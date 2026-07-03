Trumpov telefon še vedno zamuja

Razvpiti telefon ameriškega predsednika Donalda Trumpa še vedno ni prišel na trg. V spletni trgovini virtualnega mobilnega operaterja Trump Mobile, ki sta ga pred enim letom ustanovila Trumpova sinova Donald ml. in Eric, ga je še vedno mogoče le prednaročiti; še največji napredek je, da je nekaj medijskih portalov dobilo testne primerke.

Trump Mobile T1 in HTC U24 pro FOTO: iFixit

A kljub velikim obljubam in bombastičnim napovedim o premijskem telefonu, izdelanem v ZDA, gre očitno za repliko tajvanskega modela HTC U24 pro z nekaj manjšimi spremembami, kot sta večja baterija, izdelana na Filipinih, in prednaložena Trumpova aplikacija Truth Social. To je potrdil tudi znani ameriški portal iFixit, ki objavlja brezplačne spletne vodnike za popravilo in razstavljanje potrošniške elektronike in pripomočkov in ki je primerjal oba telefona. Cena T1 znaša 499 dolarjev (435 evrov), kar je primerljivo s ceno omenjenega HTC -ja, ki pa uradno ni bil lansiran v ZDA.

Zgodovina in razvoj T1

Trumpov telefon, uradno imenovan T1 phone 8002 (zlata različica), je bil prvič napovedan 16. junija 2025. Napoved je zbudila veliko zanimanja zaradi obljube, da bo zasnovan in izdelan v ZDA. A kaj kmalu so se pojavili dvomi o izvedljivosti tovrstnega podviga, saj v ZDA skoraj ni infrastrukture za proizvodnjo telefonov, poleg tega pa so stroški dela v ZDA bistveno višji kot v državah, kot so Kitajska, Indija in druge države jugovzhodne Azije, kjer običajno izdelujejo sodobno elektroniko in pametne telefone.

Operater Trump Mobile je nato umaknil trditve o popolnoma ameriški proizvodnji, kljub temu pa je še naprej poudarjal, da bo telefon »ameriški« in da bodo za vsako napravo »ameriške roke«. Po večmesečnem molku so predstavniki podjetja le priznali, da telefon ne izpolnjuje zahtev Zvezne komisije za trgovino (FTC) za označevanje izdelkov »Made in USA«. Aktualna promocija govori o »ponosno ameriškem« telefonu, »zasnovanem z ameriškimi vrednotami v mislih«.

1. Telefon se ne oglašuje več kot »Made in USA«, ampak kot telefon, »zasnovan z ameriškimi vrednotami v mislih«. 2.Prvi testni primerki kažejo na izrazito podobnost s tajvanskim HTC U24 pro, ki ga ni na ameriškem trgu. 3. Družba Trump Mobile se je soočila tudi z varnostnimi težavami.

Telefon je v tem času večkrat spremenil obliko in specifikacije, kar je povzročilo zmedo med potencialnimi kupci. Prvotno napovedani datum lansiranja v avgustu 2025 se je večkrat prestavil. Septembra 2025 je spletna stran Trump Mobile navedla, da bo telefon izšel »pozneje letos«, a do konca leta ga ni bilo. Februarja letos so predstavniki podjetja napovedali, da bo marca morda pripravljen za pošiljanje, a se je tudi ta rok premaknil.

Vse te spremembe in zamude so povzročile nezadovoljstvo med kupci, ki so že vplačali 100 dolarjev za prednaročilo. Poročila so navajala, da je bilo naročenih kar 600.000 telefonov, vendar so poznejše raziskave pokazale, da je bilo dejansko število prednaročil precej nižje. Kljub temu je podjetje še naprej zbiralo depozite, kar je povzročilo dodatne kritike in dvome o resnični zmožnosti podjetja, da izpolni svoje obljube.

Ameriški ali tajvanski?

Kakor ugotavljajo portali, ki so prejeli redke testne primerke, ima T1 skoraj identične tehnične značilnosti kot tajvanski HTC U24 pro, ki je bil predstavljen leta 2024, vključno s procesorjem snapdragon 7 gen 3. Oba telefona imata 6,78-palčni zaslon iz organskih diod, sprednjo kamero s 50 megapiksli ter tri zadnje kamere: širokokotno kamero s 50 milijoni slikovnih točk, ultraširokokotno kamero z osmimi megapiksli in telefoto kamero s 50 MP in dvakratno optično povečavo.

Če ne drugega, T1 izstopa s svojo zlato barvo. A tudi tukaj se najdejo kritike: barvo so nekateri opisali kot barvo dehidriranega urina, poleg tega ima telefon vgravirano ameriško zastavo z napačnim številom črt.

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

Telefon uporablja skoraj čisto različico Googlovega androida 15 brez dodatne programske opreme, a menda manjkajo nekatere pomembne aplikacije, kot je Googlova denarnica, kar postavlja vprašanja o funkcionalnosti NFC za brezstično plačevanje.

Kamera je bila deležna kritik zaradi prekomerne nasičenosti barv in počasnega odziva. Fotografije so pogosto preveč žive in ne odražajo realnosti, prav tako je opaziti zamik med pritiskom na sprožilec in dejanskim zajemom fotografije. Zmogljivost baterije (5000 mAh) je povprečna, polnjenje s 30 W pa traja približno eno uro, kar je primerljivo z drugimi telefoni.

Varnost in uporabniška izkušnja

Družba Trump Mobile se je soočila tudi z varnostnimi težavami, ki so sprožile dvome o zanesljivosti in varnosti naprave. Eden izmed ključnih problemov je bil podatkovni vdor, ki je prizadel okoli 27.000 uporabnikov. Po poročanju britanskega Guardiana so bili izpostavljeni osebni podatki, vključno z imeni, e-poštnimi naslovi, domačimi naslovi in telefonskimi številkami. Trump Mobile je v odzivu na incident uvedel dodatne varnostne ukrepe, vključno s kodo captcha in dvofaktorsko avtentikacijo pri prijavi. Kljub temu pa podjetje še vedno ni dalo jasnih informacij o tem, koliko ljudi je bilo prizadetih in kakšni podatki so bili dejansko izpostavljeni.

Portal iFixit je razdrl oba telefona in našel le minimalne razlike. FOTO: iFixit

In telefona še vedno ni ...