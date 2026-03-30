Uspejo tudi popolnim začetnikom

Začetek vrtnarske sezone mnogi težko pričakujejo, za nekatere pa je tudi nekoliko zastrašujoč čas. Bojazen, da bi rastline propadle, da bi zahtevale preveč nege ali da bi na koncu vse prerastel plevel, tiste, ki z vrtom nimajo prav veliko izkušenj, pogosto odvrne od ideje, da bi si ga sploh omislili. A v resnici obstajajo povrtnine, ki uspevajo tudi z minimalnim trudom in so zato idealne za začetnike.

Če obstajata zelenjavi, ki uspevata domala povsod in vsakomur, sta to solata in blitva. Obe hitro rasteta, enostavno ju je gojiti in ne zahtevata veliko nege. Zadostujejo jima s kompostom ali drugim organskim gnojilom pognojena rahla zemlja, sončna ali polsenčna lega in redno zalivanje. Solata je odlična izbira za sejanje v spomladanskih mesecih, saj hitro vzklije in prinese rezultate, začetnikom pa s tem novo motivacijo. Še bolj hvaležna je blitva, vzgojena iz semen ali sadik. Raste dolgo, po vsakem obrezovanju pa požene nove liste in je lahko na vrtu stalnica.

Redkvice za nestrpne

Redkvice so idealne za vse, ki pričakujejo hitre rezultate. Hitro kalijo, hitro dozorijo in ne zavzamejo veliko prostora, zato so odlične tako za male vrtove kot za balkonske posode. Njihova prednost je tudi v tem, da ne zahtevajo posebnih spretnosti. Pomembno je le, da zemlja, v kateri rastejo, ni preveč zbita in da imajo dovolj vlage. Prav zato so drobni rdeči gomolji prvi pravi dokaz, da vrtnarjenje ni nujno zapleteno.

Ko mine nevarnost pozne spomladanske pozebe, v ospredje za vse neizkušene stopijo bučke. Vzgojene iz semen ali sadik rastejo hitro, obilno obrodijo in ne zahtevajo posebne pozornosti. Pomembno je le, da so tla dobro pognojena in vlažna. Njihova edina večja zahteva je prostor, zato niso najboljša izbira za zelo majhne balkone. Kdor pa ima košček vrta ali večjo dvignjeno gredo, z bučkami težko zgreši.

Zelišča vedno uspejo

Začetnikom ni treba začeti z velikimi gredami. Mlada čebula, peteršilj, drobnjak in bazilika so izvrstni za prve korake, kajti lepo rastejo tudi v manjših posodah. Posebno praktični so za mestna stanovanja, terase in balkone, kjer ni prostora za večje vrtičke in ob rednem zalivanju uspevajo tudi tistim, ki menijo, da nimajo zelenih prstov, sploh pa v kuhinji vedno pridejo prav.

Fižol in grah sta odlična za prehod med popolnoma enostavnimi in kulturami, ki zahtevajo malo več načrtovanja. Obe rastlini dobro uspevata, še posebno če imata prostor ob mreži, kolu ali ograji, po kateri se lahko vzpenjata. Sta hvaležni in pozornost bogato nagradita s polnimi stroki.