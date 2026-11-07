Trubar ni bil čaci

Prvi dnevi novembra, no, prvi dan, pa tisti dan prej, so vedno ena posebna mešanica živega in neživega. Za oboje, za žive in nežive.

Nekateri živi imajo malo slabe vesti, ker te dni porabijo za krompirjeve počitnice, neživi pa, če verjamemo, da imajo pregled nad tem, kaj se na planetu, kjer so bili nastanjeni pred nami, dogaja, si ob vsem skupaj verjetno mislijo svoje.

Kakor koli že, pokojni bodo imeli zdaj eno leto mir, živi pa vsaj naslednjih 365 dni čiste jebe.

Nekoliko bolje od navadnih mrtvih se verjetno počutijo tisti, zaradi katerih imamo pri nas dan reformacije.

Njim smo namreč namenili praznik.

In ne samo praznik. Dela prost dan.

Kar je pri Slovencih skoraj najvišje državno priznanje. Spomenik je lepo imeti, ulico tudi, ampak če zaradi tebe ljudem ni treba v službo, potem si vendarle nekaj dosegel.

In reformatorji so.

Pred petsto leti so prišli na precej noro idejo, da bi ljudje mogoče morali razumeti, kaj jim govorijo.

Danes se nam to zdi samoumevno.

Čeprav ob poslušanju marsičesa, kar nam govorijo danes, človek ni več povsem prepričan.

Martin Luther je napisal 95 tez.

Danes bi napisal objavo.

Pod njo bi se v petnajstih minutah skregalo tri tisoč ljudi, polovica teksta ne bi prebrala, druga polovica pa bi ga razglasila bodisi za genija bodisi za idiota.

Cerkev bi objavila pojasnilo.

Luther pa bi do večera verjetno blokiral komentarje.

Pri nas pa je Primož Trubar prišel na še eno nevarno idejo: da bi Slovenci lahko brali.

In da bi lahko brali po slovensko.

Tako smo dobili prvi slovenski knjigi in začetek slovenskega knjižnega jezika. Pa tudi Trubarja, od katerega nam je ostal tisti znameniti »stati inu obstati«.

Kar je po petsto letih še vedno presenetljivo dober opis Slovenije.

Stati znamo.

Obstati tudi.

Premaknemo se pa že malo težje.

Tu se zgodba o reformaciji nekoliko zaplete.

Reformacijo imamo radi.

Reform pa ne.

Reformacija je krasna stvar, ker se je zgodila pred petsto leti in od nas danes ne zahteva ničesar.

Reforma je nekaj povsem drugega.

Pomeni, da bi se moralo nekaj spremeniti zdaj.

Po možnosti pri nas.

In, bog ne daj, tudi nam.

Takrat nenadoma vsi postanemo veliki ljubitelji tradicije.

Tudi tiste, nad katero smo še včeraj pizdili.

Mogoče je zato dan reformacije eden bolj slovenskih praznikov.

Praznujemo ljudi, ki so imeli dovolj poguma, da so začeli spreminjati svet, v katerem so živeli.

Mi pa smo iz tega naredili dela prost dan.

Petsto let po reformaciji smo našli način, kako počastiti spremembe.

Tako, da en dan ne naredimo nič.

No, Primož je bil model.

V bistvu je bil eden prvih znamenitih slovenskih politično-verskih beguncev.

Ene sorte migrant.

Ni šel na Zahod, ker bi tam ponujali boljšo plačo in službeni avto. Najprej se je moral skrivati, potem so mu pobrali službe in premoženje, nazadnje pa je pobegnil v Nemčijo, ker so ga hoteli zapreti.

Pozneje se je vrnil.

Pa so ga še enkrat nagnali.

Tokrat za vedno.

Nekoč mi je nekdo dejal, da je bilo s protestantizmom na Slovenskem nekaj podobnega kot s Češkoslovaško po letu 1968. Ko je velik del njihove izobražene elite spakiral in odšel na Zahod.

Primerjava malo šepa.

Predvsem za kakšnih šestdeset let.

Niso namreč vsi odšli skupaj s Trubarjem.

So pa v naslednjih desetletjih protestantizem pri nas zatrli, protestantsko plemstvo pa postavili pred precej preprosto evropsko izbiro tistega časa: spremeni vero ali spakiraj kufre.

Nekateri so spremenili vero.

Drugi so spakirali.

In med njimi ni bilo ravno malo ljudi z denarjem, izobrazbo, zvezami in vplivom.

Plemstva, skratka.

Tistega našega plemstva, za katero smo se pozneje radi učili, da ga Slovenci pravzaprav nikoli nismo imeli.

Kar je zanimivo.

Stati znamo. Obstati tudi. Premakniti se pa že malo težje.

Ker ko je bilo treba financirati slovenske knjige, šole in protestantske pridigarje, je očitno obstajalo.

Ko je bilo treba oditi, je obstajalo tudi.

Potem pa je nekje vmes izginilo še iz zgodbe.

In smo ostali mi.

S Trubarjem, praznikom, knjižnim jezikom in večnim »stati inu obstati«.

Le da slovenski jezik danes vse bolj šepa in vse bolj le še šepeta.

V Trubarjevino pa prihajajo čaciji.

Vseh sort.

Eni z denarjem, drugi z idejami, tretji samo z dovolj samozavesti, da jim knjige ni treba odpreti, ker že vse vedo.

Vse seveda z dovoljenjem Trubarjevih rojakov, ki so se, kot kaže, rodili predvsem zato, da bi se dobro imeli.

Na račun drugih.

In mogoče je ravno zato Trubar po petsto letih še vedno precej bolj aktualen, kot bi si želeli.

Ne zaradi vere.

Niti zaradi praznika.

Ampak zaradi tiste nevarne ideje z začetka.

Da bi ljudje mogoče morali razumeti, kaj jim govorijo.

Da človek kdaj vzame v roke kakšno knjigo.

Jo prebere.

Razume.

In potem, bog ne daj, še malo premisli s svojo glavo.

Saj ni treba biti veren.

Dovolj je, da znaš brati.

Slovensko.

Kakor koli že, pokojni bodo imeli zdaj eno leto mir, živi pa vsaj naslednjih 365 dni čiste jebe.