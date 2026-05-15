DOMAČE VIŽE

Ujet v naročju kmetije

Ni le pesem, je izpoved in obenem glas generacije, ki spoštuje korenine, a se zaveda negotove prihodnosti.
Gašper Šega igra diatonično harmoniko in jo tudi poučuje. FOTO: Arhiv Ansambla

Posneli so valček in zanj tudi videospot. FOTO: Arhiv Ansambla

Utrinek iz videospota FOTO: Arhiv Ansambla

Mojca Marot
 15. 5. 2026 | 21:12
Ko se tradicija sreča z realnostjo današnjega časa, nastanejo zgodbe, ki zadenejo naravnost v srce. Prav takšna je nova avtorska pesem Ujet v naročju kmetije, ki jo predstavljajo Gašper Šega s prijatelji. Skladba brez olepševanja razkriva življenje mladih na kmetiji. To ni le pesem, je izpoved. V njej odzvanja vsakdan, ki ga mnogi poznajo, a redko kdo ubesedi: zgodnja jutra, nepopustljivo delo, odgovornost, ki ne izbira časa. In ljubezen do zemlje, ki je hkrati dar in breme. V ospredju pa tiho, a vztrajno odzvanja vprašanje: je v današnjem svetu še prostor za to življenje?

Posneli so valček in zanj tudi videospot. FOTO: Arhiv Ansambla
Posneli so valček in zanj tudi videospot. FOTO: Arhiv Ansambla

Skladba je obenem tudi glas generacije, ki stoji na razpotju. Generacije, ki spoštuje korenine, a se zaveda negotove prihodnosti. In prav ta razpetost med tradicijo in sodobnostjo daje skladbi posebno težo – ter jo naredi izjemno iskreno in resnično. Melodijo je ustvaril Gašper Šega, pod besedilo pa se je podpisal Bernard Miklavec. Skupaj sta ustvarila skladbo, ki združuje toplino domačnosti z energijo sodobnega zvoka – brez odvečnega blišča, a z močno zgodbo.

S svojimi prijatelji in novo skladbo ne išče bližnjic, temveč stavi na iskreno.

Gašper Šega, ki igra harmoniko in poje, je ob sebi zbral pevko Niko Berce, kitarist je Jakob Zupančič, bas kitaro igra Cene Frelih, klarinet pa Igor Vrhnjak. Za valček so posneli tudi videospot.

Utrinek iz videospota FOTO: Arhiv Ansambla
Utrinek iz videospota FOTO: Arhiv Ansambla

25-letni Šega, doma iz Jazen nad Sovodnjem, je bil še lani član zasedbe Kvartet za 5, zdaj pa je s prijatelji ustanovil svoj ansambel. Glasbi se je zapisal pri osmih letih, pri dvanajstih je s pomočjo učitelja iz glasbene šole že napisal prvo skladbo Srečen sem zdaj. Do 14. leta starosti je obiskoval Zasebni glasbeni center Marolt, kjer se je učil igranja na diatonično harmoniko. Konec minulega leta pa se mu je uresničila želja, ki je v njem tlela že dolgo: odprl je zasebni glasbeni center Oberton, v katerem, za zdaj, poučuje izključno diatonično harmoniko. Kot je dejal, s svojimi prijatelji in novo skladbo ne išče bližnjic, temveč stavi na iskreno. In zato Ujet v naročju kmetije ni le še ena pesem, temveč zgodba, ki jo začutiš.

