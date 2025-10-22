Umazano obleganje Božička

Da nekatere najbolj znamenite kraje na svetu že tako oblegajo turisti, da to ni več normalno, ne za turiste, kaj šele za domačine, je že dlje znano. V zadnjih letih smo v medijih lahko zasledili novice, da se domačini v Benetkah, Barceloni, Palmi de Mallorci, Dubrovniku in še marsikje čedalje glasneje in odločneje pritožujejo nad množicami turistov, ki se zgrinjajo v njihove kraje, in iščejo rešitve, kako bi vsaj malo ustavili ta tok ter življenje v domačih krajih naredili vsaj malce bolj znosno. Čeprav je v ospredju teh novic bolj ali manj zgolj velikansko število ljudi, ki oblegajo znane turistične kraje, so v ozadju tudi opozorila okoljevarstvenikov, da tako velika množica ljudi v nekem kraju nosi s seboj okoljska tveganja. Več je smeti, več je onesnaženja ozračja zaradi povečanega prevoza turistov in podobno.

Božiček v svoji koči na Laponskem med pogovorom z otroki FOTO: AFP

V večjem delu Evrope se glavna turistična sezona končuje ali se je že končala, prihaja pa čas božičnih in novoletnih potovanj, zato verjetno ni presenetljivo, da se bo prav kmalu napolnila prav posebna destinacija, ki v zadnjih letih privablja čedalje več ljudi. Za to je kriv možakar v rdeči obleki, z belo brado in rdečo kapo, ki živi na Finskem, natančneje na Laponskem, in je v zadnjih 100 letih, odkar so ga v 20. letih prejšnjega stoletja pri Coca-Coli prvič uporabili za reklamno maskoto, prerasel v ljubljenca velike večine ljudi, zlasti otrok.

Pritisk turistov

Gre seveda za Božička. In če so še pred 30 leti ljudje vedeli, da živi nekje daleč na severu, v divjini Laponske na severu Finske, ter si v mislih predstavljali, kakšno naj bi bilo njegovo domovanje, je zdaj čedalje več takih, ki bi radi v živo videli, kjer pravzaprav živi priljubljeni možakar, ki vsako leti naredi velikansko veselje milijonom otrok. Samo lani je domovanje Božička in Laponsko na splošno obiskalo več kot 700.000 ljudi, kar je kar 160 odstotkov več, kot jih je tja odpotovalo pred 30 leti.

700.000 turistov je lani obiskalo Božičkovo deželo.

Zaradi pritiska turistov so laponsko divjino začeli vsaj delno prilagajati množičnemu turizmu. V zadnjih petih letih so za gradnjo turističnih zmogljivosti v neposredni bližini Božičkove vasi – prenočišča, restavracije, trgovine in dvorana za prikazovanje virtualne realnosti, kjer obiskovalcem omogočijo, da s pomočjo tehnologije vidijo severni sij, če so zgrešili resničnega – posekali več kot 140 hektarjev oziroma 1,4 kvadratnega kilometra gozda. Po ocenah poznavalcev je skoraj petina vseh novogradenj na Laponskem namenjenih turizmu.

Severni sij nad Laponsko FOTO: Alexander Kuznetsov/Reuters

V glavnem mestu Laponske Rovaniemiju, ki se je v 90. letih prejšnjega stoletja razglasil za mesto, kjer je doma Božiček, so v zadnjih letih bolj ali manj gradili samo turistično infrastrukturo, saj se število prebivalcev – 65.000 – ni bistveno spreminjalo. A novembra in decembra vsako leto zdaj Rovaniemi obišče večkratnik tega števila. In cena tega je, da so pozidali nekdanje travnike in gozdove v okolici mesta, da so razširili in prilagodili Božičkovo vas množičnemu turizmu.

65.000 prebivalcev ima Rovaniemi.

Vendar ni samo Rovianemi deležen razvoja in s tem tudi ekološko vprašljivih posegov v naravo. Tudi severna finska športna središča Levi, Ylläs in Saariselkä so deležna povečanega turističnega obiska, zato so v zadnjih petih letih smučarske terene povečali za 43 kvadratnih kilometrov. Lani je mestni svet Inarija odobril gradnjo 227 brunaric ob obrežju znanega istoimenskega finskega jezera Inari, kjer do zdaj, razen nekaj počitniških hišic domačinov, ni bilo nobenega turističnega objekta. Nekaj koč naj bi zgradili celo na območju pragozda, ki raste ob jezeru, kjer so staroselci iz ljudstva Sámi redili črede severnih jelenov.

Eksplozija Rovaniemi je največje mesto na Laponskem, kjer živi več kot 90 odstotkov vsega prebivalstva v tej pokrajini. Je relativno novo, saj so ga po drugi svetovni vojni zgradili na pogorišču starega mesteca. Kajti leta 1944, ko je Finska podpisala mirovni sporazum s Sovjetsko zvezo, je bil eden od pogojev, da morajo Finsko zapustiti tudi nemški vojaki, ki so med finsko-sovjetsko vojno pomagali Fincem. Med umikom Nemcev je na železniški postaji v Rovaniemiju eksplodiral vlak z eksplozivom in strelivom in zažgal skoraj vse hiše v mestu, ki so bile takrat večinoma lesene. Zato so začeli Finci po koncu vojne graditi povsem novo mesto.

Grožnja kulturni pokrajini in navadam

Elle Maarit Artijeff, eden od rejcev severnih jelenov na Laponskem, je pred dnevi za Guardian dejal, da je to, kar načrtujejo, povsem absurdno. »Rejci severnih jelenov smo zaskrbljeni zaradi takšnih načrtov in razvoja, pa naj gre za gradnjo hotelov ali drugih turističnih zmogljivosti, saj vsi tekmujejo za isto ozemlje.« Namignil je, da je posredi najbrž korupcija, saj je novinarju britanskega dnevnika dejal, da sicer ne ve, kakšna je vsota, ki je odigrala odločilno vlogo, da je državna gozdna gospodarska družba zamižala na eno oko in dovolila posege v gozdove, kar je v nasprotju z dogovorom, ki so ga dosegli z rejci severnih jelenov pred 20 leti, da bodo naredili vse za ohranitev naravnega habitata »jelenčka Rudolfa in njegovih sorodnikov«.

Rejci severnih jelenov so zaskrbljeni. FOTO: Roman Babakin/Getty Images

Del skupnosti staroselskega ljudstva Sámi, med katerim je še vedno veliko polnomadskih pastirjev, ki redijo črede severnih jelenov in se z njimi selijo po obsežnih gozdnatih površinah severne Skandinavije, tudi čez mejo na Norveško, Švedsko in del polotoka Kola v Rusiji, se boji, da bo čedalje hitrejši turistični razvoj ogrozil njihovo kulturno pokrajino in navade.

Božiček s svojim Rudolfom FOTO: Pawel Kopczynski/Reuters

Uradniki lokalnih oblasti v Rovaniemiju priznavajo, da je razvoj že začel vplivati na prebivalstvo, saj zaradi intenzivne gradnje počitniških nastanitev v mestu primanjkuje stanovanj, tudi njihova cena je močno poskočila, tako da postaja stanovanjska politika na Laponskem velika težava. Tudi Božičkova dežela se je znašla v težavah, ki jih imajo preveč obiskane turistične destinacije po svetu. Problemi, ki jih povzroča povečanje nastanitvenih zmogljivosti zaradi kratkoročnega oddajanja stanovanj, so znani tudi v Sloveniji, na Laponskem pa je to povezano še s tem, da so za razvoj turizma doslej posekali za skoraj 180 nogometnih igrišč gozda.