  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
POMLAD

V boksarski ring zaradi Aleksandre

Dejan Dogaja predstavlja novo energično pesem.
Energična pesem je namenjena predvsem zabavi, veselici in dobri volji. FOTO: ŽAN BETI

Pri snemanju videospota so sodelovali znani slovenski obrazi. FOTO: ŽAN BETI

Dejan Dogaja z novo skladbo napoveduje tudi nove glasbene projekte. FOTO: ŽAN BETI

Roman Turnšek
 16. 3. 2026 | 20:47
A+A-

Dejan Dogaja v pomlad vstopa z novo skladbo in videospotom. Pesem nosi naslov Aleksandra, prizorišče dogajanja v spotu pa je precej nenavadno – zgodba se namreč odvija kar v boksarskem ringu, kjer ne manjka humorja, presenečenj in znanih obrazov.

V ringu je Dejan zavihal rokave, nataknil boksarske rokavice in hlače ter se v zabavnem obračunu pomeril s simpatično Majči Bobnar. Spot je zasnovan igrivo in z veliko mero samoironije, kar še dodatno poudari energijo pesmi. V videospotu sicer sodelujejo tudi nekdanji vrhunski boksar Dejan Zavec, voditeljica Jasna Kuljaj in Damjan Murko, ki poskrbi za nekaj dodatnih presenečenj. »Aleksandra je pesem za zabavo. To je ena tistih pesmi, ki jih poslušaš na žuru, na odru ali na veselici. Takrat ljudje želijo energijo, dobro voljo in pesmi, ob katerih lahko zapojejo na glas,« pravi Dejan. Ob tem dodaja, da sam posluša zelo različne zvrsti glasbe – od klasične do rocka in vsega vmes. Po njegovem mnenju ima vsaka glasba svoj trenutek in svoje občinstvo. Njihove pesmi pa imajo precej preprost cilj: da ljudem narišejo nasmeh na obraz, da jih zasrbijo pete in da z njimi žurirajo pozno v noč.

V videospotu se pojavijo tri simpatična dekleta – glasbenice, za katere Dejan pravi, da bomo letos o njih še veliko slišali. Kot namigne, prihaja tudi nov glasbeni projekt, ki bo kmalu predstavljen širši javnosti. »Na slovensko sceno prihaja nekaj novega, simpatičnega in zelo energičnega,« skrivnostno doda.

Na slovensko sceno prihaja nekaj novega, simpatičnega in zelo energičnega.

Besedilo za pesem Aleksandra je Dejanu napisala Jasna Kuljaj. »Res sem vesel, da se je odzvala mojemu povabilu in tako hitro napisala besedilo. Že večkrat sva sodelovala in vedno mi je v veselje delati z njo. Je odločna in profesionalna, hkrati pa naredi veliko dobrega za slovensko glasbo. S svojo oddajo dokazuje, da je tudi pogovor o domači glasbi lahko zabaven, sproščen in vsebinsko bogat,« pravi Dejan.

Čeprav je Aleksandra izrazito žurerska skladba in zelo značilna za njegov energični stil, Dejan že napoveduje, da bo naslednja pesem precej drugačna. Maja namreč prihaja nova skladba, pod katero se podpisujeta avtor številnih slovenskih uspešnic Maj Vlašič in pevka Mirna Reynolds. Kot pravi, bo šlo za pop skladbo, ki bo po občutku bližje njegovi prvi uspešnici Nenormalno lepo. Pesem je že posneta, kmalu pa bodo posneli tudi videospot. »Aleksandra je čista žurerska pesem, nova pa bo nekaj povsem drugega – bolj čustvena, mirna in pop obarvana,« še razkriva. Po njegovih besedah bo letošnje leto zanj precej ustvarjalno, saj napoveduje še več novih glasbenih projektov in presenečenj za občinstvo.

Več iz teme

glasbaDejan Dogaja
ZADNJE NOVICE
21:04
Novice  |  Svet
IZPAD ELEKTRIKE

Celotna država brez elektrike: oblast krivi ameriško energetsko blokado

Po navedbah oblasti je brez elektrike ostalo skoraj 11 milijonov prebivalcev, vlada pa preiskuje vzroke za zlom nacionalnega električnega omrežja.
16. 3. 2026 | 21:04
20:47
Novice  |  Nedeljske novice
POMLAD

V boksarski ring zaradi Aleksandre

Dejan Dogaja predstavlja novo energično pesem.
Roman Turnšek16. 3. 2026 | 20:47
20:29
Novice  |  Slovenija
ISKANI KADER

Na slovenskih avtobusih vse več voznikov s Filipinov: za potnike se učijo tudi slovenščine

Arrivini vozniki s Filipinov se učijo slovenščine. Ena zgodba s ceste je še posebej ganila potnike.
Nina Čakarić16. 3. 2026 | 20:29
20:03
Bulvar  |  Domači trači
V SLOVO

Miran Rudan žaluje: »Še vedno se zdi, kot da boš vsak trenutek prišel skozi vrata«

Glasbenik je izgubil zvestega prijatelja Arija.
16. 3. 2026 | 20:03
20:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOŠKA NAPOVED

Tedenski horoskop od 17. do 23. marca: Energije ljubezni, priložnosti in preizkušenj

Pred nami je teden živahnih družabnih stikov, ljubezenskih iskric in novih priložnosti, a tudi preizkušenj zbranosti, odgovornosti in čustvene zrelosti.
16. 3. 2026 | 20:00
19:45
Novice  |  Slovenija
POZIV KGZS

Nedopustno: ravno zdaj, ko imajo največ dela, kmetje ostajajo brez goriva

»Nemotena izvedba kmetijskih opravil je ključna za stabilno pridelavo hrane,« opozarjajo na KGZS.
16. 3. 2026 | 19:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki