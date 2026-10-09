Ultra megabaterija

Kitajski Xiaomi, ki trenutno zaseda tretje mesto med največjimi proizvajalci pametnih telefonov na svetu, takoj za Samsungom in Applom, je nedavno v Budimpešti uradno predstavil serijo redmi note 17, najnovejšo generacijo svoje najbolje prodajane serije pametnih telefonov v srednji in vzhodni Evropi ter nordijskih državah. Ponudbo tvorijo štirje novi modeli, med njimi prvi model pro max v zgodovini serije, ki smo ga dobili tudi na test.

Odličen amoled zaslon, solidne kamere.

Trpežna izdelava in ogromna baterija

Redmi note 17 pro max 5G je impresiven telefon, ki združuje dober videz in robustno konstrukcijo. Z velikim 6,83-plačnim zaslonom ne sodi med majhne in lahke telefone, kar pa sploh ni presenetljivo glede na velikansko baterijo, ki ima kar 9210 mAh (na kitajskem trgu kar 10.000 mAh), kar je toliko, kolikor so imele pred nekaj leti tablice. V praksi to pomeni, da bo telefon ob zmerni uporabi brez težav zdržal do tri dni. Tudi ob intenzivni uporabi, ki vključuje igranje iger, pretakanje vsebin in brskanje po spletu, lahko pričakujete dva dneva delovanja brez polnjenja.

Simpatičen dizajn FOTO: Staš Ivanc

Poleg ogromne baterije pro max podpira hitro polnjenje z močjo 100 W: po 15 minutah polnjenja bo baterija dosegla 24 odstotkov, po 30 minutah pa 46 odstotkov. Polno polnjenje traja nekaj več kot uro in 15 minut, kar je povsem sprejemljivo glede na velikost baterije. Redmi note 17 pro max podpira povratno žično polnjenje z močjo 27 W, kar pomeni, da ga lahko uporabimo kot prenosno baterijo za polnjenje drugih naprav.

Odpornost proti vodi in prahu, pa tudi udarcem.

Telefon je zasnovan z mislijo na vzdržljivost, saj ima ojačano plastično zadnjo stran in okvir, medtem ko je sprednja stran zaščitena z zaščitnim steklom gorilla glass victus 2. Poskrbljeno je tudi za odpornost proti vodi in prahu (certifikati IP66, IP68, IP69 in IP69K).

Odličen zaslon in solidne kamere

Veliki zaslon iz organskih diod se lahko pohvali z osveževalno hitrostjo 120 Hz in največjo svetlostjo 3500 nitov ter s podporo standardoma HDR10+ in dolby vision, kar zagotavlja bogate barve in odlično kontrastno razmerje, idealno za gledanje videovsebin in nažiganje iger. Qualcommov procesor snapdragon 6 gen 5 zmore obdelati tudi zahtevnejše naloge, kot so različne funkcije umetne inteligence, seveda pa to ni hitrostni prvak istega proizvajalca 8 elite extreme gen 6, kakršnega najdemo v najnovejših premijskih telefonih.

Zadnja stran ni nič posebnega, je pa trpežna. FOTO: Staš Ivanc

Glavna kamera s 50 MP, samodejnim ostrenjem in optično stabilizacijo slike je sposobna zajemati kakovostne dnevne fotografije z dobrimi barvami in podrobnostmi pri dnevni svetlobi, rezultati pa so v slabših svetlobnih razmerah nekoliko manj impresivni. Pomanjkanje telefoto objektiva je glavna pomanjkljivost, saj se pri povečavi kakovost slike hitro zmanjša. Ultraširokokotna kamera z osmimi megapiksli ne dosega enake kakovosti kot glavna kamera, saj so slike pogosto manj podrobne in imajo slabšo dinamiko.

Ogromna baterija zdrži do tri dni uporabe.

Sprednja kamera z 32 MP je primerna za selfieje in videoklice, vendar ni nič posebnega. Dodatne funkcije, kot so UI orodja za urejanje posnetkov, odstranjevanje neželenih objektov in izboljšanje kakovosti slike in način za podvodno fotografiranje, vsekakor prispevajo k dobri izkušnji. Telefon je opremljen s stereo zvočnikoma, ki zagotavljajo kakovosten zvok, in podzaslonskim čitalnikom prstnih odtisov, ki poskrbi za hitro in varno odklepanje naprave.

Dober telefon srednjega razreda, a za podoben denar lahko dobimo premijski xiaomi 15T. FOTO: Staš Ivanc

Na voljo je v štirih barvnih različicah: klasično črni, elegantno zeleni, privlačno vijolični in t. i. cloud blush s fotokromatsko zadnjo stranico, ki se pod vplivom UV-svetlobe iz oblačno bele barve spremeni v topel rožnato-oranžen odtenek. Redmi note 17 pro max 5G z osmimi gigabajti rama in 256 GB shrambe se prodaja po priporočeni maloprodajni ceni 549 evrov in je odlična rešitev za vse, ki iščejo srednje zmogljiv telefon z veliko baterijo. Tisti, ki bi raje imeli premijski telefon z močnim procesorjem in odličnimi kamerami, razvitimi v sodelovanju z nemško Leico, pa lahko posežejo po eno leto starejšem xiaomiju 15T, ki ga tudi v Sloveniji že najdemo za podobno ceno.