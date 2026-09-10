Bilo je malo pred šesto uro zjutraj, ko je dvojica zlezla skozi odprtino v vrtni ograji v francoskem mestu Cagnes-sur-Mer na Azurni obali in se namenila v zgradbo, muzej, če smo povsem natančni, po poročanju nekaterih francoskih medijev naj bi razbila okno, in odnesla dve sliki Pierre-Augusta Renoirja. Odnesla sta pravzaprav štiri umetnine, a sta med begom dve odvrgla na vrtu: pri vdoru v muzej se je sprožil alarm in opozoril policijo, ki je bila pri muzeju v petih minutah, je dejal tamkajšnji župan Bryan Masson in še, da sta bila tatova oborožena z nožem in žago. Primer preiskuje policijska enota za organizirani kriminal.

Najvrednejša Renoirjeva dela so na dražbah dosegala več deset milijonov evrov. Ukradeni sliki sta Madame Colonna Romano (iz leta 1910) in Mlada ženska pri vodnjaku (1886), obe sta v lasti znamenitega pariškega muzeja Musée d'Orsay, ki ju je Renoirjevemu muzeju v Cagnes-sur-Meru posodil. »To je Renoir, to je neprecenljivo, česa takega ne moreš kar tako prodati,« je dejal župan. Detektiv, ki se ukvarja z odkrivanjem ukradenih umetnin, se strinja: »Niti sanjalo se jima ne bo, kaj storiti s slikama. In sčasoma ju bodo našli.« Iz županovega urada so sporočili, da sta ukradeni sliki ocenjeni na 9 milijonov evrov.

V ograji zeva luknja. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Muzej so uredili leta 1960 v Renoirjevi vili na griču blizu Nice, kjer je bil umetnikov zadnji dom in kjer je leta 1919 umrl. Tam je bila na ogled zbirka 13 njegovih slik, tudi portrete, krajine in akte, ter približno 40 kipov, kosov pohištva, tam je med drugim tudi njegovo slikarsko stojalo, in fotografij.

Tatovi umetnin v Evropi izvajajo vse bolj nasilne rope.

Europol je prejšnji mesec opozoril, da tatovi umetnin v Evropi izvajajo vse bolj nasilne rope, specializirane kriminalne združbe pa nadomeščajo priložnostni storilci, ki jih novačijo prek družbenih omrežij. Kot enega najbolj značilnih primerov je Europol navedel rop pariškega Louvra oktobra lani, ko so tatovi ukradli dragulje v vrednosti 88 milijonov evrov. Štiri osumljence za rop Louvra so aretirali, vendar ukradenih predmetov še niso našli, in to kljub obsežnim preiskavam francoskih preiskovalcev na območju Pariza ter sodelovanju s policijo v Belgiji, Italiji in drugod.

Župan Cagnes-sur-Mera Bryan Masson je povedal, da sta storilca sprožila alarm in pobegnila. FOTO: Valery Hache Afp

Marca letos so štirje zamaskirani moški vstopili v vilo Fundacije Magnani Rocca v bližini italijanske Parme in odnesli tri umetnine, vredne več milijonov: Renoirjevo sliko Ribe, Cézannovo Tihožitje s češnjami ter Matissovo Odaliska na terasi. Za rop so potrebovali le tri minute, so takrat poročali italijanski mediji: v stavbo so vstopili skozi glavna vrata, ko se je sprožil alarm, pa pobegnili čez ograjo. Prejšnji mesec so italijanske oblasti sporočile, da so našli ukradene slike, tudi Renoirjevo, ki je ocenjena na približno tri milijone evrov.