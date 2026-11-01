Trend, ki v dom prikliče naravo

V svetu, v katerem se nam vedno nekam mudi in v katerem vse več časa preživljamo med štirimi stenami, v ospredje stopa potreba po povezovanju z naravo. Zato ni presenetljivo, da je urejanje prostorov po vzoru narave ali krajše biofilično opremljanje našlo svoje mesto med priljubljenimi trendi v arhitekturi in notranjem oblikovanju. Pojem opisuje pristop, ki temelji na človekovi prirojeni povezanosti z naravo, njegov cilj pa je ustvariti okolje, v katerem se počutimo bolj sproščeno, prijetno in pomirjeno.

Ne gre zgolj za okraševanje doma z rastlinami. Zajema naravno svetlobo, uporabo lesa, kamna in drugih naravnih materialov, pa tudi organske oblike, teksture ter elemente, kot je voda. Dobra novica je, da za vključitev tega trenda v dom ne potrebujemo obsežne prenove ali visokega proračuna. Dovolj je že nekaj skrbno izbranih podrobnosti, ki bodo prostoru dale bolj naraven, topel in harmoničen videz. Kako torej popestriti notranje prostore?

Sobne rastline in naravni materiali

Eden najpreprostejših načinov za povezovanje notranjih prostorov z naravo so sobne rastline. Velike lončnice, kot so monstera, fikus ali strelicija, lahko postanejo osrednji okras dnevne sobe, manjše rastline pa so lepo videti na policah omar, predalnikih in okenskih policah. Za posebej privlačen učinek kombinirajmo rastline različnih višin in oblik listov.

Dom za sproščanje Največja prednost biofiličnega opremljanja prostorov se skriva v preprostosti in občutku udobja, ki ga ustvarja. Dnevne sobe ni treba spremeniti v džunglo ali popolnoma prenoviti obstoječe opreme. Včasih zadostujejo že ena bujna rastlina, nekaj lesenih dodatkov in več naravne svetlobe. Cilj ni ustvariti zgolj lepe notranjosti, temveč okolje, v katerem se bomo počutili mirneje, prijetneje in bližje naravi. Prav zato takšen notranji dizajn ni le minljiv estetski trend, temveč pristop k opremljanju, ki vse bolj ustreza našemu načinu življenja.

Dnevna svetloba je naslednja, ki pri omenjenem trendu igra pomembno vlogo. Težke zavese nadomestimo z lahkimi, zračnimi tkaninami, ki prepuščajo svetlobo, pohištvo razporedimo tako, da ne zastira oken. Če nam je dan pogled na vrt, park ali krošnje dreves, poskušajmo poudariti razgled ali ga vsaj ne zakrivati.

Izbirajmo naravne materiale: les, kamen, ratan, bambus, lan in bombaž se odlično podajo k temu slogu opremljanja. Lesena miza, pletene košare, lanene blazine ali keramične vaze bodo v prostor vnesle toplino in naravno teksturo.

Barve narave in element vode

Zemeljski odtenki, nežna zelena, bež, peščena, rjava in druge tople nianse so idealna osnova za biofilično zasnovano notranjost. Te barve spominjajo na gozdove, kamen, pesek in na prostrane pokrajine ter ustvarjajo pomirjujoče vzdušje. Za večjo globino kombinirajmo več odtenkov iste barve in se poigrajmo z različnimi teksturami. Prednost namenimo organskim oblikam. V naravi le redko naletimo na popolnoma ravne linije in stroge geometrijske oblike, zato opremljanje prostorov po vzoru narave v ospredje postavlja zaobljene robove, nepravilne oblike in mehke linije. Ovalna klubska mizica, ogledalo z nepravilnimi robovi ali naslanjač z zaobljenim naslonjalom lahko prostoru dajo bolj naraven in sproščen značaj.

Izbirajmo naravne materiale, lončnice, zaobljene oblike. FOTOGRAFIJE: SHUTTERSTOCK

Eden najpreprostejših načinov za povezovanje notranjih prostorov z naravo so sobne rastline.

Voda je še en pomemben element tovrstnega opremljanja. Če prostor dopušča, naj majhna okrasna notranja fontana ustvari prijetno vzdušje z nežnim zvokom vode. Povezanost z naravo lahko poudarimo tudi s preprostejšimi podrobnostmi, kot so steklene vaze z vejicami ali cvetjem ter okrasni predmeti, ki spominjajo na reke in morje.