PREDSODKI

Tudi mladi bodo, če bodo imeli srečo, enkrat stari

Kakšen je odnos do starejših po svetu in tudi v Sloveniji, ugotavljajo v Amnesty International s kampanjo Age Loud/Staramo se naglas! Pri nas imamo težave z dostopom do zdravstvenega varstva, ker sistem ni dostopen, to je kršitev pravice do zdravja, pravi Elena Sergi.

Galerija Do leta 2050 bo na svetu 1,6 milijarde ljudi, starih 65 let in več. FOTO: Leon Vidic

Julija je bila na dvotedenskem obisku v Sloveniji Italijanka Elena Sergi, ki dela v Mednarodnem sekretariatu Amnesty International kot svetovalka in vodja kampanje Age Loud/Staramo se naglas! Projekt so začeli sredi poletja 2024 s predpostavko, da morajo človekove pravice veljati vse življenje, torej tudi v starosti. Po vsem svetu raziskujejo položaj starejših, se pogovarjajo z njimi in ugotavljajo, na kakšne načine so njihove pravice pogosto prezrte in na kakšen način se starejši temu upirajo. Vsak od nas je drugačen, ko pridemo v pozno starost. Ne smemo biti obravnavani kot krhki in šibki ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →