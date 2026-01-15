Upor dolgčasu

Pridne punce so postale poredne; tako bi vsaj lahko sklepali po letošnji preobrazbi t. i. prep sloga, za katerega je značilen videz 'pridne punčke'.

Srajca z gumbi, pulover na V izrez, tanka, oprijeta jopica, plisirano krilo in drugi značilni modni kosi ostajajo del sloga, a imajo novo modno energijo. Klasični barvni odtenki, kot so mornarsko modra, bež in bela, ter karirasti vzorci, črte, se družijo z nepričakovanimi barvnimi kombinacijami. Videz popestrijo slojenje in zanimivi detajli, ki pritegnejo pogled. Izpod potiskane srajce pokuka trak rdeče tkanine, živahne rokavice obogatijo umirjeno paleto barv, ki jih imamo na sebi.

Takole si prep nove dobe predstavljajo pri Pradi. FOTO: Profimedia

Osnova je večna šolska klasika, ki spominja na šolsko uniformo, dodatek pa je podrobnost, ki na ves glas kriči, kdo v resnici smo. Barvni kontrast, sloj več, nepričakovano usnje, močan odtenek, ki ga nihče ne pričakuje v tako klasičnem kompletu – vse to so načini, kako lahko svetu sporočite, da se za videzom knjižničarke skriva vročekrvnica. Tiha voda bregove dere je še vedno osnova, vendar letošnja tiha voda tu in tam ponosno pokaže, kako močan je njen val.

Tory Burch je za presenečenje poskrbela z uhani. FOTO: Profimedia

In če se umaknemo poetiki in gremo k praktičnim rešitvam: modni poznavalci denimo svetujejo, da si nadenemo modro srajco, čez oblečemo bordo jopico (ali pulover z V izrezom) in spodaj plisirano modro krilo. Navdih za nastanek prepa je bila vendarle šolska uniforma! Tej umirjeni kombinaciji dodamo denimo pas ali torbico kontrastne barve.

Blazer je eden od ključnih kosov. FOTO: Gucci

In kako so prep popestrili modni guruji? Pri Celine so sivo oprijeto jopico, srajco in sive bermuda hlače popestrili z živo rdečim pulijem, ki kuka izza ovratnika in rokavov. Khaite je klasičen videz uniforme predrugačil z dvignjenim ovratnikom na suknjiču. Altuzzara je poskrbela za mestno verzijo prepa tako, da je združila trenč, črne pajkice in koničaste čevlje. Michael Kors je klasičen prep slog oživil s plastenjem verižic in obeskov. Drzno se je preobrazbe prepa lotila Prada, ki je značilno zašiljeno krilo izdelala iz prosojnega materiala.

Ko smo prep, je jopica skoraj ves naš modni svet. FOTO: Maria Mcmanus

Pravijo, da je del modnega prep videza tudi knjiga, ki jo spravimo v veliko in uporabno torbico, kakršna spada k omenjenemu videzu. Nemara pa bo vseeno bolj smiselno, če jo bomo, namesto da jo nosimo naokrog, preprosto prebrali in se ne menili za njeno vlogo modnega poudarka.