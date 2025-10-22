  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
LAPONSKA

Umazano obleganje Božička

Turističnemu razvoju in množici obiskovalcev se ne morejo upreti niti na daljnem severu, od koder bo čez dobra dva meseca začel svoje vsakoletno potovanje po svetu v rdeče napravljen mož.
Ljudje si želijo obiskati Božičkovo vas na arktičnem krogu blizu Rovaniemija. FOTO: Attila Cser/Reuters

Ljudje si želijo obiskati Božičkovo vas na arktičnem krogu blizu Rovaniemija. FOTO: Attila Cser/Reuters

Božiček v svoji koči na Laponskem med pogovorom z otroki FOTO: AFP

Božiček v svoji koči na Laponskem med pogovorom z otroki FOTO: AFP

Severni sij nad Laponsko FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters

Severni sij nad Laponsko FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters

Rejci severnih jelenov so zaskrbljeni. FOTO: Roman Babakin/Getty Images

Rejci severnih jelenov so zaskrbljeni. FOTO: Roman Babakin/Getty Images

Božiček s svojim Rudolfom FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Božiček s svojim Rudolfom FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Ljudje si želijo obiskati Božičkovo vas na arktičnem krogu blizu Rovaniemija. FOTO: Attila Cser/Reuters
Božiček v svoji koči na Laponskem med pogovorom z otroki FOTO: AFP
Severni sij nad Laponsko FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters
Rejci severnih jelenov so zaskrbljeni. FOTO: Roman Babakin/Getty Images
Božiček s svojim Rudolfom FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Veso Stojanov
 22. 10. 2025 | 17:00
6:42
A+A-

Da nekatere najbolj znamenite kraje na svetu že tako oblegajo turisti, da to ni več normalno, ne za turiste, kaj šele za domačine, je že dlje znano. V zadnjih letih smo v medijih lahko zasledili novice, da se domačini v Benetkah, Barceloni, Palmi de Mallorci, Dubrovniku in še marsikje čedalje glasneje in odločneje pritožujejo nad množicami turistov, ki se zgrinjajo v njihove kraje, in iščejo rešitve, kako bi vsaj malo ustavili ta tok ter življenje v domačih krajih naredili vsaj malce bolj znosno. Čeprav je v ospredju teh novic bolj ali manj zgolj velikansko število ljudi, ki oblegajo znane turistične kraje, so v ozadju tudi opozorila okoljevarstvenikov, da tako velika množica ljudi v nekem kraju nosi s seboj okoljska tveganja. Več je smeti, več je onesnaženja ozračja zaradi povečanega prevoza turistov in podobno.

Božiček v svoji koči na Laponskem med pogovorom z otroki FOTO: AFP
Božiček v svoji koči na Laponskem med pogovorom z otroki FOTO: AFP

V večjem delu Evrope se glavna turistična sezona končuje ali se je že končala, prihaja pa čas božičnih in novoletnih potovanj, zato verjetno ni presenetljivo, da se bo prav kmalu napolnila prav posebna destinacija, ki v zadnjih letih privablja čedalje več ljudi. Za to je kriv možakar v rdeči obleki, z belo brado in rdečo kapo, ki živi na Finskem, natančneje na Laponskem, in je v zadnjih 100 letih, odkar so ga v 20. letih prejšnjega stoletja pri Coca-Coli prvič uporabili za reklamno maskoto, prerasel v ljubljenca velike večine ljudi, zlasti otrok.

Pritisk turistov

Gre seveda za Božička. In če so še pred 30 leti ljudje vedeli, da živi nekje daleč na severu, v divjini Laponske na severu Finske, ter si v mislih predstavljali, kakšno naj bi bilo njegovo domovanje, je zdaj čedalje več takih, ki bi radi v živo videli, kjer pravzaprav živi priljubljeni možakar, ki vsako leti naredi velikansko veselje milijonom otrok. Samo lani je domovanje Božička in Laponsko na splošno obiskalo več kot 700.000 ljudi, kar je kar 160 odstotkov več, kot jih je tja odpotovalo pred 30 leti.

700.000

turistov je lani obiskalo Božičkovo deželo.

Zaradi pritiska turistov so laponsko divjino začeli vsaj delno prilagajati množičnemu turizmu. V zadnjih petih letih so za gradnjo turističnih zmogljivosti v neposredni bližini Božičkove vasi – prenočišča, restavracije, trgovine in dvorana za prikazovanje virtualne realnosti, kjer obiskovalcem omogočijo, da s pomočjo tehnologije vidijo severni sij, če so zgrešili resničnega – posekali več kot 140 hektarjev oziroma 1,4 kvadratnega kilometra gozda. Po ocenah poznavalcev je skoraj petina vseh novogradenj na Laponskem namenjenih turizmu.

Severni sij nad Laponsko FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters
Severni sij nad Laponsko FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters

V glavnem mestu Laponske Rovaniemiju, ki se je v 90. letih prejšnjega stoletja razglasil za mesto, kjer je doma Božiček, so v zadnjih letih bolj ali manj gradili samo turistično infrastrukturo, saj se število prebivalcev – 65.000 – ni bistveno spreminjalo. A novembra in decembra vsako leto zdaj Rovaniemi obišče večkratnik tega števila. In cena tega je, da so pozidali nekdanje travnike in gozdove v okolici mesta, da so razširili in prilagodili Božičkovo vas množičnemu turizmu.

65.000

prebivalcev ima Rovaniemi.

Vendar ni samo Rovianemi deležen razvoja in s tem tudi ekološko vprašljivih posegov v naravo. Tudi severna finska športna središča Levi, Ylläs in Saariselkä so deležna povečanega turističnega obiska, zato so v zadnjih petih letih smučarske terene povečali za 43 kvadratnih kilometrov. Lani je mestni svet Inarija odobril gradnjo 227 brunaric ob obrežju znanega istoimenskega finskega jezera Inari, kjer do zdaj, razen nekaj počitniških hišic domačinov, ni bilo nobenega turističnega objekta. Nekaj koč naj bi zgradili celo na območju pragozda, ki raste ob jezeru, kjer so staroselci iz ljudstva Sámi redili črede severnih jelenov.

Eksplozija

Rovaniemi je največje mesto na Laponskem, kjer živi več kot 90 odstotkov vsega prebivalstva v tej pokrajini. Je relativno novo, saj so ga po drugi svetovni vojni zgradili na pogorišču starega mesteca. Kajti leta 1944, ko je Finska podpisala mirovni sporazum s Sovjetsko zvezo, je bil eden od pogojev, da morajo Finsko zapustiti tudi nemški vojaki, ki so med finsko-sovjetsko vojno pomagali Fincem. Med umikom Nemcev je na železniški postaji v Rovaniemiju eksplodiral vlak z eksplozivom in strelivom in zažgal skoraj vse hiše v mestu, ki so bile takrat večinoma lesene. Zato so začeli Finci po koncu vojne graditi povsem novo mesto.

Grožnja kulturni pokrajini in navadam

Elle Maarit Artijeff, eden od rejcev severnih jelenov na Laponskem, je pred dnevi za Guardian dejal, da je to, kar načrtujejo, povsem absurdno. »Rejci severnih jelenov smo zaskrbljeni zaradi takšnih načrtov in razvoja, pa naj gre za gradnjo hotelov ali drugih turističnih zmogljivosti, saj vsi tekmujejo za isto ozemlje.« Namignil je, da je posredi najbrž korupcija, saj je novinarju britanskega dnevnika dejal, da sicer ne ve, kakšna je vsota, ki je odigrala odločilno vlogo, da je državna gozdna gospodarska družba zamižala na eno oko in dovolila posege v gozdove, kar je v nasprotju z dogovorom, ki so ga dosegli z rejci severnih jelenov pred 20 leti, da bodo naredili vse za ohranitev naravnega habitata »jelenčka Rudolfa in njegovih sorodnikov«.

Rejci severnih jelenov so zaskrbljeni. FOTO: Roman Babakin/Getty Images
Rejci severnih jelenov so zaskrbljeni. FOTO: Roman Babakin/Getty Images

Del skupnosti staroselskega ljudstva Sámi, med katerim je še vedno veliko polnomadskih pastirjev, ki redijo črede severnih jelenov in se z njimi selijo po obsežnih gozdnatih površinah severne Skandinavije, tudi čez mejo na Norveško, Švedsko in del polotoka Kola v Rusiji, se boji, da bo čedalje hitrejši turistični razvoj ogrozil njihovo kulturno pokrajino in navade.

Božiček s svojim Rudolfom FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters
Božiček s svojim Rudolfom FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Uradniki lokalnih oblasti v Rovaniemiju priznavajo, da je razvoj že začel vplivati na prebivalstvo, saj zaradi intenzivne gradnje počitniških nastanitev v mestu primanjkuje stanovanj, tudi njihova cena je močno poskočila, tako da postaja stanovanjska politika na Laponskem velika težava. Tudi Božičkova dežela se je znašla v težavah, ki jih imajo preveč obiskane turistične destinacije po svetu. Problemi, ki jih povzroča povečanje nastanitvenih zmogljivosti zaradi kratkoročnega oddajanja stanovanj, so znani tudi v Sloveniji, na Laponskem pa je to povezano še s tem, da so za razvoj turizma doslej posekali za skoraj 180 nogometnih igrišč gozda.

180

nogometnih igrišč veliko gozdno površino so na Laponskem posekali zaradi turizma.

Več iz teme

turizemLaponskaBožiček
ZADNJE NOVICE
17:11
Bulvar  |  Tuji trači
VERBALNI OBRAČUN

Hrvaški reper ostro nad Baby Lasagno: Raje sem to kot »evrovizijska smet«

Baby Lasagna je v intervjuju dejal, da z Vojkom ne bi snemal dueta, ker je »presurov«.
22. 10. 2025 | 17:11
17:07
Novice  |  Slovenija
POSEL

Slovenski podjetnik odhaja na Hrvaško, kjer bo gradil hotel (FOTO)

Joc Pečečnik s hrvaškimi partnerji pri Opatiji gradi luksuzni hotel.
22. 10. 2025 | 17:07
17:00
Razno
AFGANISTAN

Internetni mrk je milijone odrezal od sveta

Talibska oblast je za dva dni ugasnila splet in telefonske povezave, država se je ustavila. A nato so tudi zaslepljeni verski fanatiki spoznali, da brez sodobne tehnologije pač ne gre.
22. 10. 2025 | 17:00
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LAPONSKA

Umazano obleganje Božička

Turističnemu razvoju in množici obiskovalcev se ne morejo upreti niti na daljnem severu, od koder bo čez dobra dva meseca začel svoje vsakoletno potovanje po svetu v rdeče napravljen mož.
22. 10. 2025 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
MENJAVA

Gorka Berden zamenjala Heleno Blagne (Suzy)

Šminka in sekirca dobila novo silo.
22. 10. 2025 | 17:00
16:45
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Mini vrt na eni steni: vertikalni vrtovi imajo številne prednosti

Z vertikalnim lahko zgolj okrasimo stanovanje ali pa pridelamo vrtnine in zelišča.
22. 10. 2025 | 16:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
Promo
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 15:08
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Prehrana

Je “brez sladkorja” res brez sladkorja?

Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LASERSKA TERAPIJA

Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
15. 10. 2025 | 12:15
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
UDOBEN SLOG

Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da ne kupujem zgolj tehnologije, temveč orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
16. 10. 2025 | 11:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Ogrevanje

Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Industrija

MES kot temelj večje učinkovitosti proizvodnje in poslovne uspešnosti podjetja

Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Prihranki

Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 08:09
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ZAŠČITA

Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
20. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Zdrava hrana

Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 13:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Organizacija

Manj papirologije, več učinkovitosti: podjetja navdušena nad novo rešitvijo

Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Nevidna roka, ki »krade« naš denar

Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
21. 10. 2025 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 12:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
AKTIVNI IN ZDRAVI

Varno na poti do športnih ciljev

Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Počitnice

Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
22. 10. 2025 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Materinstvo

Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Čist zrak

Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
VHODNA VRATA

Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
21. 10. 2025 | 12:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki