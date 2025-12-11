Ustvarjalna Prva liga

Ansambel Prva liga z Dolenjske, ki je na sceni od leta 2013, sestavljajo trije fantje, in sicer kitarist Jernej Mesojedec, na diatonični harmoniki je Jernej Zupan ter bas kitarist Tadej Verce, vsi tudi pojejo, glasbene izkušnje so nabirali v drugih podobnih zasedbah. Njihova kombinacija, če se izrazimo po športno, tako kot zveni tudi njihovo izbrano ime Prva liga, je razigrana, šaljiva, zanimiva po svojem zvenu, znani so po dobrem veseljačenju, saj fantje znajo z inštrumenti in glasovi držati publiko na nogah dolgo v noč.

Fantje z glasbo v poslušalcih prebudijo tako veselje kot globoka čustva.

Nedavno so posneli in na radijske postaje poslali dve novi skladbi. Najprej polko z naslovom Hvala ti, z izrazito osebno noto. Avtor melodije zanjo je Tadej Verce, medtem ko je besedilo prispeval Gašper Šinkovec, širši javnosti znan kot član priljubljene skupine Firbci, za aranžma pa je poskrbel Tomaž Kastelic, član Mladih Dolenjcev. V polki pojejo o spominih, minevanju časa in hvaležnosti za trenutke, ki kljub koncu ostanejo zapisani v srcu.

Za polko in valček so posneli videospota. FOTO: arhiv ansambla

Le nekaj dni pozneje so fantje izdali še nov valček, v katerem so združili izkušnje in prepoznavne ustvarjalne podpise. Melodijo in aranžma za valček z naslovom Misel nate je ustvaril Marjan Turk, avtor in glasbenik, ki slovi po prepoznavnem melodičnem izrazu ter občutku za zvočno toplino in čustveno globino. Njegov slog je slišati tudi v tej skladbi, ki poslušalca nežno vodi od nostalgije do intime, značilne za klasične valčke. Besedilo je delo Uroša Steklase, avtorja, ki je znan po tem, da v svojih besedilih z natančnim občutkom prepleta pripovednost, razmišljanje in iskrene čustvene poudarke. V njem so se poglobili v tišino, nostalgijo in tisto posebno, tiho bolečino, ki jo prinašajo spomini na ljubezen, ki ne izgine, četudi ni več ob tebi. Pesem je stkana iz podob pomladi, kresnih noči, osamljenih trenutkov ter iskanja svetlobe v notranjih globinah. Valček je tako iskren in ranljiv glasbeni zapis, ki poslušalce popelje skozi notranjo pripoved o tem, kako ljubezen, če je resnična, nikoli povsem ne ugasne. Ansambel Prva liga s tem valčkom potrjuje svojo zmožnost, da z glasbo v poslušalcih prebudijo tako veselje kot globoka čustva. Za obe skladbi, tako polko kot valček, so fantje posneli tudi videospota.