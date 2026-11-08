Trgovanje z ljudmi je veleprodaja

Trgovina z ljudmi se pogosto zdi nekaj oddaljenega, povezanega z neznanimi kraji in zgodbami, ki se dogajajo drugim. Toda njena resničnost je tudi precej bližje. Ne prepoznamo je vedno na prvi pogled, prav tako ne njenih žrtev. Za na videz običajnimi okoliščinami se lahko skrivajo stiske, odvisnost od izkoriščevalcev in strah, zaradi katerega je pobeg skoraj nepredstavljiv. Prav zato boj proti trgovini z ljudmi ni zgolj vprašanje zakonodaje in policijskih postopkov, temveč tudi vprašanje družbene odgovornosti: ali znamo prepoznati stisko, ji prisluhniti in človeku pomagati, ne da bi ga obsojali?

Četrt stoletja Ključa

Tisti, ki še kako zna prepoznati vse te znake, je Društvo Ključ - Center za boj proti trgovanju z ljudmi, ki sta ga pred 25 leti ustanovili Katjuša Popović, ki je društvo vodila dve desetletji, zdaj pa je zaslužena upokojenka, in Mojca Kunaver. Sestavlja ga skupina zaposlenih z veliko prostovoljci, ki že 25 let bijejo neumoren boj z morjem nepravičnosti. Bili so priča in zavetje več kot 600 človeškim usodam, izvedli so 45 projektov, s katerimi so se dotaknili in polepšali še nešteto več človeških življenj.

Bili so priča in zavetje več kot 600 človeškim usodam. FOTO: Shutterstock

Društvu od leta 2020 predseduje Polona Kovač Javh. Iz nič smo ustvarili veliko, je ob 25-letnici povedala za naš časopis: »Ko se je društvo Ključ ustanovilo, se je trgovina z ljudmi komajda prepoznala kot uradno kaznivo dejanje, ko se je začelo govoriti o žrtvah v tem sistemu pomoči. Ustanovila se je krizna namestitev, varna namestitev, začeli so z reintegracijo. Zdaj imamo še program podpore osebam v prostituciji in pri izhodu iz nje, informiramo prosilce in prosilke za mednarodno zaščito. Pripravljamo številne delavnice, pogovorne ure za mlade, za strokovno javnost delamo izobraževanja. Veliko se je naredilo, predvsem za žrtve.« Delo še ni zaključeno, je poudarila, še vedno nimamo primernih namestitev za otroke žrtev trgovine z ljudmi. »Še vedno se pogovarjamo o tem, kako pomagati osebam, ki so doživele trgovino z ljudmi nekje drugje, ne v Sloveniji, a so žrtve in bi potrebovale podporo. Tudi z delovnim izkoriščanjem je velik problem, ker ni prepoznano. Veliko hudih kršitev delavcev ni prepoznanih kot trgovina z ljudmi. In potem jim sistem pomoči kot tak ne pripada. Tudi za to se borimo. Ampak verjamem, da je v tem času prišlo do nekega pozitivnega premika,« je dejala.

Kljukica pri vsakem elementu

Ravno ob obhajanju obletnice delovanja je šokiralo odkritje ilegalne tovarne cigaret blizu Lendave, največje ne le v Sloveniji, temveč daleč okoli, kjer je v nehumanih razmerah delalo najmanj 33 Paragvajcev in en Bolgar. Kriminalna združba jim je odvzela potne liste in telefone, jim prepovedala izhode, po dva sta si morala deliti eno posteljo. Bili so brez prezračevanja, brez oken, pogosto lačni in omotični zaradi vonja po tobaku. Kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in davčne zatajitve sta osumljena slovenska državljana z območja PU Maribor – policija v času nastajanja članka enega še išče.

Čeprav se nam zdi, da se trgovina z ljudmi dogaja nekje daleč proč, je odkritje nezakonite tovarne cigaret v Lendavi, kjer so odkrili kar 33 Paragvajcev in enega Bolgara, to prepričanje razblinilo. FOTO: Furs

Kot pravi Popovićeva, izkoriščanje dela in elemente trgovanja z ljudmi lahko prepoznamo, »če se osredotočimo na način pridobivanja delovne sile, organiziranja njihovega tranzita do končne točke izkoriščanja, delovne pogoje, življenjske pogoje, odnos delodajalca, nadzor zaposlenih, različne grožnje, kršenje delavskih pravic, nespoštovanje delovnopravne zakonodaje. Če našteto povežem s primerom, ki ga navajate, bi lahko, po poročanju medijev, pri vsakem elementu naredili kljukico«.

Nekdo izkoristi ranljivost drugega človeka in njegovo življenje, delo, telo ali svobodo podredi lastni koristi.

Po njenem mnenju se v Sloveniji premalo zavedamo, da se trgovanje z ljudmi dogaja okoli nas, da lahko vsak, ki je ranljiv iz različnih razlogov, postane žrtev tega kaznivega dejanja. »Oblike izkoriščanja so različne. Žrtve, ki sem jih spoznala, so iz Slovenije in tujine. Načinov izkoriščanja je veliko, vsako leto več. Svet poganja podivjani kapitalizem in Slovenija ni izvzeta. Pridobivanje delovne sile iz tujine poteka po legalni in nelegalni poti, državne meje so precej prehodne, inšpekcijske službe iz različnih razlogov ne opravijo zadostnega števila nadzorov, različni postopki, ki naj bi sledili morebitnemu razkritju, pa ne sporočajo jasno in glasno, da se trgovanje z ljudmi v Sloveniji ne splača. Saj so kazni, če do njih sploh pride, nizke in zakonodaja tako luknjasta, da je to za neko dobro organizirano kriminalno združbo ali za sprevrženega posameznika mala mal'ca. Hitro se lahko spet postavijo na noge in nadaljujejo kršenje zakonodaje in/ali izvajanje kaznivih dejanj,« je prepričana sogovornica, ki sicer konkretnega primera ne pozna v podrobnostih.

Katjuša Popović je Društvo Ključ - Center za boj proti trgovanju z ljudmi skupaj z Mojco Kunaver ustanovila pred 25 leti. FOTO: Mavric Pivk

Delavci iz tovarne pri Lendavi so po odkritju potrebovali zaščito in pomoč. »Okrevanje, kadar je v del zaščite in pomoči vključeno Društvo Ključ, za začetek nudi človeka vredno in prijetno namestitev na varni lokaciji, zagotavljanje osnovnih življenjskih potrebščin, zdravstveno oskrbo, razbremenilne pogovore, psihosocialno pomoč, pravno svetovanje, zagovorništvo, spremljanje pri postopkih in pripravo na te postopke, možnost (re)integracije, učenje slovenskega jezika, pomoč pri širjenju socialne mreže, učenje novih veščin, prostočasne dejavnosti in predvsem človeški in strokovni odnos zaposlenih in prostovoljcev. Pomembno je, da damo osebam z izkušnjo trgovanja z ljudmi priložnost za dostojno življenje, pravzaprav je to naša dolžnost, saj nas k temu zavezujejo tudi mednarodni dokumenti, ki smo jih ratificirali,« poudarja.

Spreminjajo se načini izkoriščanja

»Težko bi rekla, na katere dosežke sem najbolj ponosna,« odgovarja Popovićeva. »V teh letih je bilo narejenega veliko, preventivni programi so zelo kvalitetni, sistem pomoči za žrtve trgovanja z ljudmi je bil v osnovi postavljen že v prvem letu delovanja, a se je vsa ta leta razvijal in dopolnjeval, saj se je odzival na nove okoliščine, nove oblike izkoriščanja in nove potrebe oseb, ki se vključujejo v programe pomoči. Glede ciljev bi rekla, da je Društvo Ključ sposobno doseči prav vse. Nikoli ni bil cilj izkoreniniti trgovanja z ljudmi, ker je to nerealno in ni odvisno od Ključa,« poudarja.

Trgovina z ljudmi in korupcija gresta z roko v roki, pravi Polona Kovač Javh, predsednica Društva Ključ Foto: Dejan Javornik

»25 let je dovolj časa, da se zamenja nekaj generacij, da se svet okrog nas bliskovito spremeni, da dosežemo številne premike. Trgovina z ljudmi pa je žal ena tistih stvari, ki kljub vsem spremembam še vedno ostaja. Spreminjajo se načini izkoriščanja, spreminjajo se okoliščine, v katerih ljudje postanejo žrtve, ampak bistvo se ne spreminja: nekdo izkoristi ranljivost drugega človeka in njegovo življenje, delo, telo ali svobodo podredi lastni koristi. In zato smo mi še vedno tukaj, za ljudi,« je sklenila Kovač Javhova.