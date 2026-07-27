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Trideset let kultnega albuma

Skupina Zmelkoow se pripravlja na posebno glasbeno jesen.
Ob jubileju bodo obudili kultne skladbe. FOTO: ARHIV IZVAJALCA
Ob jubileju bodo obudili kultne skladbe. FOTO: ARHIV IZVAJALCA
Kaja Grozina
 27. 7. 2026 | 17:00
1:52
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Po uspešnem koncertnem poletju se skupina Zmelkoow pripravlja na posebno glasbeno jesen. Prvo postajo bodo odkljukali 24. septembra, ko bodo odprli jesenski niz priljubljene oddaje Izštekani v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Oddaja, ki se je pred letom dni iz radijskega studia preselila pred živo občinstvo, ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu konceptu, saj bo koncert mogoče spremljati tudi na Valu 202 in prek spletnega prenosa.

Tokratni nastop bo povsem v znamenju akustične glasbe. Člani skupine obljubljajo večer brez velikih orkestrov, spektakularnih učinkov in odvečnega blišča, zato pa z bogato paleto instrumentov in sproščenim vzdušjem. Poseben poudarek bodo namenili jubileju svojega kultnega albuma Čiko, Pajo in Pako, od izida katerega letos mineva 30 let. V Izštekanih ga bodo prvič odigrali v celoti, zato bodo zazvenele skladbe, kot so Klub ljudi z resnimi težavami (Problemi so, problemi bojo), Gravitacija (Več ko spijemo), Sergio in Sentiš – navadni. Poleg tega bodo dodali še nekaj pesmi z letošnjega albuma Plus, največje uspešnice, kakšen skriti biser in celo skladbo, ki je na običajnih koncertih skoraj nikoli ne izvajajo.

Za Zmelkoow Izštekani niso neznanka. V oddaji so nastopili že leta 1999, ko je nastal tudi album Izštekani pri Juretu Longyki, deset let pozneje pa so občinstvo presenetili z nastopom, na katerem niso zaigrali niti ene svoje skladbe. Del oddaje Izštekani so bili tudi ob njeni 20-letnici leta 2013. Za septembrski koncert je na voljo omejeno število vstopnic, po nastopu v Cankarjevem domu pa skupina napoveduje še nekaj izštekanih koncertov po Sloveniji. 

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