Tri metre visoki kosmatež straši sprehajalce

Zadnjih nekaj dni v Ohiu v ZDA vre. Ne, nič političnega ni, prebivalci več krajev so poročali, da so videli bigfoota. Zadnjikrat je tako vrvelo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so prav tako številni govorili, da so videli bigfoota, pošast Minerva so mu pravili. No, tokrat so o veliki kosmati zveri objavljali na družbenih omrežjih, zaradi katerih so prebivalci okrožja Portage napeli oči. Deset ljudi je povedalo, da so se sprehajali ali pa sprehajali psa, ko so zagledali veliko bitje, od katerega se je vil neprijeten vonj, in je potem pobegnilo, je povedal lokalni šerif Bruce Zuchowski.

Nekateri očividcem verjamejo, drugi menijo, da gre za potegavščino. Jeremiah Byron, voditelj podkasta Bigfoot Society, verjame trditvam in je za lokalno podružnico Fox WJW povedal, da ni običajno, da bi bilo toliko opažanj naenkrat. »Prijatelja, ki sta bila na pohodu, sta povedala, da sta videla tri metre visoko bitje, neki moški, ki je sprehajal psa, bilo je ob štirih zjutraj po lokalnem času, pa je povedal, da je njegovega ljubljenčka prestrašila velika postava, ki je stala ob robu gozda. Skupnost, ki verjame v bigfoota, je navdušena, nismo mislili, da bomo še kdaj doživeli, da ga vidi več ljudi v kratkem časovnem obdobju,« je povedal Byron.

Ljudi so opozorili, naj bodo pozorni. FOTO: Jerell Ferry/Getty Images

Priče so trdile, da je bitje vedelo, da ga opazujejo, a ni od sebe dalo nobenega zvoka. A ko so ga zagledali, so še povedali, so jo hitro ucvrli proč, za vsak primer, če morebiti ne bi bilo miroljubno. Društvo Bigfoot, ki ima 282.000 članov, je sporočilo, da je prejelo osem zelo verodostojnih poročil, priče so povedale še, da se je bitje pomikalo proti jugovzhodu na območje jezera Milton. Eden od tistih, ki so ga videli, je povedal, da je bilo bitje visoko tri metre, temno rdečkasto rjavo, veliko, debelo, okroglo in je imelo mišičaste roke. »Premikalo se je z neverjetno hitrostjo, se sklanjalo pod težkimi drevesnimi vejami in podrastjo in izginilo v gozdu blizu lokalnega ribnika,« je priča povedala društvu.

Drugi, kot je lokalni kiropraktik dr. John Barnosky, so se zabavali ob vseh teh objavah, a zgodbicam o kosmatem velikanu ne verjamejo. »Na našem Facebooku smo objavili šalo, da je prišel v ordinacijo, ko sem bil na kosilu, in je, medtem ko mene ni bilo tukaj, pregledal nekaj pacientov,« je povedal Barnosky in še: »Ob vseh kamerah, ki so tudi po gozdu, niti ena še ni ujela bigfoota, zato se mi vse skupaj zdi precej sumljivo.« U. S.