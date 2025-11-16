Topla spalnica za hladne dni

Jesen je sezona dišečih začimb, sprehodov po pisanem gozdu in toplih napitkov. Hkrati je popoln čas za razvajanje med štirimi stenami pod toplo odejo in ob dobri knjigi ali zabavni seriji. Jesen je tudi obdobje, ko se dom odene v toplejše tone in se poletna svežina umakne jesenski mehkobi. Naša spalnica še vedno deluje nekoliko hladno? Torej je skrajni čas za sezonsko prenovo.

Oblikovanje je ustvarjanje doživetja, v katero so vključena vsa čutila in sledi ritmu letnih časov. Lepo zasnovan dom ni le odraz videza, temveč tudi občutka, ki ga bivanje v njem zagotavlja. Dobra novica? Jesensko-zimska preobrazba spalnice je preprostejša, kot si mislimo. Predlagamo nekaj načinov, kako ustvariti topel, prijeten prostor za hladnejše mesece.

Zimska preobleka

Poletna lahka posteljnina za jesen in zimo ni najboljša izbira. Sezonska menjava te je preprost način za privabljanje nove energije v spalnico. Bele in hladne odtenke nadomestimo z bogatimi barvami, kot so topla rjavo-rdeča, opečnato oranžna, olivno zelena, jantarjevo rumena ali mehka bež, svetujejo notranji oblikovalci. Namesto lana in bombaža uporabimo mehkejše materiale, kot sta žamet in volna.

Posteljo odenimo v več slojev: že mehka odeja ali novo pregrinjalo lahko zagotovita popolnoma drugačen občutek. V hladnejših mesecih nam bo prav prišla odeja iz moherja, izberimo barvo, ki ustreza vzdušju, ki si ga želimo ustvariti: mir, romantika, sproščenost ali navdih. Odstranimo lahke poletne kose in nato premišljeno dodajmo nove plasti.

Poskrbimo za več plasti in okrasnih blazin. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Še en preprosti trik so okrasne blazine. Ni treba kupiti novih, zadostuje, da tistim, ki jih imamo, zamenjamo prevleke. Jeseni posežemo po čokoladnih, vinsko rdečih in peščenih tonih, pozimi pa po temno modri ali gozdno zeleni barvi.

Poleti smo uporabljali težke in goste zavese, ki so zatemnile prostor in preprečile, da bi se v pripeki preveč segrel, pozimi pa bodo, zlasti ponoči, v prostoru zadržale toploto: strokovnjaki priporočajo bogate materiale, kot je žamet. Kombiniramo jih s prosojnimi, ki bodo čez dan v prostor spustile več svetlobe. Lahke bele zavese so cenovno dostopne in se podajo skoraj vsakemu slogu.

Vonj v hipu spremeni vzdušje v prostoru; izberimo toplejše, zemeljske arome, kot so smrečje, cimet, vanilja.

Mehko pod stopali

Klop ob vznožju postelje deluje estetsko, hkrati je praktična. Razmislimo o oblazinjeni s prostorom za shranjevanje. Ta je funkcionalna, elegantna in preprečuje, da bi se oblačila kopičila po sobi. Namesto klopi lahko uporabimo star lesen kovček z bolšjega sejma, zagotavlja pridih nostalgije in ponuja kotiček za shranjevanje odej ali blazin.

V hladnih jutrih ni boljšega občutka, kot ga pod stopali pričara kosmata preproga. FOTO: Demaerre/Getty Images

V hladnih jutrih ni boljšega občutka, kot ga pod stopali pričara mehka preproga. Vodilo naj bosta udobje in slog spalnice. Izberemo barve, ki se ujemajo s posteljnino in se skladajo z letnim časom.

Vonj v hipu spremeni vzdušje v prostoru. Namesto poletnih cvetličnih arom izberemo toplejše, zemeljske, kot so smrečje, cimet, vanilja. Nežna, naravna aroma bo spalnico napolnila s toplino in občutkom domačnosti, popolnim za dolge jesenske in zimske večere. Uporabimo naravne dišave, kot so doma izdelan potpuri, izparilnike z eteričnimi olji brez primesi ali dišeče sveče iz naravnih materialov, a z njimi ne pretiravajmo, da močni vonji ne bi kratili spanca.