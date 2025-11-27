  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VEDNO MODNI

Tudi zunaj na toplem

Letošnja moda je prijazna do vseh, ki tudi pozimi neradi ostajajo za štirimi zidovi.
V topli jakni in visokih škornjih je tudi v mrazu mogoče razkriti delček nog. FOTO: Stradivarius

V topli jakni in visokih škornjih je tudi v mrazu mogoče razkriti delček nog. FOTO: Stradivarius

Za dobro modno zgodbo je dovolj pametno izbran plašč. FOTO: Mango

Za dobro modno zgodbo je dovolj pametno izbran plašč. FOTO: Mango

Umetno krzno poskrbi za toploto in eleganco. FOTO: Mango

Umetno krzno poskrbi za toploto in eleganco. FOTO: Mango

Smučarska bunda lahko postane modna jakna za vsakdanje opravke. FOTO: Zara

Smučarska bunda lahko postane modna jakna za vsakdanje opravke. FOTO: Zara

Z blagoslovom modnih gurujev so letos lahko na toplem tudi noge. FOTO: Zara

Z blagoslovom modnih gurujev so letos lahko na toplem tudi noge. FOTO: Zara

Plastenje, kot ga vidi Chanel. FOTO: Profimedia

Plastenje, kot ga vidi Chanel. FOTO: Profimedia

Toplota in eleganca po vzoru Victorie Beckham FOTO: Profimedia

Toplota in eleganca po vzoru Victorie Beckham FOTO: Profimedia

V topli jakni in visokih škornjih je tudi v mrazu mogoče razkriti delček nog. FOTO: Stradivarius
Za dobro modno zgodbo je dovolj pametno izbran plašč. FOTO: Mango
Umetno krzno poskrbi za toploto in eleganco. FOTO: Mango
Smučarska bunda lahko postane modna jakna za vsakdanje opravke. FOTO: Zara
Z blagoslovom modnih gurujev so letos lahko na toplem tudi noge. FOTO: Zara
Plastenje, kot ga vidi Chanel. FOTO: Profimedia
Toplota in eleganca po vzoru Victorie Beckham FOTO: Profimedia
Ajda Janovsky
 27. 11. 2025 | 18:00
2:41
A+A-

Naj bo moda takšna ali drugačna, ko pritisne mraz, je treba narediti kompromis. Kaj pomaga, da smo videti kot iz škatlice, če po enem izhodu preživimo štirinajst dni v postelji s prehladom? Kako se torej opremiti, da se nam kaj takega ne bo zgodilo?

Za dobro modno zgodbo je dovolj pametno izbran plašč. FOTO: Mango
Za dobro modno zgodbo je dovolj pametno izbran plašč. FOTO: Mango

Letošnja moda je do nemirnih duš, ki tudi pozimi nerade nenehno ostajajo med štirimi stenami, prijazna. Naj gre za plašče v obliki ogrinjal ali jakne iz umetnega krzna – ustvarjalci naših modnih usod so hote ali nehote poskrbeli, da nas to zimo zunaj ne bo zeblo. Za dodaten temperaturni dvig poskrbi modno potrjeno plastenje – obleka čez hlače že zdavnaj ni več posebnost modnih ekscentrikov, ampak vsesplošno uveljavljena modna norma. Kombinacija je lahko zelo elegantna, če so materiali kakovostni. S kroji, na primer krilom v obliki črke a in oprijetimi hlačami, lahko ustvarimo zanimive silhuete. Posebno prefinjen postane videz, če izberemo enak material in odtenek obleke in hlač. Barvo posnemimo še s plaščem in čevlji, in že je tu zvezda zadnjih let, t. i. monokromatski videz.

Umetno krzno poskrbi za toploto in eleganco. FOTO: Mango
Umetno krzno poskrbi za toploto in eleganco. FOTO: Mango

Topla glava in roke

Najbolj zagrete obiskovalke božičnih sejmov se ne bodo pojavile brez kape. Ta naj bo, če prisegamo na slog starega ali novega denarja (torej, če želimo biti videti, kot da živimo v graščini in imamo kup denarja), iz umetnega krzna, obvezno pa mora biti krojen v obliko, ki ji Angleži rečejo bucket hat. In odtenek? Od čokoladno rjave do kamelje za vtis izbranega okusa, za vtis neustavljive modne mačke pa jaguarjev vzorec. Tudi bela je in. Ustvari pravljični videz mešanice ledene princese.

Smučarska bunda lahko postane modna jakna za vsakdanje opravke. FOTO: Zara
Smučarska bunda lahko postane modna jakna za vsakdanje opravke. FOTO: Zara

Športno preprostost, ki je hkrati modna in topla, ustvarijo tudi kombinacije bund za smučanje in škornjev za na sneg. Oba kosa bosta poskrbela za toploto na ključnih mestih, kar pomeni, da boste lahko nataknili bolj lahkoten spodnji del – morda celo takšen, v katerem boste lahko pokazali noge. Seveda ne brez nogavic.

Z blagoslovom modnih gurujev so letos lahko na toplem tudi noge. FOTO: Zara
Z blagoslovom modnih gurujev so letos lahko na toplem tudi noge. FOTO: Zara

Zadnje, a ne najmanj pomembno, pozimi zunaj ne gre brez šala in rokavic. Če bo šal puhast volnen, ali pa, še bolj modno, iz umetnega krzna, so poosebljenje dobrega sloga usnjene rokavice, njihova dodatna prednost je, da so oprijete in omogočajo preprosto uporabo mobilnega telefona – za najboljše in najlepše praznične sebke.

Plastenje, kot ga vidi Chanel. FOTO: Profimedia
Plastenje, kot ga vidi Chanel. FOTO: Profimedia

Obleka čez hlače že zdavnaj ni več posebnost modnih ekscentrikov, ampak vsesplošno uveljavljena modna norma.

Toplota in eleganca po vzoru Victorie Beckham FOTO: Profimedia
Toplota in eleganca po vzoru Victorie Beckham FOTO: Profimedia

Več iz teme

modazimatrendi
ZADNJE NOVICE
20:18
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU KOPER

Ne boste verjeli, kako nevarne voznike so ustavili policisti! Eden je bil zadet že ob devetih zjutraj

Vozil je brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na avtu pa je imel registrske tablice drugega vozila.
27. 11. 2025 | 20:18
20:00
Lifestyle  |  Stil
MODNA IKONA

Manolo Blahnik: Kako je deček s Kanarskih otokov postal čevljarski bog visokih petk

Oblikovalec ženskih (pa tudi moških) čevljev je ustvaril že toliko nepozabnih parov, da je njegova obutev znana zgolj pod besedo »manolke«.
Barbara Kotnik27. 11. 2025 | 20:00
19:56
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UBILA VEČ OSEB

Ženska hitela v lepotni salon in trčila v mlado družino, posledice so grozljive

Na prvem sojenju je bilo slišati, da je bila v naglici, ker je želela v salonu prodati ličila.
27. 11. 2025 | 19:56
19:43
Šport  |  Športni trači
GRAN CANARIA

Opa! Poglejte, kako je Tadej Pogačar presenetil Slovence v tujini (FOTO)

Sledil jim je kar nekaj ovinkov proti kraju Maspalomas, Slovenci so mu mahali, Pogačar pa se ni pustil zmesti.
27. 11. 2025 | 19:43
19:25
Novice  |  Svet
SMETI

Pretresljivi prizori s priljubljenih hrvaških plaž: poglejte, kaj je naplavilo morje (FOTO)

Za takšno stanje krivijo Albance.
27. 11. 2025 | 19:25
18:49
Novice  |  Svet
NEMIRNA EVROPA

Bo Rusija napadla Evropo? Putin jasno: »Resnica je, da ...«

Ruski predsednik Vladimir Putin je med drugim tudi povedal, kaj mora Kijev storiti, da bo vojne konec.
27. 11. 2025 | 18:49

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVEŽE

Nekateri pravijo, da so v tem letnem času nepogrešljivi

Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
Promo Delo21. 11. 2025 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
Spletna varnost

Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 13:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Kultura

Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Morate nujno poslati paket? Uporabite to priročno in enostavno rešitev

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INTERVJU

Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
25. 11. 2025 | 09:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Saj ni res, pa je! Brezplačno prejmete klimatsko ali prezračevalno napravo

Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Fizioterapija

Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
Promo Delo25. 11. 2025 | 08:58
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodki so jim poskočili za 40%, ko so osvojili to veščino

Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DIGITALNI DENAR

Po denar prihodnosti kar na Petrol! Tako preprosto kot plačilo goriva

Na vsakem Petrolovem prodajnem mestu po Sloveniji lahko zdaj s kuponom BitIns postanete lastnik bitcoina, tudi če o kriptovalutah ne veste skoraj nič.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
Oblačila

Na trgu je likalnik, ki lika praktično namesto vas

Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIKI

L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
26. 11. 2025 | 11:03
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Optimizirajte svoje davčne obremenitve

Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Ali veste, kaj vam dviguje račun? (video)

Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
1. 11. 2025 | 14:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
VIDEO

Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
Promo Delo21. 11. 2025 | 11:09
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRA ZGODBA

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
24. 11. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
POHODNIŠTVO

Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
1. 11. 2025 | 14:25
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SVET ILUSTRACIJ

»Vsi ste povabljeni na zabavo«

Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot – skozi podobe se otrok uči, kaj je prav in kaj ne, kaj je lepo, kaj ga pomirja, kaj v njem prižge domišljijo.
1. 11. 2025 | 10:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Vožnja

Peugeot 3008: sedem let pozneje

Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
KULINARIKA

Italijanska shramba: osnovni izdelki, ki jih mora imeti doma vsak ljubitelj italijanske kuhinje

Ko nas preseneti nenaden obisk ali ko se nam preprosto ne ljubi v trgovino, vedno cenimo dobro založeno shrambo. Še posebej če imamo radi italijansko kuhinjo – tisto preprosto, dišečo in vedno tolažilno.
Promo Slovenske novice25. 11. 2025 | 15:21
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Vlaganje, ki ga priporočajo strokovnjaki: manj tveganja, več odgovornosti

Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
Promo Slovenske novice20. 11. 2025 | 15:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BODITE PREVIDNI

To so klici, ki vas lahko veliko stanejo. Bodite previdni! (video)

Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
Promo Delo27. 11. 2025 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Stil
Avtomobilizem

Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
Promo Slovenske novice21. 11. 2025 | 09:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
INOVACIJE

Retro: kaj vse se je spremenilo in kaj nam še ostane?

Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DODATNA POKOJNINA

Decembra je čas za popravni izpit

Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
1. 11. 2025 | 12:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
Promo Delo26. 11. 2025 | 10:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Samo danes: najboljši računalniški programi na voljo za drobiž!

Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
Promo Slovenske novice27. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
OBRATI

Slovenci obožujemo ta model – poglejte, zakaj je novi CLA prava uspešnica

Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 14:53
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
REŠITEV

Je to rešitev za gradbeni sektor v Sloveniji?

Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 08:33
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki