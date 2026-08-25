Tudi UV-indeks je pomemben

Poleti pogosto preverimo, kakšna bo temperatura. Bo 28 ali 34 stopinj? Potrebujemo kapo ali ne? Veliko redkeje pa pogledamo podatek, ki je za športnike pogosto še pomembnejši – UV-indeks.

Marsikdo misli, da je močno sonce povezano le z vročino. Pa ni nujno. Lahko je prijetnih 24 stopinj, UV-sevanje pa je tako močno, da nas sonce opeče že med običajnim tekom ali sprehodom. Zato velja UV-indeks poleti spremljati prav tako redno kot vremensko napoved. UV-indeks nam pove, kako močno je ultravijolično sevanje Sonca. Višja kot je številka, hitreje lahko pride do poškodb kože in oči. Vrednosti med 1 in 2 pomenijo majhno nevarnost, med 3 in 5 je priporočljiva osnovna zaščita, ko številka preseže 6, je previdnost že zelo priporočljiva. V Sloveniji poleti UV-indeks sredi dneva pogosto doseže vrednosti med 8 in 9, v gorah ali ob morju je lahko še višji. To pomeni, da lahko občutljiva koža brez zaščite pordi že v manj kot pol ure.

Športniki na soncu dlje

Med rekreacijo običajno ne sedimo pod senčnikom. Tekači, kolesarji, pohodniki, tenisači ali veslači smo soncu pogosto izpostavljeni uro, dve ali še dlje. Poleg tega se med vadbo potimo, pot pa zaščitno kremo postopoma odstranjuje s kože, zato zaščita ni več tako učinkovita. Če smo zunaj dlje, jo je treba ponovno nanesti.

Če je le mogoče, načrtujmo daljše aktivnosti pred deveto uro zjutraj ali po šesti zvečer, ko sonce ni več tako močno.

Posebno previdni moramo biti na vodi in v gorah. Vodna gladina sončne žarke odbija, v višjih legah je ozračje redkejše, zato je UV-sevanje še močnejše. Prav zato lahko sončne opekline dobimo tudi, ko nas prijeten veter prepričuje, da sonce sploh ni tako močno.

Večina ljudi pomisli predvsem na pordelo kožo. A posledice pretiranega izpostavljanja soncu segajo precej dlje. Dolgotrajna izpostavljenost povečuje tveganje za prezgodnje staranje kože in nekatere kožne bolezni, vpliva pa tudi na športno zmogljivost. Ko se telo pregreva, mora srce delati močneje, hitreje se utrudimo, koncentracija pade in tudi občutek napora je večji. Ni naključje, da vrhunski športniki poleti najzahtevnejše treninge pogosto opravijo zgodaj zjutraj ali proti večeru.

V gorah ali ob morju je lahko še višji. FOTO: Vm/Getty Images

Tudi mi se lahko držimo preprostih navad. Če je le mogoče, načrtujmo daljše aktivnosti pred deveto uro zjutraj ali po šesti zvečer, ko sonce ni več tako močno. Na izpostavljene predele telesa nanesimo kremo z zaščitnim faktorjem najmanj 30, še bolje 50. Krema za sončenje ni namenjena samo poležavanju na plaži, spada tudi v nahrbtnik pohodnika, na kolo ali v torbo za tenis. Ne pozabimo na pokrivalo, kakovostna sončna očala in lahka športna oblačila, ki prekrivajo ramena. Danes številna športna oblačila nudijo tudi dodatno zaščito pred UV-žarki. Sonce je odličen trening partner – če ga spoštujemo.

Poletna rekreacija je namenjena dobremu počutju. Sonce nas spravi iz hiše, izboljša razpoloženje in nas spodbuja h gibanju. Zaradi njega poleti preživimo več časa v naravi kot v katerem koli drugem letnem času. Ni se mu treba izogibati, ga je pa dobro spoštovati. Tako kot pred odhodom preverimo vremensko napoved, lahko pogledamo še UV-indeks. Vzame nam le nekaj sekund, lahko pa nam prihrani precej neprijetnosti.