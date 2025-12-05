Tri desetletja odzivanja na kibernetske incidente

Na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT, eni najstarejših organizacij s področja kibernetske varnosti v Sloveniji, zaznamujejo 30 let delovanja. Njihovi začetki segajo v jesen leta 1995, ko so s Švedskega kraljevega inštituta za tehnologijo (KTH) prejeli prvo prijavo kibernetskega incidenta. Takrat si verjetno nihče ni predstavljal, kako močno bo digitalizacija v naslednjih desetletjih prežela naša življenja. Temu primerno so tudi posledice kibernetskih incidentov danes lahko veliko resnejše kot v časih analognih modemov in spletnega klepeta IRC. A v tem okolju so rasli tudi sicertovci in se strokovno krepili, zato lahko danes primerno obvladujejo vse sodobne kibernetske grožnje.
SI-CERT dandanes ostaja osrednja točka za odzivanje na kibernetske grožnje v Sloveniji. Njihovo glavno poslanstvo je oblikovanje zavedanja o trenutnem stanju v kibernetskem prostoru, vzdrževanje strokovnega znanja na področjih digitalne forenzike, analize zlonamerne kode in postopki odzivanja na kibernetske grožnje ter incidente. Seveda pa se je v treh desetletjih marsikaj spremenilo.
SI-CERT ostaja osrednja točka za odzivanje na kibernetske grožnje v Sloveniji.
Rešitev je v stabilnem vzpostavljanju sistema, ki nudi zaščito tako državljanom kot družbi.
Razstava razkriva zgodbe iz zakulisja hekerske kulture.
Vodja odzivnega centra SI-CERT Gorazd Božič poudarja: »Zadnjih 30 let nas je naučilo, da hitrih rešitev ni. Od hekerskih napadov v začetkih interneta, do razmaha organiziranega kriminala in državno podprtih napadov na kritično infrastrukturo, vidimo, da je rešitev v stabilnem vzpostavljanju sistema, ki nudi zaščito tako državljanom kot bistvenim komponentam družbe, ki je zdaj prežeta z digitalnimi rešitvami.« Kakor pravi, je SI-CERT danes dobro vpet v mednarodno skupnost in prepoznan v javnosti kot strokovno podkovan in zaupanja vreden partner. Njihov program Varni na internetu je pogosto vzor drugim v EU kot učinkovito in usmerjeno ozaveščanje na področju varne uporabe interneta.
Na dogodku ob 30. obletnici je udeležence preko videoposnetka nagovorila predsednica tudi republike Nataša Pirc Musar. Spomnila je na izjemen razvoj tehnologije v zadnjih 30 letih in opozorila, da ob vseh prednostih digitalizacije ne smemo pozabiti na etična vprašanja in tveganja, ki jih prinaša tehnološki napredek. »Spletni napadi se hitro prilagajajo – so ciljno usmerjeni, izkoriščajo ranljivost sistemov in uporabnikov ter so vse pogosteje podprti z umetno inteligenco.«
Zadnjih 30 let nas je naučilo, da hitrih rešitev ni.
Prav zato je, kot je poudarila Pirc Musarjeva, v družbi nujna prisotnost strokovnjakov, ki znajo prepoznati in preprečiti kibernetska tveganja. Predsednica je izpostavila pomembno vlogo SI-CERT, ki že tri desetletja ostaja osrednja točka za odzivanje na kibernetske grožnje in ključni partner pri ozaveščanju javnosti in razvoju strokovnega znanja.
Ob pomembnem mejniku so v sodelovanju z Računalniškim muzejem zasnovali razstavo Hekerji – kibernetska (ne)varnost. Razstava razkriva zgodbe iz zakulisja hekerske kulture – od prvih spletnih incidentov do sodobnih kibernetskih groženj – in ponuja interaktiven vpogled v svet, ki ga običajno vidimo le skozi naslove novic. Z razstavo želijo spodbuditi kritično razmišljanje o kibernetski varnosti, zasebnosti in etiki v sodobnem tehnološkem okolju ter spodbuditi k boljšemu razumevanju kibernetsko-varnostnih organizacij in poklicev. Razstava Hekerji – kibernetska (ne)varnost bo na ogled do junija 2026, obiskovalce pa popelje v svet temnih zaslonov in pisanih klobukov, so že zapisali pri SI-CERT.