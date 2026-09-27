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Tožilski fiasko rešil Satkove morilce?!

Višje sodnice pritrjujejo tožilkama, da je šlo pri iskanju domnevnih krvnikov Satka Zovka za izjemno intenziven predkazenski postopek, a hkrati opozarjajo na zakonitost delovanja. Je Cezar že vnaprej vedel, da bodo dokazi izločeni?
Mafijska likvidacija se je zgodila 29. novembra 2024 v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Dejan Javornik

Mafijska likvidacija se je zgodila 29. novembra 2024 v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Dejan Javornik

Dino Muzaferović - Cezar bo še nekaj časa v priporu. FOTO: Dejan Javornik

Dino Muzaferović - Cezar bo še nekaj časa v priporu. FOTO: Dejan Javornik

Tožilki (z leve) Špela Brezigar in Nevena Vukčević FOTO: Dejan Javornik

Tožilki (z leve) Špela Brezigar in Nevena Vukčević FOTO: Dejan Javornik

Avdo Avdić ni presenečen, da so dokazi leteli iz sodnega spisa. FOTO: Dejan Javornik

Avdo Avdić ni presenečen, da so dokazi leteli iz sodnega spisa. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič pri izločitvi dokazov ni storil napake. FOTO: Dejan Javornik

Ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič pri izločitvi dokazov ni storil napake. FOTO: Dejan Javornik

Satko Zovko

Satko Zovko

Mafijska likvidacija se je zgodila 29. novembra 2024 v zgodnjih jutranjih urah. FOTO: Dejan Javornik
Dino Muzaferović - Cezar bo še nekaj časa v priporu. FOTO: Dejan Javornik
Tožilki (z leve) Špela Brezigar in Nevena Vukčević FOTO: Dejan Javornik
Avdo Avdić ni presenečen, da so dokazi leteli iz sodnega spisa. FOTO: Dejan Javornik
Ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič pri izločitvi dokazov ni storil napake. FOTO: Dejan Javornik
Satko Zovko
Aleksander Brudar
 27. 9. 2026 | 11:00
6:39
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Ali bodo Dino Muzaferović - Cezar, Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Koštić in Vili Šušnik sploh kdaj odgovarjali za to, kar jim očitata specializirani državni tožilki Nevena Vukčević in Špela Brezigar? To je sodelovanje pri umoru Satka Zovka. Zelo težko ali pa sploh ne, so si enotni pravni strokovnjaki. Razlog tiči v odločitvi treh ljubljanskih višjih sodnic Tatjane Merčun, Špele Koleta in Lee Habjanič, ki so v celoti dale prav svojemu okrožnemu kolegu Gorazdu Fabjančiču glede izločitve najpomembnejših ali celo odločilnih dokazov v omenjeni kazenski zadevi.

Satko Zovko
Satko Zovko

Sodnik Fabjančič je s sklepom 13. aprila letos v fazi predobravnavnega naroka odločil, da bi bilo treba goro obremenilnih dokazov izločiti iz spisa, ker so bili zbrani v nasprotju z določili zakona o kazenskem postopku. V tistih prvih dneh po mafijski likvidaciji Zovka (bilo je 29. novembra 2024 ob 00.47 na dovozu k hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons) naj bi namreč preiskovalci storili določene napake. Že ob zanikanju krivde Muzaferovića pred sodnikom Fabjančičem 21. avgusta lani je obramba zatrjevala nezakonitost dveh odredb glede tajnega opazovanja moškega, ki naj bi na avto Zovka namestil sledilno napravo GPS. V prvi je navedeno, da se ta oseba giba kot raca, v drugi, izdani istega dne, pa to ni navedeno. Zato je bila obramba prepričana, da gre za različni osebi.

Dino Muzaferović - Cezar bo še nekaj časa v priporu. FOTO: Dejan Javornik
Dino Muzaferović - Cezar bo še nekaj časa v priporu. FOTO: Dejan Javornik

Sprva so preiskovalci sledili Bergantu, saj so domnevali, da je on na Zovkov avtomobil namestil sledilno napravo. Podatki v njej so jih pripeljali do Muzaferovića. V začetku letošnjega leta pa so ugotovili, da je napravo dejansko namestil Abdulhamid S. »Od prvega dne so vedeli, da Bergant ni ta oseba, ampak so tudi vedeli, da jih bo Bergant pripeljal do mene. Zato so tudi spremljali Jaka Berganta. Policiji je bil cilj samo priti do Muzaferovića in ga zapreti. In to samo zato, ker so jim to naročili iz Bosne. Ker je prišel Avdo Avdić (bosanski novinar, op. a.) na televizijo in je rekel, da je Muzaferović umoril Zovka,« je 21. avgusta lani Muzaferović odgovoril tožilkama.

Od prvega dne so vedeli, da Bergant ni ta oseba, ampak so tudi vedeli, da jih bo Bergant pripeljal do mene.

Oseba ni bila določljiva

Vukčevićeva in Brezigarjeva sta v pritožbi na višje sodišče vztrajali, da je bil prikriti preiskovalni ukrep tajnega opazovanja povsem zakonit. »Odredba je bila izdana zoper določljivo osebo, odredba je bila ustrezno obrazložena in je vsebovala vse zakonsko predpisane sestavine, policija pa pri njenem izvrševanju ni postopala arbitrarno in ni sledila nedoločenemu krogu oseb,« sta poudarili. In še, da so se indici, ki so govorili v prid temu, da policija dejansko opazuje osebo, na katero se glasi odredba, med izvrševanjem ukrepa le še »množili«. Ter da je zaznava preiskovalce na terenu privedla do tega, da se je utemeljeno sklepalo, da gre za Berganta. Tako je šlo v konkretnem primeru po mnenju tožilk kvečjemu za »povsem opravičljivo zmoto preiskovalcev na terenu«, saj sta Bergant in Abdulhamid S. »po konstrukciji enaka in si po videzu podobna«, iz posnetkov varnostnih kamer na bencinskih servisih pa je tudi razvidno, da se podobno oblačita.

Tožilki (z leve) Špela Brezigar in Nevena Vukčević FOTO: Dejan Javornik
Tožilki (z leve) Špela Brezigar in Nevena Vukčević FOTO: Dejan Javornik

A treh višjih sodnic nista prepričali. »Bistveno je namreč, da iz posnetka namestitve sledilne naprave na avto pokojnika ter fotografij, izdelanih iz tega posnetka, niso razvidne nobene specifične in zato izključujoče fizične karakteristike osebe, ki je sledilno napravo namestila. V kolikor bi šlo za posnetek, ki bi omogočal prepoznavo osebe bodisi po obrazu bodisi po kakšnih drugih specifičnih karakteristikah (na primer tatu, telesne hibe, telesne specifike in podobno), bi tak opis v povezavi s posnetkom in fotografijo zadoščal,« piše v odmevni odločitvi višjega sodišča. Skratka, sam posnetek ni omogočal opisa (oziroma prepoznave) osebe na način, da bi bila določena ali vsaj določljiva. Tožilkama pa da po prepričanju višjih sodnic tudi ne more uspeti s sklicevanjem na specifično vozilo, to je na infiniti Q50, ki naj bi ga uporabljal Bergant, »saj je sodišče prve stopnje pravilno ugotovilo, da v trenutku odreditve tajnega opazovanja policija še ni razpolagala s podatki o vozilu infiniti«.

Avdo Avdić ni presenečen, da so dokazi leteli iz sodnega spisa. FOTO: Dejan Javornik
Avdo Avdić ni presenečen, da so dokazi leteli iz sodnega spisa. FOTO: Dejan Javornik

Poudarile so še, da je bila odredba tožilstva za tajno opazovanje »hipna in ni zadostila zakonskim pogojem za njeno izdajo«. »Zato pritožnicama tudi ne more uspeti z nadaljnjimi navedbami, da zaradi prepričanja, da imajo 'pravega', policija tožilki nikoli ni predlagala izdaje nove odredbe,« še piše v sklepu višjega sodišča. Kot tudi, da sodišče verjame tožilkama, da je šlo za izjemno intenziven predkazenski postopek, katerega cilj je bilo čim hitreje odkriti in izslediti storilce, in da je fizično neizvedljivo vse podatke sprotno protokolirati. A da to policije ne odvezuje, da pravočasno zapiše tiste podatke, ki so pomembni za presojo zakonitosti odreditve prikritih preiskovalnih ukrepov. Višje sodnice so sicer v delu glede dokazov z GPS-sledilnika, nameščenega pod Zovkov avtomobil, sklep prvostopenjskega sodišča razveljavile in zadevo vrnile v novo odločanje.

Od prvega dne so vedeli, da Bergant ni ta oseba, ampak so tudi vedeli, da jih bo Bergant pripeljal do mene.

Ni presenečen

Avdić nad takšnim razpletom pri nas ni bil prav nič presenečen. V pogovoru za eno od komercialnih televizij je povedal, da naj bi to, da bodo ključni dokazi izločeni iz sodnega spisa, Muzaferović vedel že dlje. »To je pričakovano, saj so se vse tiste informacije, ki sem jih doslej dobival iz teh krogov, izkazale za točne. In na žalost so se tudi v tem primeru izkazale za točne,« je povedal in še, da je zanj presenečenje le to, »da kriminalci vedo za odločitev sodišča pred samim sodiščem«.

Ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič pri izločitvi dokazov ni storil napake. FOTO: Dejan Javornik
Ljubljanski okrožni sodnik Gorazd Fabjančič pri izločitvi dokazov ni storil napake. FOTO: Dejan Javornik

Zoper Muzaferovića in še osem posameznikov je sicer Specializirano državno tožilstvo (SDT) že vložilo zahtevo za preiskavo zaradi suma sodelovanja v mednarodni hudodelski združbi, povezani s trgovino z orožjem in prepovedanimi drogami. Najpomembnejšo vlogo naj bi imel prav Cezar. SDT je v tem primeru zanj tudi že predlagalo pripor, kar pomeni, da bo najverjetneje še nekaj časa za rešetkami. Tožilstvo Cezarju, Bergantu, Cretuju, Koštiću in Šušniku očita še preprodajo drog. Pri tem naj bi sodeloval še Boban Stojanović.

29. novembra 2024 je bil umorjen Satko Zovko.

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