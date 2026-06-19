To je modna izbira, v kateri ste videti vedno urejeni

Zagotovo ste že opazili čudovite bombažne široke komplete, ki so vas morda spomnili na pižamo, a vi ste damo, ki ga je nosila, videli sredi sončnega dne v strogem centru mesta. Ne na jutranjem sprehodu s psom ali pri odnašanju smeti. In ko ste še enkrat pogledali, ste ugotovili, da široke hlače in srajca v resnici odlično delujejo. Ohlapni in udobni kompleti so vedno bolj popularni in, roko na srce, tudi vedno lepši, vedno bolj fini, daleč od tega, da bi še spominjali na pižame. Vse skupaj se je začelo z bolj preprostimi, bombažnimi kompleti, zdaj pa so v modi predvsem svileni in tudi laneni – kar koli, kar deluje lahkotno in hkrati šik. Prav tako ne gre več le za kombinacijo dolgih hlač in srajce, temveč je opcij bistveno več. Kombiniramo lahko kratke ali dolge hlače, zgoraj pa srajce, široke majice z naramnicami, crop tope ali tunike z volančkastimi rokavi. Slediti moramo le temu, da imamo ves čas, ko jih nosimo, občutek poletne sapice.

V nekaj sekundah delujemo elegantno in premišljeno.

Ti kompleti so ne le modni in popularni, temveč tudi izjemno praktični (eno in drugo gre seveda z roko v roki), prihranijo nam namreč ogromno časa, ki ga sicer zjutraj izgubljamo pred omaro in presojamo, katera bluza bo lepo pristajala k hlačam ali krilu. Zdaj le izberemo komplet in smo urejeni od glave do pet, videz pa deluje zelo modno ozaveščeno. Kompleti navdušujejo ljubiteljice monokromatskega oblačenja in ustvarjanja old money videza, prepričajo ljubiteljice udobja in tudi tiste, ki ne zapravljajo brezglavo. Investicija v co-ord set (pod takim imenom jih boste našli v spletnih trgovinah) se nam povrne v najmanj treh kombinacijah; prva je seveda ta s kompletom, druga, ko hlače iz seta kombiniramo s preprosto majico, in tretja, ko srajco iz seta oblečemo na klasične kavbojke.

Najlepši modeli letošnje sezone

Letošnje poletje zaznamujejo lahkotni co-ord seti iz naravnih materialov, predvsem lana in bombaža. Posebno priljubljeni so kompleti širokih hlač in sproščenih srajc v zemeljskih tonih, med modnimi odtenki so masleno rumena, ki deluje nežno in prefinjeno, ter čokoladno rjava, ki je postala nova alternativa klasični črni. Veliko pozornosti pritegneta tudi nebeško modra in pistacijevo zelena, ki ustvarita občutek svežine. Med modnimi uspešnicami so tudi kompleti z bermuda hlačami ter brezrokavniki, ki delujejo sodobno in prefinjeno. Ljubiteljice bolj ženstvenega sloga posegajo po kompletih z midi krili in ujemajočimi se topi, medtem ko za večerne priložnosti navdušujejo satenasti modeli, takšni, ki se ob zahajanju sonca malce zalesketajo. Če niste za enobarvne sete, so tu še geometrijski vzorci in črte, ki videzu dodajo igrivost in značaj.

So res za vse?

Ena največjih prednosti co-ord setov je, da pristajajo ženskam vseh starosti. Po 40. letu velja posegati po kakovostnih materialih in brezčasnih krojih, ki jih boste lahko nosili več sezon. V petdesetih letih so odlična izbira elegantni enobarvni kompleti, ki ustvarijo vitkejšo in podaljšano silhueto. Po 60. letu pa lahko zračne lanene kombinacije, mehki kroji in svetlejši odtenki ustvarijo videz, ki je hkrati sodoben, udoben in uglajen. Ker so seti na voljo v številnih krojih, jih je mogoče prilagoditi različnim postavam. Drobnejšim ženskam pristajajo krajši zgornji deli in nekoliko ožje hlače, ki ne skrijejo silhuete. Višje ženske lahko brez zadržkov izberejo široke hlače in daljše srajce, ženske z oblinami pogosto prisegajo na enobarvne komplete, saj ustvarijo sklenjeno linijo in optično podaljšajo postavo.

In katere dodatke izbrati? Kompleti so že sami po sebi dovolj markantni, da smo z dodatki lahko skromni. Preprosti sandali v kožnih odtenkih in mrežasta poletna torba bodo povsem dovolj. Nakit je lahko nevpadljiv, zelo dobro pa bodo zraven pristajali tudi večji, opazni, bleščeči kosi.

Geometrijski vzorci in črte videzu dodajo igrivost. FOTO: Zara

Vezenine so letos izjemno modne. FOTO: Mango