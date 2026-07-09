Tristan je najboljši harmonikar

Julija vsako leto se nadobudni glasbenice in glasbeniki pomerijo v igranju harmonike za pokal Postojnske jame. Letošnji absolutni zmagovalec je postal komaj 14-letni Tristan Cernatič, najboljši v posameznih starostnih kategorijah pa so bili še Anže Babi, Filip Pintar, Tomaž Gantar in Urban Peterle.

»Za nami je še eno, letos že 17. tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame, na katerem je nastopilo 24 prijavljenih tekmovalcev. Vsi so pokazali veliko znanja, predanosti in ljubezni do harmonike. Še posebno izenačena je bila druga starostna skupina, v kateri je nastopilo največ tekmovalcev. Razlike med najboljšimi so bile izjemno majhne in lahko bi rekli, da je bilo štiri do pet tekmovalcev po doseženih točkah skoraj povsem enakovrednih,« je poudaril Vili Marinšek, organizator in eden od članov strokovne komisije, v kateri sta bila ob njem še Marko Vatovec in Nika Rutar, program pa je povezovala Maja Matičič Marinšek, ki je skrbela za prijetno vzdušje skozi celotno prireditev.

Tristan Cernatič je absolutni zmagovalec in prejemnik pokala Postojnske jame.

Posebnost letošnjega tekmovanja, ki poteka v sklopu priljubljenega Furmanskega praznika, sta bila tudi najmlajši in najstarejši tekmovalec. Najmlajši udeleženec je bil osemletni Mitja Česnik, najstarejši pa 68-letni Veselko Kočevar, kar potrjuje, da harmonika povezuje vse generacije. Sicer je bil v kategoriji do 11 let najboljši Anže Babič, v kategoriji od 12 do 18 let Filip Pintar, v kategoriji nad 18 let pa Tomaž Gantar. Nagrado za najboljšo ljudsko izvedbo si je priigral Urban Peterle, medtem ko je letošnji absolutni zmagovalec tekmovanja, ki je ponosno dvignil tudi pokal Postojnske jame, 14-letni Tristan Cernatič, ki prihaja iz glasbene družine. Njegov oče je rock glasbenik, mama je pevka, sam pa se je začel ukvarjati z glasbo pri rosnih treh letih. Najprej je igral diatonično harmoniko, nato pa si je zaželel klavirsko. Starši so zgodaj prepoznali njegov talent za glasbo, a ker je bil za glasbeno šolo še premajhen, ga je najprej začel učiti igranja mojster diatonične harmonike Zoran Lupinc.

In on je bil tisti, ki je predlagal, da se Tristan preizkusi tudi na klavirki, saj si bo le tako razširil obzorja in spoznal veliko novih melodij. V glasbeni šoli v Logatcu se uči igranja pri Luki Jerončiču, zasebno pa učne ure potekajo tudi pri znanem slovenskem virtuozu klavirske harmonike Marku Hatlaku, s katerim spoznava jazz, tango in druge zvrsti glasbe.