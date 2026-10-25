Toplina brez nevarnosti

S prihodom jeseni se začne obdobje, ko še posebno radi uživamo v toplini svojega doma, pod mehkimi odejami, s toplimi napitki in seveda dišečimi svečami. Slednje v hipu pričarajo prijetno vzdušje. A ne glede na to, kako lepe so na knjižni polici, klubski mizici ali okenski polici, pri prižiganju nikoli ne smemo pozabiti na varnost. Nekatera mesta v domu so zanje še posebno neprimerna, saj je tam veliko možnosti, da se prevrnejo, plameni zajamejo bližnje predmete ali se ogenj nenadzorovano razširi.

Postaviti svečko na odejo ni najbolj pametno. FOTO: Shutterstock

Ne na knjižne police

Okenske police, predeli ob odprtih vratih ter mesta v bližini ventilatorjev ali klimatskih naprav niso dobra izbira. Pretok zraka povzroči nemirno utripanje plamena, ta se nagiba proti zavesam, papirju ali drugim vnetljivim predmetom. Močnejši prepih poleg tega povzroči neenakomerno gorenje sveče in hitrejše taljenje voska. Priljubljene vire ambientalnih dišav raje postavimo na mesto, kjer ni neposrednega pretoka zraka. Nikoli jih ne postavljajmo tik ob zavese, prte, odeje ali okrasne blazine. Da tkanina pride v stik s plamenom, je dovolj že rahel premik zraka ali nepazljiv gib. Posebno previdni bodimo pri dolgih zavesah, ki se lahko, čeprav se zdi, da je med njima dovolj prostora, zaradi prepiha približajo plamenu.

Med svečami in dekoracijo pustimo dovolj prostora. FOTO: Shutterstock

Tudi knjižne police niso najboljša izbira. Čeprav je sveča, obdana s knjigami, videti lepo, je papir zelo vnetljiv, plamen pa segreva tudi prostor v okolici. Zato jih raje postavimo na odprto in stabilno površino, dovolj oddaljeno od knjig, revij in drugih papirnatih predmetov.

Nočna omarica je slaba izbira

Rob klubske mizice, ozka polica ali kos pohištva, ki se zlahka premika, niso varno mesto za prižgane sveče. Najbolje jih je postaviti na ravno, čvrsto in stabilno površino, okoli njih pa pustiti dovolj prostega prostora. Nameščene naj bodo tako, da jih ni mogoče zadeti z roko, oblačili ali drugimi predmeti. Posebno nevarni so ozki koti in prenatrpane površine, kjer se lahko sveča hitro prevrne.

Nočna omarica ni najboljša izbira. FOTO: Shutterstock

Čeprav se nočna omarica zdi idealno mesto za dišečo svečko, so v njeni neposredni bližini posteljnina, blazine in odeje, ki so zelo vnetljive. Poleg tega je lahko vonj, ki se sprošča med gorenjem, premočan in moti spanec. Obstaja še ena očitna nevarnost: zaspimo lahko, še preden ugasnemo plamen. Dišeče sveče v bližini majhnih otrok in živali niso najboljša ideja iz več razlogov: njihov vonj je zanje lahko dražeč, ob tem pa radovedne otroške roke, mačji rep ali pes, ki po naključju zadene v mizico, po nesreči v trenutku prevrnejo svečo.

Odprti plamen in hitro vnetljivi materiali so nevarna kombinacija.

Suho cvetje, vejice, papirnati okraski in jesenski aranžmaji so čudovita dekoracija, toda odprti plamen in hitro vnetljivi materiali so nevarna kombinacija. Med svečami in dekoracijo pustimo dovolj prostora. Posebno previdni bodimo pri suhem cvetju in posušenih vejicah, saj se ti hitro vnamejo.