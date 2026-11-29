Dnevi se skrajšajo, temperature padajo: tudi tisti, ki jim čaj ni prva izbira, v tem obdobju leta prisegajo na blagodejni učinek tega toplega napitka. Zeliščni napitki nas prijetno pogrejejo, poleg tega pa nam pomagajo zadostiti dnevnim potrebam po tekočini. Prav pozimi namreč pogosto pozabimo piti in tvegamo dehidracijo, saj žeja ni tako izrazita kot v vročih poletnih dneh. A telo potrebuje vodo vse leto, ne glede na to, ali se potimo na soncu ali se zaviti v topel šal sprehajamo po mrzlem zraku, predvsem pa, če obožujemo zimsko rekreacijo!

Pri rednih terapijah preverimo, ali je izbrani čaj primeren.

Voda je osnova

Voda je nujna za pravilno delovanje organizma. Pomaga uravnavati telesno temperaturo, omogoča prenos hranil in kisika, sodeluje pri prebavi ter izločanju odpadnih snovi prek ledvic. Če je zaužijemo premalo, se lahko pojavijo utrujenost, glavobol, slabša zbranost, suha usta in zaprtje. Pri starejših je tveganje za dehidracijo še večje, saj se občutek žeje z leti pogosto zmanjša. Količina tekočine je torej odvisna od starosti, telesne dejavnosti, prehrane, zdravstvenega stanja in drugih okoliščin; splošna evropska priporočila za odrasle navajajo približno dva litra tekočine na dan za ženske in dva litra in pol za moške, pri čemer upoštevamo tudi tekočino, ki jo zaužijemo s hrano, zlasti sadjem, zelenjavo in juhami, zato ni treba vsega vnosa zagotoviti s kozarci vode. Potrebe se seveda povečajo ob telesnem naporu, povišani telesni temperaturi ali bolezni.

Na vnos tekočine smo še posebej pozorni pri rekreaciji. FOTO: Shutterstock

Voda naj torej ostane osnovna izbira za žejo, dan pa si lahko večkrat popestrimo tudi s čajem. Med priljubljenimi zimskimi izbirami je šipek, ki vsebuje vitamin C, vendar je njegova količina v napitku odvisna od načina priprave in kakovosti čaja. Ker je vitamin C občutljiv za visoke temperature, je dobro, da šipka ne prelivamo z vrelo vodo in ga ne kuhamo predolgo. Kamilica je priljubljena za večerne trenutke umirjanja, meta pa je prijetno osvežilna in marsikomu ustreza po obroku. Ingverjev napitek nas pogreje z značilno pikantno aromo, tudi lipov in bezgov čaj sta tradicionalni izbiri v hladnejših mesecih. Če nam čas ne dopušča sprotne priprave, si lahko čaj pripravimo že zjutraj in ga shranimo v termovki ter pijemo toplega skozi dan; nikoli pa ne čakamo, da nas na pitje opozori šele žeja!

Aromatični napitek Za aromatični napitek potrebujemo liter vode, pomarančo, nekaj rezin svežega ingverja in cimetovo palčko. Pomarančo dobro operemo in narežemo na rezine, ingver olupimo ter narežemo na tanke koščke. Vodo segrejemo, dodamo ingver in cimet ter pustimo nekaj minut rahlo vreti. Odstavimo, nekoliko ohladimo in dodamo pomarančo. Po želji sladkamo z žličko medu, vendar šele takrat, ko se malce ohladi.

Delovanje zdravil

Čeprav čaje pogosto povezujemo z blagodejnimi učinki, jih ne smemo obravnavati kot povsem nenevarne napitke. Nekatere rastline vsebujejo učinkovine, ki lahko vplivajo na delovanje zdravil, zato je pri rednih terapijah smiselno preveriti, ali je izbrani čaj primeren. Šentjanževka, denimo, je znana po številnih interakcijah z zdravili, med drugim lahko zmanjša učinkovitost nekaterih zdravil proti strjevanju krvi. Tudi pri drugih zdravilnih rastlinah je potrebna previdnost, zlasti pri ljudeh, ki jemljejo več zdravil hkrati. Zeliščne čaje je zato najbolje uživati v zmernih količinah, pri zdravilnih pripravkih pa upoštevati priporočeno trajanje uporabe. Za vsakodnevno hidracijo so najprimernejši voda in blagi, nesladkani napitki.

Meta je prijetno osvežilna in marsikomu ustreza po obroku. FOTO: Shutterstock

Zadosten vnos tekočine je pomemben za vsakogar, kljub temu pa velja previdnost pri nekaterih težavah in zdravstvenih stanjih. Posamezniki s kroničnimi boleznimi ledvic, srčnim popuščanjem ali nekaterimi drugimi srčno-žilnimi obolenji naj bodo pozorni, saj lahko telo težje izloča odvečno tekočino. Ta se zato začne zadrževati v organizmu, kar lahko povzroči zatekanje nog, hitro pridobivanje telesne teže in dodatno obremenitev srca. Nekateri bolniki imajo zato predpisano omejitev dnevnega vnosa tekočine, ki jo morajo upoštevati vsak dan.