To bomo nosile vse poletje

Težko preštejemo, koliko modnih kombinacij smo že prekopirali od kultnega lika Carrie v seriji Seks v mestu. Kljub temu da je od zadnjega predvajanja preteklo že precej let in so se po njej v Hollywoodu rodile številne modne ikone, pa se zdi, da bo Carrie težko katera presegla. In katero kombinacijo bomo posnemali to poletje? Se spominjate epizode, ko je nosila preveliko moško srajco, ozko zapeto v pasu in visoke pete znamke Manolo Blahnik?

Prevelika, oversized srajca bo obvezen kos tega poletja, saj deluje šik in modno tako ob morju kot v mestnem okolju. In če je bila Carrie kljub preprostemu kosu do potankosti urejena, jo vi lahko nosite veliko bolj nonšalantno – odpeto čez kopalke, z ravnimi sandali in zlatim nakitom ali povsem samostojno, kot obleko, ki deluje sproščeno, a premišljeno. Prav v tej lahkotnosti se skriva njen čar.

Tudi Stella McCartney je v svojo zadnjo kolekcijo za H&M vključila srajce, ki so krojene široko in ohlapno. FOTO: H&M

Modne smernice že več sezon dajejo prednost silhuetam, ki ne sledijo strogo liniji telesa in oversized srajce so popolnoma v skladu s to estetiko. V kombinacijo prinesejo nekaj francoskega šarma, hkrati pa so izjemno nosljive, udobne in praktične. Kar je ne nazadnje vse, kar poleti potrebujemo. So dovolj zračne za visoke temperature, obenem pa ustvarijo vtis urejenosti tudi takrat, ko jih nosimo v najbolj preprosti kombinaciji.

Ljubimo črte

Najbolj zaželeni modeli te sezone prihajajo iz naravnih materialov, kot so lan, tanek bombaž in poplin. Bela oversized srajca ostaja absolutna klasika, modne znamke pa vse bolj poudarjajo odtenke maslene barve, svetlo modro, črtaste vzorce in peščene tone, ki še posebno lepo poudarijo zagorelo kožo. Prav črte so tiste, ki jih vsako poletje znova vzljubimo.

Lahkotni materiali in preveliki kroji, ki omogočajo zračnost, so poleti zagotovo dobrodošli. FOTO: Massimo Dutti

Če se boste odločili za preveliko srajco, ne pozabite na osnovne zakonitosti razmerij (proporcev). Ko oversized srajco nosite kot obleko, je dovolj že minimalističen pas, ki poudari pas, ali pa silhueto pustite povsem ravno za rahlo androgen učinek. V kombinaciji z usnjenimi japonkami, velikimi sončnimi očali in pleteno torbo bo rezultat popoln. Da boste v takšni srajci sproščene in samozavestne, vam predlagamo, da si nadenete kratke kolesarke.

Manekenka Karlie Kloss je k dolgi srajci kombinirala visoke škornje. FOTO: Profimedia

Če si ne želite običajne prevelike srajce, ki ste si jo izposodile v njegovi omari, izbirajte med modeli s premišljenimi detajli. Prav ti vsak kos naredijo nekoliko bolj prefinjen. Takšne srajce imajo lahko podaljšane linije, poudarjene ovratnike, drugače krojene rokave.