  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MOBILNA TEHNOLOGIJA

Trumpov telefon še vedno zamuja

Pametni telefon T1 so za zdaj v test prejeli le redki medijski portali. Prednaročila sprejemajo še naprej, datum začetka prodaje pa ni znan.
Prednaročilo stane 100 dolarjev. FOTO: Trump Mobile

Prednaročilo stane 100 dolarjev. FOTO: Trump Mobile

Trump Mobile T1 in HTC U24 pro FOTO: iFixit

Trump Mobile T1 in HTC U24 pro FOTO: iFixit

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

Prednaročilo stane 100 dolarjev. FOTO: Trump Mobile
Trump Mobile T1 in HTC U24 pro FOTO: iFixit
Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit
Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit
Staš Ivanc
 3. 7. 2026 | 19:00
5:46
A+A-

Razvpiti telefon ameriškega predsednika Donalda Trumpa še vedno ni prišel na trg. V spletni trgovini virtualnega mobilnega operaterja Trump Mobile, ki sta ga pred enim letom ustanovila Trumpova sinova Donald ml. in Eric, ga je še vedno mogoče le prednaročiti; še največji napredek je, da je nekaj medijskih portalov dobilo testne primerke.

Trump Mobile T1 in HTC U24 pro FOTO: iFixit
Trump Mobile T1 in HTC U24 pro FOTO: iFixit

A kljub velikim obljubam in bombastičnim napovedim o premijskem telefonu, izdelanem v ZDA, gre očitno za repliko tajvanskega modela HTC U24 pro z nekaj manjšimi spremembami, kot sta večja baterija, izdelana na Filipinih, in prednaložena Trumpova aplikacija Truth Social. To je potrdil tudi znani ameriški portal iFixit, ki objavlja brezplačne spletne vodnike za popravilo in razstavljanje potrošniške elektronike in pripomočkov in ki je primerjal oba telefona. Cena T1 znaša 499 dolarjev (435 evrov), kar je primerljivo s ceno omenjenega HTC -ja, ki pa uradno ni bil lansiran v ZDA.

Zgodovina in razvoj T1

Trumpov telefon, uradno imenovan T1 phone 8002 (zlata različica), je bil prvič napovedan 16. junija 2025. Napoved je zbudila veliko zanimanja zaradi obljube, da bo zasnovan in izdelan v ZDA. A kaj kmalu so se pojavili dvomi o izvedljivosti tovrstnega podviga, saj v ZDA skoraj ni infrastrukture za proizvodnjo telefonov, poleg tega pa so stroški dela v ZDA bistveno višji kot v državah, kot so Kitajska, Indija in druge države jugovzhodne Azije, kjer običajno izdelujejo sodobno elektroniko in pametne telefone.

Operater Trump Mobile je nato umaknil trditve o popolnoma ameriški proizvodnji, kljub temu pa je še naprej poudarjal, da bo telefon »ameriški« in da bodo za vsako napravo »ameriške roke«. Po večmesečnem molku so predstavniki podjetja le priznali, da telefon ne izpolnjuje zahtev Zvezne komisije za trgovino (FTC) za označevanje izdelkov »Made in USA«. Aktualna promocija govori o »ponosno ameriškem« telefonu, »zasnovanem z ameriškimi vrednotami v mislih«.

1. Telefon se ne oglašuje več kot »Made in USA«, ampak kot telefon, »zasnovan z ameriškimi vrednotami v mislih«.

2.Prvi testni primerki kažejo na izrazito podobnost s tajvanskim HTC U24 pro, ki ga ni na ameriškem trgu.

3. Družba Trump Mobile se je soočila tudi z varnostnimi težavami.

Telefon je v tem času večkrat spremenil obliko in specifikacije, kar je povzročilo zmedo med potencialnimi kupci. Prvotno napovedani datum lansiranja v avgustu 2025 se je večkrat prestavil. Septembra 2025 je spletna stran Trump Mobile navedla, da bo telefon izšel »pozneje letos«, a do konca leta ga ni bilo. Februarja letos so predstavniki podjetja napovedali, da bo marca morda pripravljen za pošiljanje, a se je tudi ta rok premaknil.

Vse te spremembe in zamude so povzročile nezadovoljstvo med kupci, ki so že vplačali 100 dolarjev za prednaročilo. Poročila so navajala, da je bilo naročenih kar 600.000 telefonov, vendar so poznejše raziskave pokazale, da je bilo dejansko število prednaročil precej nižje. Kljub temu je podjetje še naprej zbiralo depozite, kar je povzročilo dodatne kritike in dvome o resnični zmožnosti podjetja, da izpolni svoje obljube.

Ameriški ali tajvanski?

Kakor ugotavljajo portali, ki so prejeli redke testne primerke, ima T1 skoraj identične tehnične značilnosti kot tajvanski HTC U24 pro, ki je bil predstavljen leta 2024, vključno s procesorjem snapdragon 7 gen 3. Oba telefona imata 6,78-palčni zaslon iz organskih diod, sprednjo kamero s 50 megapiksli ter tri zadnje kamere: širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, ultraširokokotno kamero z osmimi megapiksli in telefoto kamero s 50 MP in dvakratno optično povečavo.

Če ne drugega, T1 izstopa s svojo zlato barvo. A tudi tukaj se najdejo kritike: barvo so nekateri opisali kot barvo dehidriranega urina, poleg tega ima telefon vgravirano ameriško zastavo z napačnim številom črt.

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit
Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit
Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit
Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

Telefon uporablja skoraj čisto različico Googlovega androida 15 brez dodatne programske opreme, a menda manjkajo nekatere pomembne aplikacije, kot je Googlova denarnica, kar postavlja vprašanja o funkcionalnosti NFC za brezstično plačevanje.

Kamera je bila deležna kritik zaradi prekomerne nasičenosti barv in počasnega odziva. Fotografije so pogosto preveč žive in ne odražajo realnosti, prav tako je opaziti zamik med pritiskom na sprožilec in dejanskim zajemom fotografije. Zmogljivost baterije (5000 mAh) je povprečna, polnjenje s 30 W pa traja približno eno uro, kar je primerljivo z drugimi telefoni.

Varnost in uporabniška izkušnja

Družba Trump Mobile se je soočila tudi z varnostnimi težavami, ki so sprožile dvome o zanesljivosti in varnosti naprave. Eden izmed ključnih problemov je bil podatkovni vdor, ki je prizadel okoli 27.000 uporabnikov. Po poročanju britanskega Guardiana so bili izpostavljeni osebni podatki, vključno z imeni, e-poštnimi naslovi, domačimi naslovi in telefonskimi številkami. Trump Mobile je v odzivu na incident uvedel dodatne varnostne ukrepe, vključno s kodo captcha in dvofaktorsko avtentikacijo pri prijavi. Kljub temu pa podjetje še vedno ni dalo jasnih informacij o tem, koliko ljudi je bilo prizadetih in kakšni podatki so bili dejansko izpostavljeni.

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit
Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

In telefona še vedno ni ...

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pametni telefonDonald TrumpZDA
ZADNJE NOVICE
20:02
Novice  |  Kronika  |  Doma
JULIJSKE ALPE

Štirje Izraelci so odšli na Kanjavec, ko jih več ur ni bilo, je nekdo poklical policijo

Policisti pohodnike opozarjajo, naj se pred obiskom gora se ustrezno pripravijo in izbirajo poti, primerne svojim zmogljivostim.
3. 7. 2026 | 20:02
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
ZA DUŠO

Znamenje nam pomaga razumeti otroka

Zvezde, naše zaveznice, nas usmerjajo tudi pri vzgoji. Z upoštevanjem preprostih smernic lahko ustvarimo harmonično in podporno okolje.
Slovenske novice3. 7. 2026 | 20:00
20:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNO ZDRAVJE

Vaša mirnost postavlja mejo

Spoštovanje je veliko bolj dosegljivo, kot sem mislila. Večina verjame, da se morajo dokazati ali pokazati svojo vrednost, da si ga zaslužijo.
3. 7. 2026 | 20:00
19:43
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

V boj za ljubljanskega župana še četrti kandidat, Klakočar Zupančič in Rop naj bi združila moči

Za kandidaturo se je Mihael Jarc odločil, »ker županov značaj ni več dorasel njegovemu položaju«.
3. 7. 2026 | 19:43
19:32
Novice  |  Slovenija
KRIMINALISTIČNA PREISKAVA

Po razkritju suma korupcije na slovenski občini: draga darila tudi za županovega sina

Damijanu Jaklinu očitajo zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja.
3. 7. 2026 | 19:32
19:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
VARNOSTNO TVEGANJE

Po zadnjem požigu polja ob romskem naselju so se odzvali s Policije, to obljubljajo prebivalcem

Krški župan in tamkajšnji prebivalci si prizadevajo, da naselje razglasijo za območje varnostnega tveganja.
3. 7. 2026 | 19:18

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENOSTAVNEJE NA DOPUSTU

Na Hrvaškem spet prevladujejo Slovenci. Aplikacija, ki olajša poletne počitnice

Avtocesta, trajekt, parkiranje, vozovnica za avtobus … Vsako leto enake situacije, ki lahko zagrenijo počitnice na Hrvaškem. Letos se jim izognite.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:58
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSVEŽILNA SLADICA

Mojstrska delavnica: tako vam bo uspel popoln italijanski semifredo (VIDEO)

Naučite se pripraviti popoln italijanski semifredo – kremasto zamrznjeno sladico brez ledenih kristalov.
Odprta kuhinja29. 6. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VRHUNSKOST

Elektrika ali hibrid? Vprašanje ni tako enostavno

Električen ali hibriden, s petimi ali sedmimi sedeži in dosegom do 631 kilometrov. Novi Mercedes-Benz GLB je ustvarjen za sodobno življenje.
Promo Delo1. 7. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Stanovanja so draga, ampak obstaja tudi druga možnost

Preverite, kako lahko z eno naložbo dostopate do več nepremičnin.
1. 7. 2026 | 10:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PONUDBA

»Ko najdete dobro nepremičnino ob morju, ne čakajte« (video)

Dobra zemljišča ob morju so vse redkejša, zanimanje kupcev pa ostaja visoko, zato se kakovostne novogradnje v Portorožu in hrvaški Istri pogosto prodajajo že v zgodnjih fazah gradnje.
1. 7. 2026 | 09:38
Promo
Razno
PREVENTIVA

Bolezni, ki se razvijajo tiho, lahko odkrijemo pravočasno

Od rednih pregledov do genetskega testiranja: sodobna preventiva omogoča boljše razumevanje zdravstvenih tveganj in pravočasno ukrepanje.
Promo Slovenske novice30. 6. 2026 | 12:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IZLET PO SLOVENIJI

Dolenjska: termalni vrelci, reka Krka, vinogradi in okusi, ki dišijo po oddihu

Dolenjska poleti zaživi v svojem najlepšem ritmu okusov in dogodivščin.
Promo Slovenske novice3. 7. 2026 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
ODDIH

Nova zgodba Rogaške Slatine

Namesto gneče, vročine in hitenja izberite sprostitev ob mineralni vodi, naravi in butičnem razvajanju v Rogaški Slatini.
Promo Slovenske novice2. 7. 2026 | 08:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONAPLUS PODKAST

Kaj se zgodi, ko je pornografija prvi učitelj spolnosti?

Novinarki in avtorici knjige Hormoni in demoni razbijata mite o mladih. Zakaj so najstniki vse bolj osamljeni in kako jih mediji ter družba pogosto napačno razumemo?
Manca Čampa Pavlin2. 7. 2026 | 10:56
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 10:05
PromoPhoto
Bulvar  |  Glasba in film
TV KLASIKE

Se jih spomnite? Modro poletje prihaja na GOLD TV

Ti je ostal še kakšen košček tistega poletja?
Promo Slovenske novice1. 7. 2026 | 13:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NA DOPUST

Brezplačna kartica, ki jo vsako leto uporablja več kot 600.000 Slovencev

Pred dopustom običajno preverimo dokumente, rezervacijo in vremensko napoved. Veliko redkeje pa pomislimo na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, čeprav nam lahko v primeru bolezni ali poškodbe prihrani veliko skrbi in tudi precej denarja. Kaj pravzaprav krije, kje velja in zakaj sama včasih ni dovolj?
1. 7. 2026 | 13:40
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ODDIH

Tudi vas lahko preseneti visoka položnica iz tujine

Modra evropska zdravstvena kartica vam ne zagotavlja take zaščite, kot morda mislite.
Promo Slovenske novice29. 6. 2026 | 09:47
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki