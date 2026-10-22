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S.O.S. KVINTET

Uspehi, izzivi in pričakovanja

Njihove skladbe so med najbolj priljubljenimi na radijskih postajah in veselicah, na slednjih tudi drugi ansambli preigravajo njihove polke in valčke.
S.O.S. kvintet je izdal novo skladbo z naslovom Nič se ne zgodi. FOTO: Nika Hölcl

S.O.S. kvintet je izdal novo skladbo z naslovom Nič se ne zgodi. FOTO: Nika Hölcl

Za pravo mero energije, gibanja in igrivosti so poskrbele plesalke Plesnega kluba Kušnime iz Rogaške Slatine pod vodstvom Nike Pirš. FOTO: Nika Hölcl

Za pravo mero energije, gibanja in igrivosti so poskrbele plesalke Plesnega kluba Kušnime iz Rogaške Slatine pod vodstvom Nike Pirš. FOTO: Nika Hölcl

Kaja Humski odhaja na porodniško. FOTO: Nika Hölcl

Kaja Humski odhaja na porodniško. FOTO: Nika Hölcl

S.O.S. kvintet je izdal novo skladbo z naslovom Nič se ne zgodi. FOTO: Nika Hölcl
Za pravo mero energije, gibanja in igrivosti so poskrbele plesalke Plesnega kluba Kušnime iz Rogaške Slatine pod vodstvom Nike Pirš. FOTO: Nika Hölcl
Kaja Humski odhaja na porodniško. FOTO: Nika Hölcl
Mojca Marot
 22. 10. 2026 | 16:30
3:08
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Skupina S.O.S. kvintet si je na narodnozabavni sceni dodobra utrdila položaj. Minuli teden je izdala novo hudomušno skladbo Nič se ne zgodi, ki prinaša prepoznaven, sproščen in zabaven slog, s katerim si skupina utira pot tudi med tiste, ki sicer raje poslušajo slovensko zabavno glasbo.

Kljub naslovu pa se vsem članom pravzaprav veliko dogaja in se bo tudi zgodilo. Njihova karizmatična pevka Kaja Humski se bo kmalu poslovila od odrov, le začasno, saj bo odšla na porodniški dopust, nadomestilo zanjo so že našli. To bo Manca Stopar, prav tako izkušena, odlična pevka, ki prihaja iz znane glasbene družine, zato je odrov že vajena. A še preden bo Manca uradno prevzela Kajin mikrofon, so bili člani S.O.S. kvinteta izjemno delovni in so s Kajo še posneli skladbo, ki bo marsikoga nasmejala.

Za pravo mero energije, gibanja in igrivosti so poskrbele plesalke Plesnega kluba Kušnime iz Rogaške Slatine pod vodstvom Nike Pirš. FOTO: Nika Hölcl
Za pravo mero energije, gibanja in igrivosti so poskrbele plesalke Plesnega kluba Kušnime iz Rogaške Slatine pod vodstvom Nike Pirš. FOTO: Nika Hölcl

Vodja skupine in trobentar Andrej Gorenjak, saksofonist Žak Petrič Grajfoner, harmonikar Mitja Marko, kitarist Aljaž Jelen, bas kitarist Nik Zendzianowsky in Kaja Humski so s svojo energijo, razigranostjo in glasbeno povezanostjo zgradili prepoznaven slog, v katerem ne manjka dobre volje in zabave. Skupina je v začetku leta poslušalce prijetno presenetila s skladbo Malo poseben, v kateri opisujejo mladega fanta, ki so mu všeč nekoliko starejše predstavnice nežnega spola. Videospot za skladbo je v manj kot pol leta presegel milijon ogledov, kar potrjuje, da so se zavihteli v sam vrh priljubljenosti na slovenski narodnozabavni sceni.

Skupina si je na narodnozabavni sceni dodobra utrdila položaj.

Nič manj priljubljena ni pesem Ti si zvezda mojih sanj, priredba skladbe, ki jo je v originalu pela Alenka Kolman in letos praznuje že 30 let. Za avtorstvo najnovejše skladbe Nič se ne zgodi, besedilo, aranžma in celotno produkcijo je poskrbel Nikola Klavžar, ki je opravil tudi mix in mastering. Skladba, ki so jo posneli v studiu Darwinn, je že njihova tretja v podobno zabavnem slogu, pred tem sta izšli pesmi Sexy bikini in Ljubezen sva našla. Za pesem Nič se ne zgodi so posneli tudi videospot, in to v mestnem jedru starodavnega Ptuja. Ob ogledu bo marsikdo presenečen, kaj je pripravil maestro Dobran Laznik, pa si oglejte sami. Za pravo mero energije, gibanja in igrivosti so poskrbele plesalke Plesnega kluba Kušnime iz Rogaške Slatine pod vodstvom Nike Pirš, za kamero je stopil Dobran Laznik (Una Dua), za fotografije je poskrbela Nika Hölcl, za videz nastopajočih pa maskerka Maja Železnik. Ekipa MusiKafe na Ptuju jim je prijazno odstopila prostor za priprave na snemanje.

Kaja Humski odhaja na porodniško. FOTO: Nika Hölcl
Kaja Humski odhaja na porodniško. FOTO: Nika Hölcl

Letošnje leto je torej za S.O.S. kvintet polno glasbenih uspehov, novih izzivov in pričakovanj, kmalu se jim bo pridružil nov, najmlajši član, ki ga že težko čaka njihova Kaja, z njo pa se veselijo tudi ostali člani. Pravi naslov nove skladbe bi torej bil, da se jim pravzaprav veliko dogaja.

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narodnozabavna glasbaS.O.S. kvintet
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