zelo radodarni sta letos dve banki. Več trgovskih podjetij bo izplačalo enako.
5. 4. 2026 | 21:16
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
VELIKA NOČ

Dr. Janez Bogataj: Kakovosti življenja ne merimo po višini bančnega računa (Suzy)

Doktor etnoloških znanosti in profesor zgodovine umetnosti je izjemen strokovnjak na svojem področju. Je avtor in soavtor več kot 140 knjig, številnih razprav, znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov s področij kulturne dediščine, kulinarike in gastronomije, rokodelstva, šeg in navad, turizma, poslovnih in protokolarnih daril.
5. 4. 2026 | 21:00
20:31
Šport  |  Športni trači
SMUČARSKI SKOKI

Olimpijski prvak spregovoril o dopingu v NDR, Stasiju in Prevčevi vitkosti: »To te uniči kot človeka«

Eden od najboljših smučarskih skakalcev v sedemdesetih letih Hans-Georg Aschenbach: Nismo vedeli, kaj nam dajejo. Govorili so o vitaminskih koktajlih ...
5. 4. 2026 | 20:31
19:57
Novice  |  Svet
VREDNOST PADA

Bitcoin od oktobra padel za skoraj polovico, za velikonočni vikend zelo nizko: je sedaj čas, da obogatite?

Bitcoin, največja kriptovaluta na svetu, je v začetku leta 2026 doživela občuten padec. Po rekordni vrednosti okoli 125.000 dolarjev (108.000 evrov) konec leta 2025 je njegova cena padla za skoraj polovico in se stabilizirala pri okoli 65.000–67.000 dolarjih.
5. 4. 2026 | 19:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki