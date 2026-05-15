V svetu, kjer nas nenehno obkrožajo motilci in stresorji, je umetnost prisotnosti postala ključna za naše duševno zdravje in dobro počutje. A kaj pravzaprav pomeni biti prisoten in kako lahko to dosežemo tudi v najtežjih trenutkih?

Prisotnost pomeni zavestno, nepresojajoče sprejemanje sedanjega trenutka, stik s seboj in okolico, brez obremenjevanja s preteklostjo ali skrbmi za prihodnost. Ta preprosta, a globoka praksa nam omogoča, da se povežemo s seboj in s svetom okoli nas na bolj pristen način. Ko smo prisotni, se naš um umiri, stres se zmanjša in lažje zaznavamo lepoto življenja. Ta veščina vključuje čuječnost, radovednost in zmožnost opazovanja lastnih misli in čustev, ne da bi nas te nadvladale. Čuječnost pomeni zavedanje brez obsojanja, prisotnost brez reagiranja. Kot bi bili le opazovalec, brez vrednotenja.

Globoko dihanje

Obstaja več tehnik, ki nam lahko pomagajo ostati prisotni, in to tudi v težkih trenutkih. Ena izmed njih je meditacija, ki nas uči, kako umiriti um in se osredotočiti na dihanje.

Tudi globoko dihanje lahko pomaga. Ko se znajdemo v stresni situaciji, si vzemimo trenutek za nekaj globokih vdihov in izdihov. Na svoj dih se osredotočimo in tako umirimo nemirne misli. Spremljamo, kako se razširita prsni koš in trebuh, ko vdihnemo, in se krčita, ko izdihnemo.

Narava je odličen zdravilec in učitelj prisotnosti. Preživljanje časa na prostem, v gozdu, ob morju ali v parku, nas povezuje z naravnimi ritmi in nam pomaga, da se umirimo. Opazovanje narave, poslušanje ptičjega petja ali preprosto občudovanje sončnega zahoda nas spomni, kako pomembno je biti prisoten tukaj in zdaj.

Začnimo dan z namenom. Ko se zbudimo, si vzemimo nekaj minut za razmislek o tem, za kaj smo hvaležni. Med zajtrkom se posvetimo okusu hrane, namesto da bi brskali po telefonu. Med delom si vzemimo kratke odmore za raztezanje in globoko dihanje. Medtem opazujemo svoje telo, občutke, počutje. Pred spanjem se umirimo z branjem knjige ali poslušanjem sproščujoče glasbe.

Krepimo pozornost

Biti prisoten ne pomeni le, da smo osredotočeni nase, temveč tudi na ljudi okoli nas. Ko smo z družino, prijatelji ali sodelavci, jim namenimo svojo polno pozornost. Poslušajmo jih z odprtimi ušesi in srcem, brez prekinjanja ali ocenjevanja. S tem gradimo globlje in bolj pristne odnose. Vse, kar počnemo, počnimo čuječe, tudi ko pomivamo posodo. Občutimo vodo, sredstvo za pomivanje posode, zavonjajmo ga, izključimo vse preostale moteče elemente in bodimo pozorni le na pomivanje. Osredotočenost, pozornost lahko krepimo tudi tako, da čez dan opazujemo predmete modre barve ali pa zelene avtomobile.

Umetnost prisotnosti je veščina, ki jo lahko razvijamo vse življenje. Čeprav je včasih težko ostati prisoten, še posebno v stresnih trenutkih, nam lahko to prinese mir, zadovoljstvo in globlje povezave z ljudmi okoli nas. Vzemimo si čas za trenutke tišine, za opazovanje in globoko dihanje. Biti tukaj in zdaj je darilo, ki si ga lahko podarimo vsak dan. Prepoznajmo, kaj se dogaja v nas in okrog nas, in živimo zavestno. Kar pomeni, da izstopimo iz avtopilota v zavedanje.