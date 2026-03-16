V boksarski ring zaradi Aleksandre

Dejan Dogaja v pomlad vstopa z novo skladbo in videospotom. Pesem nosi naslov Aleksandra, prizorišče dogajanja v spotu pa je precej nenavadno – zgodba se namreč odvija kar v boksarskem ringu, kjer ne manjka humorja, presenečenj in znanih obrazov.

V ringu je Dejan zavihal rokave, nataknil boksarske rokavice in hlače ter se v zabavnem obračunu pomeril s simpatično Majči Bobnar. Spot je zasnovan igrivo in z veliko mero samoironije, kar še dodatno poudari energijo pesmi. V videospotu sicer sodelujejo tudi nekdanji vrhunski boksar Dejan Zavec, voditeljica Jasna Kuljaj in Damjan Murko, ki poskrbi za nekaj dodatnih presenečenj. »Aleksandra je pesem za zabavo. To je ena tistih pesmi, ki jih poslušaš na žuru, na odru ali na veselici. Takrat ljudje želijo energijo, dobro voljo in pesmi, ob katerih lahko zapojejo na glas,« pravi Dejan. Ob tem dodaja, da sam posluša zelo različne zvrsti glasbe – od klasične do rocka in vsega vmes. Po njegovem mnenju ima vsaka glasba svoj trenutek in svoje občinstvo. Njihove pesmi pa imajo precej preprost cilj: da ljudem narišejo nasmeh na obraz, da jih zasrbijo pete in da z njimi žurirajo pozno v noč.

Pri snemanju videospota so sodelovali znani slovenski obrazi. FOTO: ŽAN BETI

V videospotu se pojavijo tri simpatična dekleta – glasbenice, za katere Dejan pravi, da bomo letos o njih še veliko slišali. Kot namigne, prihaja tudi nov glasbeni projekt, ki bo kmalu predstavljen širši javnosti. »Na slovensko sceno prihaja nekaj novega, simpatičnega in zelo energičnega,« skrivnostno doda.

Besedilo za pesem Aleksandra je Dejanu napisala Jasna Kuljaj. »Res sem vesel, da se je odzvala mojemu povabilu in tako hitro napisala besedilo. Že večkrat sva sodelovala in vedno mi je v veselje delati z njo. Je odločna in profesionalna, hkrati pa naredi veliko dobrega za slovensko glasbo. S svojo oddajo dokazuje, da je tudi pogovor o domači glasbi lahko zabaven, sproščen in vsebinsko bogat,« pravi Dejan.

Dejan Dogaja z novo skladbo napoveduje tudi nove glasbene projekte. FOTO: ŽAN BETI

Čeprav je Aleksandra izrazito žurerska skladba in zelo značilna za njegov energični stil, Dejan že napoveduje, da bo naslednja pesem precej drugačna. Maja namreč prihaja nova skladba, pod katero se podpisujeta avtor številnih slovenskih uspešnic Maj Vlašič in pevka Mirna Reynolds. Kot pravi, bo šlo za pop skladbo, ki bo po občutku bližje njegovi prvi uspešnici Nenormalno lepo. Pesem je že posneta, kmalu pa bodo posneli tudi videospot. »Aleksandra je čista žurerska pesem, nova pa bo nekaj povsem drugega – bolj čustvena, mirna in pop obarvana,« še razkriva. Po njegovih besedah bo letošnje leto zanj precej ustvarjalno, saj napoveduje še več novih glasbenih projektov in presenečenj za občinstvo.