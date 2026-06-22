To so najboljša doživetja za ljubitelje živali v Sloveniji

Ljubitelji živali se lahko poleti odpravijo na organizirane oglede divjih živali po Sloveniji. V kočevskih gozdovih Zavod Kočevsko ponuja program Spoznavanje znakov in sledenje prisotnosti medveda. Obiskovalci z vodnikom odidejo v gozd, iščejo sledi divjih živali, spoznajo Medvedovo sobo in se učijo, kako se obnašati v prostoru velikih zveri. Cena je 180 evrov na osebo za dve osebi, 130 evrov na osebo za tri osebe in 100 evrov na osebo za skupino od štiri do osem oseb. Termin se izbere ob rezervaciji.

200 vrst ptic je dokumentiranih v naravnem rezervatu Škocjanski zatok pri Kopru.

Na Notranjskem opazovanje medveda ponuja LD Grahovo. Opazovanje poteka med aprilom in septembrom v varnih opazovalnicah v spremstvu izkušenega lovca. Poleg medveda je mogoče opaziti tudi jelenjad, srnjad, volka, risa, gozdne ptice in sove. Skupina lahko šteje največ šest oseb. Cena je 130 evrov za eno osebo, 190 evrov za dve, 250 evrov za tri, 320 evrov za štiri, 390 evrov za pet in 450 evrov za šest oseb. Doplačilo za otroka do 15 let je 70 evrov. V Dolini Soče ponujajo doživetje Divja dolina Soče skozi objektiv. Z lokalnim lovcem se obiskovalci v zgodnjih jutranjih urah odpravijo v hribe na fotolov. Tam lahko z nekaj sreče opazujejo kozoroga, gamsa, svizca, jelenjad, srnjad, divjega prašiča ali planinskega orla. Cena je 279 evrov na osebo. Termin se dogovori ob rezervaciji, izvedba pa je odvisna od vremena in gibanja živali.

Svizce lahko opazimo na Kaninu, delfine v Piranu in Strunjanu.

Kdor bi rad opazoval življenje v mokrišču, se lahko odpravi v Naravni rezervat Škocjanski zatok pri Kopru. Tam ponujajo vodene oglede po predhodni rezervaciji, praviloma najmanj sedem dni pred obiskom. Rezervat je znan po bogatem ptičjem svetu, saj so tam dokumentirali več kot 200 vrst ptic, obiskovalci pa lahko ob mokrišču opazujejo tudi druge živali. Na ogled ptičjega kraljestva vabi izlet Skrivnostni svet ptic Cerkniškega jezera. Poteka v nedeljo, 26. julija. Zbor bo ob 9. uri pri Centru za obiskovalce Cerkniško jezero. Cena je 15 evrov za odrasle in 8 evrov za otroke do vključno 15. leta.

Od gamsov do delfinov

Če se na opazovanje živali odpravimo sami, brez vodnika, je najboljše izbrati kraje, kjer je možnost srečanja nekoliko večja. Kozoroge lahko z nekaj sreče opazimo na Mangartskem sedlu, Kaninu, Vršiču in v okolici Prisojnika, predvsem zgodaj zjutraj. Gamsi se pogosto zadržujejo v Triglavskem narodnem parku na območju Krna, Pokljuke in Kamniško-Savinjskih Alp. Svizce bomo najlažje slišali in morda tudi videli na sončnih pobočjih Mangartskega sedla, Kanina in planin nad Bovcem.

Divje živali opazujmo spoštljivo in jih ne vznemirjajmo.

Ob slovenski obali, predvsem pri Piranu, rtu Madona in Strunjanu, lahko v mirnem morju opazimo delfine. Za ptice so odlična izbira Cerkniško jezero, Škocjanski zatok in Sečoveljske soline, za kačje pastirje pa Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Mura in Kolpa. Srnjad in jelenjad lahko najpogosteje opazimo ob zori ali mraku na Pohorju, Kočevskem, Notranjskem in Jelovici. Medved in vidra sta precej bolj skrivnostna, zato je srečanje z njima redkejše, pri medvedu pa se samostojno iskanje odsvetuje – v njegovem prostoru moramo ravnati posebno previdno.

Ogledovanje medvedov ponujajo na več koncih Slovenije. FOTO: Johnny Johnson/Getty Images