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Udovič pozdravlja selitev reprezentance: »Ljudski vrt je prava trdnjava«

Nekdanji reprezentant Sašo Udovič pozdravlja vrnitev reprezentance v Maribor, kjer je tudi sam dosegel dva gola.
Po oktobru 2021 spet v Ljudski vrt! FOTO: Jože Suhadolnik

Po oktobru 2021 spet v Ljudski vrt! FOTO: Jože Suhadolnik

Sašo Udovič je bil eden od junakov Katančeve čete, rad je igral tudi v Ljudskem vrtu. FOTO: Reuters

Sašo Udovič je bil eden od junakov Katančeve čete, rad je igral tudi v Ljudskem vrtu. FOTO: Reuters

Selektor Boštjan Cesar v pričakovanju gostovanja v Mariboru. FOTO: AFP

Selektor Boštjan Cesar v pričakovanju gostovanja v Mariboru. FOTO: AFP

Po oktobru 2021 spet v Ljudski vrt! FOTO: Jože Suhadolnik
Sašo Udovič je bil eden od junakov Katančeve čete, rad je igral tudi v Ljudskem vrtu. FOTO: Reuters
Selektor Boštjan Cesar v pričakovanju gostovanja v Mariboru. FOTO: AFP
Drago Perko
 31. 10. 2026 | 18:00
6:00
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Slovenska nogometna reprezentanca je v Mariboru na osmi tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 izgubila proti Rusiji z 1:2. Bilo je 11. oktobra 2021 – zadnjič, da je reprezentanca nasprotnika gostila v Ljudskem vrtu. Gol za naše je tedaj dosegel Josip Iličić, izbrano vrsto je vodil Matjaž Kek. Po petih letih se zdaj reprezentanca vrača v Maribor in Ljudski vrt.

Še več naboja

»Mislim, da s tem ni nič narobe. Če pogledamo celotno situacijo, reprezentanca že nekaj let vse tekme igra v Ljubljani. Vemo pa, da so v zadnjih nekaj tekmah velike težave z igriščem. Na trenutke je bilo vse skupaj že kar mučno gledati. V Mariboru je reprezentanca že igrala in tudi sam sem tam zelo rad igral. Mislim, da ni prav nič narobe, če se preseli. Morda je to celo dobro zaradi naboja, navijačev, vzdušja in vsega, kar nogomet prinaša. Ljudski vrt v Mariboru je prava trdnjava,« selitev reprezentance iz Ljubljane v Maribor pozdravlja Sašo Udovič, nekdanji reprezentant. Za Slovenijo je odigral 42 tekem, dosegel je 16 golov, dva v Ljudskem vrtu: 27. aprila 1994 ob zmagi proti Cipru (3:0) in 7. septembra 1994 ob remiju z Italijo (1:1).

Sašo Udovič je bil eden od junakov Katančeve čete, rad je igral tudi v Ljudskem vrtu. FOTO: Reuters
Sašo Udovič je bil eden od junakov Katančeve čete, rad je igral tudi v Ljudskem vrtu. FOTO: Reuters

»Izredne spomine imam na Ljudski vrt. Konec koncev sem tam dosegel zadetek na naši prvi kvalifikacijski tekmi proti Italiji, ki je bila takrat svetovna podprvakinja. Le dva meseca prej so Italijani igrali v finalu svetovnega prvenstva v ZDA in izgubili proti Braziliji. Potem pa smo prišli mi in igrali proti takšni reprezentanci. Italijani so nastopili v najmočnejši postavi. Spomnim se, da sem imel srečo in dosegel zadetek za vodstvo z 1:0. Potem je izenačil Alessandro Costacurta in tekma se je končala z 1:1. Povsem zasluženo. Mislim, da smo prav na tisti tekmi dobili potrebno samozavest. Spoznali smo, da lahko igramo tudi proti najboljšim. V nas se je začel prebujati pravi odnos, neka pozitivna energija in predvsem vera, da zmoremo. Vse drugo je potem zgodovina,« se Udovič ozre na tiste čase.

Zdajšnja reprezentanca pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja nastopa v skupini B1 Uefine lige narodov, po štirih krogih zaseda drugo mesto. Z dvema zmagama, remijem in porazom je zbrala sedem točk, pet manj od vodilne Švice, medtem ko ima tretjeuvrščena Škotska štiri. Slovenijo do konca skupinskega dela čakata še dve tekmi, 13. novembra bo v mariborskem Ljudskem vrtu gostila Švico, tri dni pozneje pa bo gostovala pri Severni Makedoniji. Možnosti za prvo mesto in neposredno napredovanje v elitno ligo A še obstajajo, vendar Slovenci niso več odvisni zgolj od svojih rezultatov. Precej bolj dosegljivo je drugo mesto, ki prinaša dodatne kvalifikacije za marca prihodnje leto. Za potrditev najmanj drugega mesta Slovenija potrebuje le še eno zmago. Predvsem pa dobre razmere za igranje – te pa v Stožicah niso bile primerne.

Nova obnova

Predstavniki Mestne občine Ljubljana, Javnega zavoda Šport Ljubljana in Nogometne zveze Slovenije (NZS) so se po sestanku, posvečenem organizaciji reprezentančne tekme 13. novembra med Slovenijo in Švico, odločili za spremembo lokacije. »Sam sem dolga leta igral v tujini, pa tudi v Sloveniji, zato dobro vem, kaj pomeni kakovostna igralna površina. Največji problem je, da na takem igrišču ne moreš razviti hitre igre. To je bistveno. Niti ni toliko težava sama žoga, ampak dejstvo, da na igrišču nimaš pravega oprijema. Vidi se, da fantje potrebujejo korak, pol koraka ali sekundo več. Igra je avtomatično počasnejša, podaje so manj natančne, predvsem pa se izgubi ritem igre. Je pa res, da je na takem igrišču zagotovo bolj prikrajšana boljša reprezentanca, tista, ki želi imeti žogo v posesti in razvijati svojo igro. Na zadnjih tekmah se je to lepo videlo. Cele zaplate trave so se trgale s površine, in to zagotovo ni dobro,« opozarja Udovič, ki je navdušen nad tem, kar kaže izbrana vrsta.

Selektor Boštjan Cesar v pričakovanju gostovanja v Mariboru. FOTO: AFP
Selektor Boštjan Cesar v pričakovanju gostovanja v Mariboru. FOTO: AFP

»Najverjetneje smo najboljšo predstavo dobili ravno takrat, ko smo to najmanj pričakovali. Bilo je kot feniks iz pepela. Če primerjamo prvo tekmo proti Škotski in to zadnjo, ki smo jo odigrali na Škotskem, je razlika ogromna. Kljub temu mislim, da je treba fantom in selektorju Boštjanu Cesarju pustiti nekaj časa. Dejstvo je, da je reprezentanca vedno pod pritiskom. To je sestavni del nogometa, tega smo bili vajeni tudi mi in tako je tudi prav. Mislim pa, da se je zdaj na neki način začel oblikovati pravi steber reprezentance. Ni več tako, da bi bilo vnaprej določenih 14 ali 15 fantov, ki so zacementirani v ekipi. Krog igralcev se je razširil, in to me zelo veseli. Trije ali štirje igralci, ki na prvih dveh tekmah morda niso bili v prvem načrtu, so zdaj odigrali fenomenalno tekmo. In to je lahko samo dobro. Konkurenca se povečuje. Prepričan sem, da bo v naslednjem reprezentančnem oknu vsak posameznik dal še dodatnih deset ali dvajset odstotkov oziroma vse, kar ima v sebi, da si bo izboril mesto v ekipi. To pa avtomatično dela reprezentanco močnejšo,« je sklenil Udovič, ki že pogleduje proti Ljudskemu vrtu v upanju, da Slovenija z napadalnim triom Šturm, Vipotnik, Matko naredi še korak naprej.

Največji problem je, da na takem igrišču ne moreš razviti hitre igre.

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