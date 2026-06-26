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Udobnejše od obleke, elegantnejše od kratkih hlač

Bermuda hlače so modni kos, ki ga obožujejo ženske po 40. letu. Za službo, sproščeno druženje, zmenek ali dopust.
Ozke bermuda hlače se lepo kombinirajo z dolgo jopo in suknjičem. FOTO: Profimedia

Ozke bermuda hlače se lepo kombinirajo z dolgo jopo in suknjičem. FOTO: Profimedia

Valentina Ferragni v krojenem kostimu z bermuda hlačami FOTO: Profimedia

Valentina Ferragni v krojenem kostimu z bermuda hlačami FOTO: Profimedia

Glasbenica Ashley Roberts v džins različici FOTO: Mahi

Glasbenica Ashley Roberts v džins različici FOTO: Mahi

Ozke bermuda hlače se lepo kombinirajo z dolgo jopo in suknjičem. FOTO: Profimedia
Valentina Ferragni v krojenem kostimu z bermuda hlačami FOTO: Profimedia
Glasbenica Ashley Roberts v džins različici FOTO: Mahi
Daša Mavrič
 26. 6. 2026 | 18:23
3:31
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Bermuda hlače so že več sezon izjemno priljubljen poletni kos, saj so hkrati rešiteljice tistih, ki se ne počutijo samozavestne v krajših hlačah, in tistih, ki so naveličane ves čas nositi poletne oblekice. Dajejo vtis sofisticiranosti, kombinacija z njimi deluje premišljeno in prefinjeno, hkrati pa omogočajo udobje in praktičnost.

Za vse postave

Združujejo lahkotnost kratkih hlač in eleganco krojenih modelov, zato jih zlahka nosijo ženske z različnimi stili oblačenja. Nosimo jih lahko v službo, na sproščena druženja s prijateljicami, na dopustniškem obisku katere od prestolnic ali na večernem zmenku. Moda se je v zadnjih letih opazno oddaljila od neudobnih in pretirano oprijetih krojev. In bermuda hlače se popolnoma ujemajo s tem trendom. Njihova dolžina, ki sega nekje do kolen ali tik nad njimi, ustvarja elegantno silhueto, hkrati pa zagotavlja več udobja kot pri zelo kratkih hlačah. Mnoge ženske se v njih počutijo samozavestneje, saj zagotovijo več pokritosti, ne da bi bile zato manj modne.

Moda se je v zadnjih letih opazno oddaljila od neudobnih in pretirano oprijetih krojev.

Eden najpogostejših pomislekov je, da bermude pristajajo le visokim in vitkim ženskam. V resnici je veliko pomembnejši pravi kroj kot postava. Ženskam nižje rasti bodo pristajali modeli z višjim pasom, ki optično podaljšajo noge. Pri močnejših stegnih so dobra izbira nekoliko širše krojene bermude, ki se telesa ne oprimejo. Visoke ženske pa si lahko privoščijo tudi nekoliko daljše in bolj sproščene modele. Torej, bermude lahko nosijo ženske različnih starosti in postav. Še posebno priljubljene so med ženskami po 40. letu, ki pri kosih v omari iščejo nekoliko več elegance, s katero bodo povzdignile svojo samozavest na trendovski način.

Kakšne izbrati?

Najbolj elegantna različica so nedvomno krojene bermude. Zaradi čistih linij in strukturirane silhuete delujejo skoraj kot skrajšana različica elegantnih hlač. V kombinaciji z belo srajco, teliranim blazerjem in mokasini ustvarijo videz, ki je primeren tudi za poslovno okolje. Še posebno priljubljeni so letos kostimi z bermuda hlačami, ki jih modne hiše predstavljajo kot sodobno alternativo klasičnim hlačnim kostimom. Takšna kombinacija deluje profesionalno, vendar veliko bolj sproščeno in seveda poletno, kot klasičen poslovni kostim.

Džins različico bermud navdihujejo devetdeseta leta. Njihova prednost je predvsem preprostost. Kombiniramo jih lahko s preveliko laneno srajco, preprosto belo majico ali bolj ženstveno bluzo. Džins bermude so idealna izbira za mestne sprehode, vikend izlete in tudi za bolj neformalne službene dneve. Delujejo mladostno, a hkrati s pravilnim kombiniranjem lahko ustvarimo videz premišljene urejenosti. Med bolj opaznimi trendi letošnjega poletja so tudi cargo bermude z značilnimi velikimi žepi. Kombiniramo jih z minimalističnimi topi, strukturiranimi suknjiči ali celo elegantnimi sandali. Kontrast med robustnostjo in prefinjenostjo ustvari zanimiv, moden videz.

Valentina Ferragni v krojenem kostimu z bermuda hlačami FOTO: Profimedia
Valentina Ferragni v krojenem kostimu z bermuda hlačami FOTO: Profimedia

Glasbenica Ashley Roberts v džins različici FOTO: Mahi
Glasbenica Ashley Roberts v džins različici FOTO: Mahi

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