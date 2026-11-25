Zjutraj hitimo v službo, popoldan imamo opravke, zvečer nas čaka še vse tisto, česar nismo utegnili narediti čez dan. Nekje med službo, trgovino in večerjo naj bi našli še trideset minut za rekreacijo. Kaj pa, če imamo samo deset minut časa? Je takšno gibanje sploh vredno truda?

Dolgo so priporočila za telesno dejavnost poudarjala, naj posamezna epizoda gibanja traja vsaj deset minut. Sodobne smernice Svetovne zdravstvene organizacije poudarjajo skupno količino telesne dejavnosti, ne pa najmanjšega obveznega trajanja posameznega gibanja. Za odrasle priporočajo od 150 do 300 minut zmerno intenzivne aerobne dejavnosti na teden oziroma ustrezno količino intenzivnejše vadbe.

To pomeni, da lahko koristno gibanje zbiramo ves dan. Deset minut hitre hoje zjutraj, deset minut med odmorom in deset minut zvečer je lahko povsem smiseln način, kako dosežemo dnevno količino gibanja. Telo namreč ne preverja, ali smo vseh trideset minut opravili v enem kosu.

Tudi kratko gibanje šteje

Raziskave kažejo, da so tudi krajša obdobja telesne dejavnosti povezana s koristmi za zdravje. Posebej zanimivo je, da lahko že kratki odmerki nekoliko intenzivnejšega gibanja prispevajo k boljši telesni pripravljenosti. Hitra hoja po stopnicah, nekaj minut živahne hoje ali kratek vzpon v klanec niso izgubljen čas. Seveda pa ni vseeno, kako se gibamo. Deset minut zelo počasnega sprehajanja po trgovini ni enako desetim minutam hitre hoje, pri kateri nekoliko pospešeno dihamo. Pri zmerno intenzivnem gibanju se lahko še pogovarjamo, petje pa bi bilo že nekoliko težje. To je preprost način za oceno intenzivnosti brez športne ure.

Deset minut zelo počasnega sprehajanja po trgovini ni enako desetim minutam hitre hoje, pri kateri nekoliko pospešeno dihamo. FOTO: Lemanna/Getty Images

Ali je daljši trening vseeno boljši? Za nekatere cilje vsekakor. Če se pripravljamo na daljši tek, kolesarski izlet ali pohod, potrebujemo tudi daljše treninge. Z njimi razvijamo vzdržljivost in se privajamo na dolgotrajnejši napor. Toda za splošno zdravje ni nujno, da je vsako gibanje organiziran trening. Tudi kolesarjenje v službo in aktivni odmori lahko prispevajo k priporočeni količini dejavnosti. Ob tem ne pozabimo še na vadbo za moč, ki jo odraslim priporočajo najmanj dvakrat na teden.

Ne čakamo

Veliko ljudi ne telovadi zato, ker nimajo dovolj časa za popoln trening. Če nimajo cele ure, ne naredijo ničesar. Toda med nič in desetimi minutami je precej večja razlika kot med desetimi in tridesetimi. Zato naslednjič, ko bomo imeli samo kratek odmor, ne iščimo izgovora. Pojdimo na hiter sprehod. Uporabimo stopnice. Naredimo nekaj vaj.

Koristno gibanje lahko zbiramo ves dan.

Morda bomo pozneje našli še deset minut. Morda ne. Toda tistih prvih deset nam nihče ne more vzeti. In če jih čez dan zberemo trideset? Odlično. Ni treba, da so skupaj. Pomembno je, da se seštejejo.