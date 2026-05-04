POSNELA PRIREDBI

Usodno studijsko srečanje: slovenska pevka se po skoraj dveh desetletjih vrača na glasbene odre (FOTO)

Duo Fosili na nastopih občasno spremlja hrvaškega pevca Zdravka Škenderja.
V studiu Fosili skupaj s hrvaškim zvezdnikom Zdravkom Škenderjem
Mojca Marot
 4. 5. 2026 | 17:00
Pevka Irena Sabler v svetu glasbe ni novinka, saj njena glasbena pot sega že več desetletij nazaj. Svojo kariero je začela v ansamblu Klopotec, nato pa jo je nadaljevala pri Jožetu Šerugi in ansamblu Pomlad. Širša javnost si jo je najbolj zapomnila kot izrazit in prepoznaven ženski vokal priljubljene skupine Ptujskih 5, kjer je s svojo barvo glasu in interpretacijo pustila močan pečat.

Po aktivnih letih na glasbeni sceni se je Irena odločila za daljši, kar 18-letni premor. Ta čas je posvetila predvsem družini, sinu Žigi ter svojemu poklicu v vrtcu Lenart, kjer je delovala kot vzgojiteljica. Čeprav je imela glasbeni premor, glasba nikoli ni povsem zapustila njenega življenja – ostala je prisotna v njenem vsakdanu, le nekoliko bolj v ozadju.

Danes se Irena vrača z novo energijo, zrelostjo in svežim ustvarjalnim zagonom. Njena pot jo je pripeljala v studio k Ivici Horvatiču - Iveku, upokojenemu strojevodji, ki svojo strast do glasbe uresničuje v lastnem studiu Fosili. Ivek je uveljavljen avtor, aranžer in producent, ki ga mnogi poznajo tudi kot tonskega tehnika iz televizijskih oddaj, kot sta Za prijatelje in zagrebški Fio Show. Sodelovanje med Ireno in Ivekom se je začelo povsem spontano, ob snemanju priredb in obujanju starih melodij. Kmalu pa je med njima preskočila tudi ustvarjalna iskra. Ivek je v Ireninem glasu prepoznal tisto toplino, izraznost in energijo, ki po njegovem mnenju danes pogosto manjka v glasbenem prostoru.

Irena Sabler in Ivica Horvatič - Ivek bosta kmalu obiskala radijske postaje in televizijske studie. FOTOGRAFIJI: OSEBNI ARHIV
Duo Fosili osvaja z iskreno glasbo

Tako je nastal Duo Fosili, ki ga zaznamuje poseben in avtentičen repertoar. Ker Irena prihaja iz Slovenskih goric, Ivek pa iz hrvaškega Zagorja, sta se odločila, da bosta preigravala skladbe iz širšega regionalnega prostora, ki ju povezuje tako kulturno kot glasbeno. Njuna interpretacija temelji na čustveni globini in spoštovanju izvirnih melodij, hkrati pa vanje vnašata svoj lasten pečat. Da njuno delo odmeva tudi širše, dokazuje dejstvo, da občasno na nastopih spremljata hrvaškega glasbenega zvezdnika Zdravka Škenderja. To sodelovanje jima prinaša dodatno prepoznavnost in potrjuje kakovost njunega ustvarjanja tudi zunaj domačega okolja.

Za zdaj sta posnela dve priredbi – uspešnico Danijele Martinović »Što sam ja, što si ti« ter Škenderjevo skladbo »Ne mogu, da te zaboravim«. Irena ostaja dejavna tudi kot zborovodkinja in že razmišlja o prihodnjih projektih, med katerimi so tudi nove avtorske skladbe in osvežitve obstoječih, pri katerih Ivek sodeluje kot avtor. V prihodnjih dneh se bosta člana Dua Fosili predstavila tudi širši javnosti prek radijskih in televizijskih nastopov, kjer bosta s svojo iskrenostjo, toplino in glasbeno predanostjo nedvomno navdušila tako poslušalce kot gledalce.

