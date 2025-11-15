Trojna vohunka prevede Ivana Cankarja

Šmartno pri Slovenj Gradcu je zanimiv kraj v Mislinjski dolini. Marsikaj se dogaja, imajo vse, kar potrebujejo, no, skoraj vse, mimo pelje kolesarska pot Štrekna, imajo gasilski muzej, Malarko, polja hmelja v bližini, pa še kaj bi se našlo. Odslej pročelje domače osnovne šole krasi tudi spominska plošča, posvečena Gusti Stridsberg in Francu Kavčiču. Imeni sta med starejšimi že na robu spomina ali pozabljeni, le tu in tam se še kdo spomni nanju.

»Francu Kavčiču, dragemu prijatelju iz starih časov, ki me je naučil ljubiti slovensko literaturo,« mu je v posvetilu leta 1967 zapisala pisateljica, publicistka in prevajalka Gusti. Ta napis krasi tudi spominsko ploščo na pročelju osnovne šole v Šmartnem, ki jo je Mestna občina Slovenj Gradec v času letošnjih Martinovih dni, prazniku treh vaških skupnosti, namenila v spomin človekoma, ki sta močno zaznamovala kulturno krajino Mislinjske doline, nekdanji veleposestnici s Hartenštajna, lastnica je bila med letoma 1918–1947, in nekdanjemu šolskemu upravitelju v Šmartnem pri Slovenj Gradcu Francu Kavčiču. Ta je ob delu šolskega upravitelja kot domači učitelj na Hartenštajnu poučeval Gustino hčerko. In ker je nemško govorečo lastnico Hartenštajna zanimal jezik okoliških sosedov, jo je začel seznanjati s slovenščino. Prebirala sta slovensko literaturo, navdušil jo je nad branjem del Ivana Cankarja. Gusti je postala prevajalka prve Cankarjeve knjige v nemščino – Der Knecht Jernej (1929).

Franc Kavčič je izobraženo poliglotko začel seznanjati s slovenščino. FOTO: Dejan Vodovnik

Ravnatelj osnovne šole v Šmartnem pri Slovenj Gradcu Robert Sterkuš je dejal: »Za otroke je sicer najbolj zanimivo, da je bila Gusti menda trojna agentka. Kot pisateljica je pustila velik pečat, s Šmartnim pri Slovenj Gradcu in nadučiteljem Kavčičem je bila zelo povezana. Naš jezik je, čeprav ni bila rojena Slovenka, ponesla drugod po svetu. Na šoli bomo njeno vrednost za naš kraj povzdignili in poudarili, jo vpletli v pedagoški program in naše učence kot prve izobrazili o tem, kdo sta bila Gusti Stridsberg in Franc Kavčič.«

Bogatašinja se uči slovenščine

Augustine Franziska Mayer se je rodila 22. avgusta 1892 v kraju Črnovice (ukrajinsko Černivci) v takratni Avstro-Ogrski, danes Ukrajini. Preselili so se na Dunaj, kjer ji je varno zavetje bankirske družine omogočilo otroštvo z domačimi učitelji, učenje jezikov, potovanja, obiske muzejev ter spoznavanje dunajske in evropske visoke družbe. Po smrti očeta, ki kljub svojemu bogastvu ni spregledal življenja dunajskih neprivilegiranih slojev, je podedovala veliko premoženje in svet se ji je vse bolj odpiral. Med prvo svetovno vojno je kot prostovoljka v dunajski kirurški kliniki začutila vso strahoto ranjenih in umirajočih vojakov. Z mladim vojaškim kirurgom Bernardom Jirkujem je kdaj za trenutek poskušala ubežati bolečini, smrti, smradu in stopila v svet umetnikov Kokoschke, Rilkeja. Leta 1916 je postala Augustine Jirku.

Po preiskavi, za koga je sploh delala Gusti, so vse skupaj zaključili z ugotovitvijo, da je bilo njeno obveščevalno delo antifašistične narave in da Švedski ni škodovalo. Zadeva je zastarala in odložili so jo v arhiv. Več o njeni obveščevalni dejavnosti je šele leta 1995 razkril ameriški program Venona.

Z možem sta se še pred koncem prve svetovne vojne in tik pred rojstvom otroka preselila v okolico Slovenj Gradca, na posest Hartenštajn, ki je za več kot desetletje postala njihov dom in prostor Evrope v malem. Življenje v podeželskem dvorcu, otrok in nenehni obiski so jo sicer zaposlovali, a tudi dušili. Bolelo jo je nenehno spogledovanje z revščino ljudi in vse bolj je spoznavala, kako odmaknjeno od življenja živi sloj, ki mu je pripadala. Mož je doštudiral in njun zakon je zaradi različnih vzrokov dokončno razpadel. Hčerka Bimi je odraščala, zato je na Hartenštajn kot domači učitelj začel zahajati šolski upravitelj osnovne šole v Šmartnem pri Slovenj Gradcu, nadučitelj Franc Kavčič. Augustine se je pridružila pouku in se začela učiti slovenščino. Počasi je odkrivala kulturo malega naroda, ki ji je do takrat »pomenil samo neusahljiv studenec poljedelcev in slug, davkarjev in žandarjev«.

Revolucionar ji vzame politično nedolžnost

Med samotnimi zimskimi večeri je začela pisati. Objavljala je v avstrijskih časnikih, z romanom Zwischen den Zeiten (1931) pa je vzbudila pozornost in se znašla na razpotju: ostati na (pre)zadolženem Hartenštajnu in pisati ali se podati v svet, ki ji je bil nekoč tako blizu. Izbrala je Dunaj. S pomočjo prijateljev si je za silo uredila življenje in pisala. Ko se je glavni urednik časnika Der Wiener Tag seznanil z njenim slogom pisanja, ji je predlagal, da bi odpotovala v Moskvo kot dopisnica. Bolj kot soočenje kapitalistične in socialistične ideologije so jo zanimale zgodbe malih ljudi, predvsem pa, ali »napravi socializem ljudi bolj srečne«. Vtise iz sovjetske Rusije so objavljali v zahodnih časopisih, v Moskvi pa so jo z vseh koncev opazovali in preizkušali. Po vrnitvi na Dunaj je opazila, da se nacionalsocializem vse bolj krepi, z njim pa tudi njeno nasprotovanje tej ideologiji. Vezi iz Moskve naj bi jo povezale z jugoslovanskim komunistom Štefanom, ki je ilegalno živel na Dunaju. Takrat ni niti slutila, da bo poklicni revolucionar Vilim Horvaj, katerega skrivno ime je bilo Stefan/Stepan (Antonovič) Švarcman, postal njen prijatelj in velika ljubezen, hkrati tudi človek, ki ji je vzel »politično nedolžnost«. Ob nalogah, ki ji jih je nalagal, se ji je življenje vse bolj zapletalo.

Zdaj se bo kulturno-etnološki poti po Šmartnem pri Slovenj Gradcu pridružila še spominska plošča človekoma, ki sta močno zaznamovala kulturno krajino Mislinjske doline. FOTO: Dejan Vodovnik

Pred znanci je morala prikrivati svoje dvojno življenje, spoznavala je tudi notranje konflikte v jugoslovanskem komunističnem gibanju. Ker je položaj na Dunaju za Štefana postajal vse bolj nevaren, sta se umaknila v Sovjetsko zvezo. Tokrat Stalinova Moskva ni bila več le zanimiva pustolovščina; opazovala sta lahko, kako so izginjali predani komunisti. Tudi njej so odvzeli potni list. Zaradi znanja jezikov se ji je kljub vsemu uspelo približati pomembnim članom partije in leta 1935 so jo celo določili za simultano prevajalko na 7. kongresu Kominterne. Ponudili so ji sovjetsko državljanstvo in predlagali, da v Moskvo pripelje svojo hčer. Vedela je, da bi to bilo pogubno zanjo, zato sta se s Štefanom odločila, da odpotuje. S ponarejenim potnim listom in vozovnico do Pariza se ji je kljub zapletom uspelo vrniti domov. Kljub večletnim prizadevanjem je šele po vojni izvedela, da je NKVD Štefana aretiral in da so ga leta 1939 ustrelili.

Šmartno pri Slovenj Gradcu, mirno naselje, ki leži tik ob kolesarski poti Štrekna. FOTO: Dejan Vodovnik

»Augustine se je, še prej, med špansko državljansko vojno, leta 1937, priključila mednarodnim brigadam. Najprej je pomagala kot kirurška bolniška sestra, pozneje pa je bila imenovana za namestnico glavnega urednika Ayuda Medica Internacional, glasila sanitetne službe pri mednarodnih brigadah. Večino novinarskega dela je morala opraviti sama, tudi poročanje s fronte. Poleti 1938 so mednarodne brigade začele slabeti, zato so se mnogi umikali. Takrat še Augustine Gusti Jirku je ilegalno prešla v Francijo. Nekaj časa je živela v Parizu in Københavnu, potem pa nadaljevala pot na Švedsko, kamor je prispela marca 1939 in kmalu zaprosila za dovoljenje za bivanje,« zapiše Karla Zajc Berzelak, profesorica slovenščine, v strokovni reviji Odsevanja /št. 113/114 – 135/136./

Od poliglotke do vohunke Bila je premožna dedinja, izobražena poliglotka, lastnica posesti in dvorca Hartenštajn, žena, mati, prostovoljka v dveh vojnah, dopisnica in poročevalka za različne časnike, vohunka, raziskovalka na Švedskem inštitutu v Stockholmu, prevajalka in pisateljica. Znano je, da sta se je Mislinjska dolina in posest Hartenštajn z razkošnim pogledom na Uršljo goro, jablanovim drevoredom, kamnitim stopniščem in cvetočo glicinijo tako globoko dotaknila, da se je v svojih romanih vedno znova vračala k njima. Vemo, da se je naučila slovensko, da je spoznavala slovensko mitologijo in se navdušila nad Ivanom Cankarjem.

V Španiji se je Gusti seznanila s predstavniki švedskih socialnih demokratov, ki so ji odprli pot v družabno življenje Stockholma. Zaradi negotovega položaja se je poročila, še prej se je dogovorno ločila od Jirkuja, z veteranom španske državljanske vojne Hugom Stridsbergom in tako dobila švedsko državljanstvo. Priimek je po ločitvi obdržala, se po vojni ustalila v Stockholmu in tam 1978. tudi umrla. Z imenom Gusti Stridsberg se je uveljavila tudi kot pisateljica.

Klarino novo življenje

Gustin mozaik ima veliko kamenčkov, znanih in manj znanih in skrivnostnih, vohunskih.

Stockholm je med drugo svetovno vojno zaradi neodvisnosti Švedske postal pomembno zbirališče novinarjev in obveščevalcev. Gusti Stridsberg je imela akreditacijo za kanadski časnik Toronto Star in tako postala del dopisniške mreže. Med delom se je seznanila s sovjetsko tiskovno predstavnico, ki jo je pritegnila med obveščevalce NKVD, in Gusti je kot Klara začela svoje še eno življenje.

Posvetilo krasi spominsko ploščo na pročelju osnovne šole v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. FOTO: Dejan Vodovnik

Švedska obveščevalna služba nikoli ni odkrila Klarinega medvojnega delovanja. Njena zgodba se je prvič začela razpletati več kot deset let po vojni, po prebegu dveh vplivnih obveščevalcev KGB. Gusti Stridsberg so leta 1955 aretirali in zasliševali. Priznala je sodelovanje s sovjetsko obveščevalno službo, a imen ljudi, s katerimi je sodelovala, ni želela razkriti. Po nekaj mesecih so preiskavo zaključili z ugotovitvijo, da je bilo njeno obveščevalno delo antifašistične narave in da Švedski ni škodovalo. Zadeva je zastarala in odložili so jo v arhiv. Več o njeni obveščevalni dejavnosti je šele leta 1995 razkril ameriški program Venona. Za dolge strani je še podatkov iz njenega bogatega življenjepisa.

Spominska plošča pa bo nemara v to vaško skupnost s približno 1200 prebivalci bržkone privabila še kakega obiskovalca več.