Tudi na balkonu lahko pridelate bogato letino

Korita in lonci na balkonu ali terasi niso namenjeni le rožam, v njih lahko uspešno gojimo tudi zelenjavo in celo sadje. Tako si lahko, tudi če imamo na voljo le majhen kotiček za vrtnarjenje, že za zajtrk naberemo nekaj svežih jagod, za kosilo pa zeleno solato.

Čeprav je v posodah mogoče gojiti skoraj vsako rastlino, bomo s premišljeno izbiro na majhnem prostoru deležni obilnejše bere. Vrtnarski strokovnjaki pojasnjujejo, da so za manjše površine najbolj primerne rastline, ki s pridelkom razveseljujejo dlje in ne obrodijo le enkrat. Raje kot korenje izberimo papriko. Z ene rastline slednje bomo vso sezono obirali plodove, medtem ko iz enake površine po več tednih dobimi le en šop korenja.

Od paradižnika do zelišč

Paradižnik se na vrtu v ugodnih razmerah zelo razraste, zato je pomembno izbrati pravo sorto. Za lonce so primernejše grmičaste, zlasti dobro uspevajo češnjevi in mini paradižniki. Rastline je priporočljivo privezovati in obrezovati, da ostanejo urejene in zdrave. Odlična izbira za posode so jagode, saj so trajnice, ki rodijo več let. Poleg tega se hitro razraščajo in zapolnijo korito. Za daljše obiranje izberite sorte, ki rodijo večkrat v sezoni.

Že omenjena paprika velja za eno najhvaležnejših vrtnin za gojenje v loncih. Tako sladke kot pekoče sorte odlično uspevajo na sončni legi in s plodovi razveseljujejo vso sezono. Špinača, ohrovt, blitva in druge listnate vrtnine so upravičeno priljubljeni za gojenje v posodah. Semena lahko sejemo vsakih nekaj tednov in si tako zagotovimo neprekinjen pridelek svežih listov. Za kumare je priporočljivo uporabiti oporo ali mrežo, z njimi izkoristimo tudi višino. Obstajajo manjše grmičaste sorte, posebej prilagojene za gojenje v loncih.

Tudi različne vrste solate odlično uspevajo v posodah. Če želimo daljši pridelek, vsakih nekaj tednov posejmo nova semena. V najbolj vročih poletnih mesecih bo solata potrebovala nekaj sence, zato ji poiščimo primeren kotiček ali uporabimo mrežo za senčenje.

Na balkonih zlasti radi gojimo zelišča, na primer meto. FOTO: Elena Noviello/Getty Images

Zelišča so med najpreprostejšimi rastlinami za gojenje v loncih. Posebno priporočljivi so koriander, koper, bazilika in peteršilj. Lepo dišijo in so vedno pri roki za kuhanje. Sladkorni grah je odlična izbira za manjše prostore in zlasti ob opori za rast dobro uspeva na balkonih.

Dovolj globoki lonci

Za uspešen mali vrt je pomembno, da rastlinam zagotovimo dovolj sonca, saj večina zelenjave obožuje svetlobo. Upoštevajmo tudi, da lahko višje rastline, kot je paradižnik, zasenčijo nižje. Če imamo možnost, uporabimo lonce na koleščkih, ki jih lahko premikamo glede na sonce. V vrtnarskih centrih so na voljo posebne sorte sadja in zelenjave, prilagojene gojenju v posodah. Z njimi bomo veliko lažje dosegli dober pridelek.

Majhen vrt je lahko tudi zabaven način za gojenje sestavin za priljubljene jedi. Priljubljeni so na primer pica vrtovi s paradižnikom, česnom, origanom in baziliko ali salsa vrtovi s koriandrom, čebulo, paradižnikom in papriko. Vrta ni treba zasaditi naenkrat. Pri zelenjavi, ki raste dlje, lahko nova semena dodajamo vsakih nekaj tednov in si tako podaljšamo sezono obiranja.

Večje in globlje posode pomagajo rastlinam razviti močne korenine in bolje zadržujejo vlago. Strokovnjaki priporočajo vsaj 45 centimetrov globine. Pri vrtnarjenju ne razmišljajmo le vodoravno, izkoristimo tudi višino: uporabimo opore za kumare in fižol, viseče košare za jagode ali paradižnik ter police in stojala za zelišča. Zelo pomembna je tudi kakovost zemlje. Izberemo rahlo in hranljivo zemljo za lončnice, ki bo rastlinam zagotovila dovolj hranil in dobro zadrževanje vlage.

Če nimamo vrta, si ga lahko uredimo v posodah na balkonu. FOTO: Olga Pankova/Getty Images

Zalivamo premišljeno

Zelenjava v posodah in koritih potrebuje nekoliko več pozornosti kot tista na vrtu, saj se zemlja v omejenem prostoru, zlasti v vročih poletnih dneh in vetrovnem vremenu precej hitreje izsuši. Pomembno je, da rastline zalivamo redno in premišljeno, najbolje zgodaj zjutraj ali zvečer, ko sonce ni več tako močno in voda počasneje izhlapeva. Zemlja mora ostati enakomerno vlažna, vendar ne premočena, saj zastajanje vode povzroči gnitje korenin in razvoj bolezni. Prav zato je drenaža eden ključnih dejavnikov. Vsak lonec ali korito mora imeti na dnu odprtine, skozi katere lahko odteka odvečna voda, priporočljivo je dodati tudi plast drenažnega materiala, denimo drobnega kamenja, ki preprečuje zadrževanje vode ob koreninah.

Tudi kitajsko zelje bo lepo uspevalo v koritu. FOTO: J0ntog3l/500px/Getty Images

Rastline, kot so paradižnik, paprika in kumare, potrebujejo več vode, medtem ko so zelišča nekoliko manj zahtevna. V zelo vročih obdobjih je priporočljivo vsakodnevno zalivanje. Bolje počasi in temeljito, da voda prodre globlje v zemljo, kot pogosto in površinsko. Površino zemlje je dobro prekriti z zastirko, ki pomaga zadrževati vlago in zmanjšuje izhlapevanje. Ker se hranila v posodah hitreje izpirajo, je priporočljivo redno dognojevanje. Dober kazalnik, kdaj je čas za zalivanje, ostaja preprost preizkus s prstom: če je zgornja plast zemlje suha, rastline običajno že potrebujejo vodo.