V bolezni in preizkušnjah do življenjskih spoznanj

Leta nazaj, ko še nisem imela otrok, učila pa sem na OŠ Logatec, je k meni prišel učenec Jakob in me vprašal takole: 'Ti že imaš otroke?' Odvrnila sem, da jih še nimam. Pa ga je zanimalo, ali že imam vnuke ... Danes vem, da me čaka še kar dolga pot. Želela bi si, da bi kdaj moji vnuki sedeli v takem občinstvu, kot je bilo v Festivalni dvorani. Moja naloga je, da preživim to pot do svojih vnukov na kar se da radosten način. S temi ljudmi, ki jih imam neskončno rada. Če kaj, sem v času bolezni spoznala, kdo si zasluži moj čas. V taki situaciji, v kateri sem bila, se zaveš, da je čas v življenju pravo bogastvo, zelo pomembno je, komu ga posvečamo: da ga ne zapravljamo, ampak preživljamo skupaj,« je Tanja Žagar, pevka, mama in učiteljica glasbe, odkrito spregovorila o bolezni, ki jo je zaznamovala, a ji hkrati dala novo moč.

Tanja je poudarila, da je pomembno, komu namenimo svoj čas. FOTO: Siniša Kanižaj

Tanja je bila ena ena od treh, ob njej še Alen Kobilica in Martin Golob, ki so zbrane navdušili na večeru z naslovom Ko življenje obrne smer: večer zgodb, upanja in poguma v Festivalni dvorani. Zbrali so se na tretjem dobrodelnem večeru, ki ga je pripravila Založba Družina. Tanja letos slavi 20 let samostojne kariere, prihodnje leto bo 30 let, odkar je na glasbeni sceni, začelo se je s Foxy Teens. Danes je mama in partnerica: z Mikijem Šarcem imata dva otroka, sina Karla in hčerko Marino. Je ena od Slovenk, ki so javno spregovorile o tem, da so se spoprijele z rakom dojke.

»Dejansko je stvar odločitve, kako se bomo imeli. Jaz sem se odločila, da pridem in vas gledam v oči. Danes tega skoraj ni več. Vse preveč gledamo v ekrane, direktnega pogleda v oči skorajda ni več. A ko pogledamo človeku v oči, izvemo marsikaj,« je pomenljivo povedala in razkrila še tole: »V tej situaciji, ni bila lahka, sem se odločila, da bom sonce; da bom po svetu hodila s sončno energijo in poskušala s pesmijo prenesti ljudem to, da jih bo čim več zaljubljenih v življenje.«

Ta svet ni popoln

»Poklicani smo, da nosimo breme. Predvsem pa smo poklicani, da vztrajamo in gremo naprej. Srečujem pare, ki so poročeni 50 let ali več. Noben ata ne mama ne bosta rekla župniku, da je bilo teh 50 let čista romantika. Povedo, da je bilo vse sorte, da pa se spomnijo le lepih stvari. Tudi sam izhajam iz tega: splača se vztrajati in iti naprej. Gremo do konca. Da bomo na jesen življenja pogledali nazaj in rekli: vztrajal sem, šel naprej, nisem popuščal,« je o preizkušnjah v življenju povedal Martin Golob, župnik v Grosupljem, na Lipoglavu in Polici, zbranim pa je na srce položil tudi to: »Ta svet ni popoln, v njem vlada kaos. A prav tam pride Bog – v trpljenje, osamljenost in izgube. Nikoli nas ne pusti samih.«

Martin Golob je govoril tudi o tem, da v življenju velja vztrajati. FOTO: Siniša Kanižaj

Martin je avtor treh knjig (Na spletni prižnici, Na spletni prižnici 2, ti je napisal skupaj z Lojzetom Grčmanom, in 365 dni z Božjo besedo), do zdaj so se prodale v 43.000 izvodih, od vsakega sta šla po dva evra v dober namen.

Navdih v papežu

»Ni hudo, če ne vidiš. Hudo je, če nimaš vizije in želje do življenja. Izjemno me je navdihoval papež Frančišek. Ker je bil človek z veliko začetnico, ker mu je bilo mar za svoje ljudi. Izkazoval je toploto in dobroto. Predvsem pa si je upal reči tudi to, kar ga je delalo priljubljenega,« pa je začel Alen Kobilica. Svojčas je bil priznan slovenski maneken, danes je podjetnik in parašportnik. Njegovo življenje se je močno spremenilo, ko je v zgodnjih tridesetih letih zaradi redke očesne bolezni, glavkoma, postopoma izgubil vid. Bolezen je poškodovala vidni živec, kar je povzročilo trajno slepoto.

Alen Kobilica je dejal, da ne more nikogar motivirati, da pa je lahko navdih. FOTO: Siniša Kanižaj

Kljub temu se ni umaknil iz javnega življenja. Postal je navdihujoč zgled vztrajnosti: ustanovil je Center Vidim cilj, ki pomaga slepim in slabovidnim, ter se posvetil parašportu, predvsem plavanju. Z Majo Prašnikar sta ponosna oče in mati dveh otrok, sina Vala in hčerke Inti. Alen je s svojo zgodbo navdih. »Pred časom sem gostoval v podkastu Aidea. Tam sem izrazil tudi svoje mnenje o pitju alkohola in kajenju. Za tem je klical neki gospod, ne poznam ga. Povedal je, da me je poslušal v podkastu in da sem mu rešil življenje. Bil je alkoholik, žena mu je grozila, da ga bo zapustila. Ni je jemal resno, potem je poslušal moje misli. Do danes ni pokusil alkohola. Ne kadi več, rešuje zakon. Upam, da mu uspe,« je povedal Kobilica. »Nikogar ne morem motivirati. Lahko pa sem navdih – s svojo zgodbo, ki jo delim,« je dodal Alen, ki se je občinstvu zahvalil, ker podpirajo otroke njegovega centra. »Najpomembneje je, da se otroci družijo, krepijo samozavest in zdravje. Šport jih uči živeti.«