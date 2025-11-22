  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
V ZVEZDAH

Tudi vas nosi luna?

Raziskave in starodavna prepričanja kažejo, da bi lahko imela večji vpliv na naše življenje, kot si morda mislimo.
Mnogi verjamejo, da lahko polna luna sproži nenavadno vedenje. FOTO: Red-feniks/Getty Images
Mnogi verjamejo, da lahko polna luna sproži nenavadno vedenje. FOTO: Red-feniks/Getty Images
 22. 11. 2025 | 19:00
2:50
A+A-

Luna, naš najbližji nebesni sosed, že tisočletja navdihuje umetnike, znanstvenike in mistike. Njena svetloba je osvetljevala noči ter bila naravna ura za številne kulture po vsem svetu. Luna je več kot le nebesno telo, ki osvetljuje nočno nebo. Njeni cikli nas opominjajo na naravno ritmičnost življenja ter nas povezujejo z vesoljem na globlji ravni. Toda ali Luna vpliva tudi na naše razpoloženje in vedenje? Raziskave in starodavna prepričanja kažejo, da bi lahko imela večji vpliv na naše življenje, kot si morda mislimo.

Lunine faze, ki jih sestavljajo mlaj, prvi krajec, polna luna in zadnji krajec, so povezane s spremembami v našem razpoloženju in vedenju. Ko je Luna polna in najbolj svetla, mnogi poročajo o povečani energiji, nemirnosti in težavah s spanjem. Nasprotno pa naj bi mlaj, ko je Luna nevidna, prinašal občutek umirjenosti in introspekcije. Znanstvene študije so pokazale, da lahko lunine faze vplivajo na naš cirkadiani ritem, notranjo biološko uro, ki uravnava spanje, prebavo in druge telesne funkcije. Čeprav natančni mehanizmi še niso povsem razumljeni, nekateri raziskovalci verjamejo, da lahko lunina svetloba in gravitacijski vpliv igrata vlogo pri teh spremembah.

Človeško vedenje in naravni cikli

Luna je predmet številnih mitov in legend, ki ji pripisujejo vpliv na človeško vedenje. Izraz luna izhaja iz latinske besede, ki pomeni norost, in mnogi verjamejo, da polna luna lahko sproži nenavadno vedenje, kot so povečana agresivnost, nespečnost in celo nasilje. Čeprav znanstveni dokazi za te trditve niso prepričljivi, so opazovanja in anekdotični dokazi dovolj, da mnogi še vedno verjamejo v lunin vpliv.

Ne glede na to, ali verjamemo v njen mistični vpliv ali ne, je Luna zagotovo fascinanten del našega sveta, ki nas spremlja skozi vse življenjske faze.

Luna ima pomembno vlogo tudi v naravnih ciklih. Plima in oseka, ki ju povzroča njena gravitacija, vplivata na morsko življenje in obalne ekosisteme. Mnoge živali, kot so morski psi, korale in nekatere vrste ptic, se zanašajo na lunine cikle za razmnoževanje, hranjenje in migracijo.

Čeprav znanost še vedno raziskuje natančne vplive Lune na človeško vedenje, lahko lunine cikle uporabimo za načrtovanje in optimizacijo našega vsakdana. V času polne lune lahko izkoristimo povečano energijo za ustvarjalne projekte ali družabne dogodke, mlaj pa je idealen čas za meditacijo, refleksijo in postavljanje novih ciljev.

Več iz teme

lunaastrologijazvezde
ZADNJE NOVICE
19:20
Bulvar  |  Domači trači
VEČNA PUSTOLOVŠČINA

Posnetek in zapis, ki gane do srca! Priljubljena kuharica Tereza Poljanič iskreno o življenju z »adhd fantom«

Praznuje tri leta zveze s svojim izbrancem.
22. 11. 2025 | 19:20
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Tudi vas nosi luna?

Raziskave in starodavna prepričanja kažejo, da bi lahko imela večji vpliv na naše življenje, kot si morda mislimo.
22. 11. 2025 | 19:00
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ODNOSI

Ženska, ki je »brutalno iskrena«: knjiga Sonje Javornik vas ne bo božala, ampak premaknila

Knjiga Sonje Javornik z naslovom Kako graditi odnose ni še en priročnik o osebni rasti, temveč pripoved o lastnih izkušnjah, začinjena z duhovitimi nasveti.
Gordana Stojiljković22. 11. 2025 | 19:00
18:51
Novice  |  Slovenija
HRABRO PRISKOČILI NA POMOČ

Herojsko reševanje na A1: nogometaši v boj z ognjem, da bi iz gorečega avta rešili voznika (VIDEO)

Ena oseba je v prometni nesreči dobila težje poškodbe, še štiri so končale v bolnišnici.
22. 11. 2025 | 18:51
18:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Čeznočne bombice iz kuharske knjige, na katero smo čakali deset let

Preberite intervju z ustvarjalcema Midva kuhava in preverite recept za čeznočne bombice iz njune dolgo pričakovane prve kuharske knjige.
Karina Cunder Reščič22. 11. 2025 | 18:30
18:16
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠE EN UDAREC

Babica Tejča Moškrič, zaradi katere naj bi otrok postal invalid, zdaj ostala še brez licence

Izredni strokovni nadzor je razkril resne nepravilnosti pri porodih na domu, od ignoriranja strokovnih smernic do nevarno prepoznih premestitev v porodnišnico.
22. 11. 2025 | 18:16

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
1. 11. 2025 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBA

Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
1. 11. 2025 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
ALGORITMI

Se zavedate, da vplivajo na vaš okus za hrano?

Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNA PEKA

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
31. 10. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
KRIPTOVALUTE

Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
1. 11. 2025 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Kako deluje trg ukradenih podatkov

V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
17. 11. 2025 | 09:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZ

Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
Promo Slovenske novice1. 11. 2025 | 10:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Trije meseci življenja po vojaško (video)

V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
1. 11. 2025 | 14:01
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Ali vaš denar dela za vas ali proti vam?

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
Promo Slovenske novice19. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
TEDEN SLOVENSKE HRANE

Ne boste verjeli, kaj vse so potnikom delili na vlakih

Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
Promo Slovenske novice18. 11. 2025 | 10:37
Promo
Novice  |  Slovenija
TO SO STATISTIKE

Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
Promo Delo20. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Da boste še glasneje zapeli na ves glas

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Imate prihranke? To je novost za vas

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
LOKALNA HRANA

Preverite, kaj se skriva v krompirčku in burgerjih

Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
17. 11. 2025 | 08:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
17. 11. 2025 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Avtomobilizem

Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
Promo Slovenske novice17. 11. 2025 | 13:31
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIŠKOTI

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
11. 11. 2025 | 07:05
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki