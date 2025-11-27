Tudi zunaj na toplem

Naj bo moda takšna ali drugačna, ko pritisne mraz, je treba narediti kompromis. Kaj pomaga, da smo videti kot iz škatlice, če po enem izhodu preživimo štirinajst dni v postelji s prehladom? Kako se torej opremiti, da se nam kaj takega ne bo zgodilo?

Za dobro modno zgodbo je dovolj pametno izbran plašč. FOTO: Mango

Letošnja moda je do nemirnih duš, ki tudi pozimi nerade nenehno ostajajo med štirimi stenami, prijazna. Naj gre za plašče v obliki ogrinjal ali jakne iz umetnega krzna – ustvarjalci naših modnih usod so hote ali nehote poskrbeli, da nas to zimo zunaj ne bo zeblo. Za dodaten temperaturni dvig poskrbi modno potrjeno plastenje – obleka čez hlače že zdavnaj ni več posebnost modnih ekscentrikov, ampak vsesplošno uveljavljena modna norma. Kombinacija je lahko zelo elegantna, če so materiali kakovostni. S kroji, na primer krilom v obliki črke a in oprijetimi hlačami, lahko ustvarimo zanimive silhuete. Posebno prefinjen postane videz, če izberemo enak material in odtenek obleke in hlač. Barvo posnemimo še s plaščem in čevlji, in že je tu zvezda zadnjih let, t. i. monokromatski videz.

Umetno krzno poskrbi za toploto in eleganco. FOTO: Mango

Topla glava in roke

Najbolj zagrete obiskovalke božičnih sejmov se ne bodo pojavile brez kape. Ta naj bo, če prisegamo na slog starega ali novega denarja (torej, če želimo biti videti, kot da živimo v graščini in imamo kup denarja), iz umetnega krzna, obvezno pa mora biti krojen v obliko, ki ji Angleži rečejo bucket hat. In odtenek? Od čokoladno rjave do kamelje za vtis izbranega okusa, za vtis neustavljive modne mačke pa jaguarjev vzorec. Tudi bela je in. Ustvari pravljični videz mešanice ledene princese.

Smučarska bunda lahko postane modna jakna za vsakdanje opravke. FOTO: Zara

Športno preprostost, ki je hkrati modna in topla, ustvarijo tudi kombinacije bund za smučanje in škornjev za na sneg. Oba kosa bosta poskrbela za toploto na ključnih mestih, kar pomeni, da boste lahko nataknili bolj lahkoten spodnji del – morda celo takšen, v katerem boste lahko pokazali noge. Seveda ne brez nogavic.

Z blagoslovom modnih gurujev so letos lahko na toplem tudi noge. FOTO: Zara

Zadnje, a ne najmanj pomembno, pozimi zunaj ne gre brez šala in rokavic. Če bo šal puhast volnen, ali pa, še bolj modno, iz umetnega krzna, so poosebljenje dobrega sloga usnjene rokavice, njihova dodatna prednost je, da so oprijete in omogočajo preprosto uporabo mobilnega telefona – za najboljše in najlepše praznične sebke.

Plastenje, kot ga vidi Chanel. FOTO: Profimedia

