VESELI DECEMBER

V dom prinašajo praznično veselje

Božične rastline so nepogrešljiv del decembrskega vzdušja, saj s svojimi živahnimi barvami, simboliko in toplino popestrijo vsako bivališče.
Mateja Florjančič
 30. 11. 2025 | 17:00
Od bleščečih se rdečih listov božične zvezde do očarljivega amarilisa, bodike in bele omele, vsaka rastlina v dom prinaša svojo zgodbo in poseben čar. V času, ko si želimo več domačnosti in prijetnih trenutkov z najbližjimi, praznične rastline ustvarjajo pravo božično pravljico ter nas s pogledom nanje pogrejejo tudi v hladnih dneh. Tu je nekaj takšnih, brez katerih prazniki ne dihajo v pravem vzdušju.

Očarljivi cvetovi

Prva na seznamu je upravičeno božična zvezda (Euphorbia pulcherrima), ena najbolj prepoznavnih prazničnih lepotic z značilno obliko vrhnjih listov v žlahtno rdeči, rumeni, beli in drugih barvah, ki jih pogosto zmotno zamenjamo za cvetove. Sploh rdeče božične zvezde so zaradi kombinacije s temno zelenimi ostalimi listi postale simbol prazničnega časa. Božična zvezda izvira iz Mehike in najbolje uspeva na svetlem mestu z obilico posredne svetlobe ter v dobro odcedni zemlji. Zalivamo jo zmerno, zemlja naj se med posameznimi zalivanji rahlo osuši.

Božični kaktus (Schlumbergera × buckleyi) je priljubljena rastlina, ki s svojimi živahnimi rožnatimi ali rdečimi cvetovi v dom sredi zime prinaša praznično vzdušje. S pravilno vzgojo in nego zacveti prav v času božiča. Najbolje uspeva na posredni svetlobi, zalivanje pa naj bo zaradi mesnatih listov, ki dolgo zadržujejo vodo, zmerno. Preveč vlage mu namreč škoduje.

Amarilis (Hippeastrum), ki mu rečemo tudi vitezova zvezda, je čudovita rastlina, ki pogosto zacveti prav med prazniki, veliki rdeči, beli ali rožnati cvetovi pa ustvarjajo razkošen praznični videz. Zalivamo ga, ko se zgornja plast zemlje (do približno dva centimetra globine) posuši, najbolj mu odgovarja svetlo mesto.

S srčastimi listi in nežnimi cvetovi v rdečih, belih ali rožnatih odtenkih turobne zimske dni popestri ciklama (Cyclamen persicum). Najbolje uspeva v hladnejših prostorih z manj svetlobe. Za podaljšano cvetenje jo postavite v prostor s temperaturo med 10 in 15 stopinjami Celzija. Vroči in suhi prostori ji ne prijajo.

Lepo in dišeče

Vse bolj se kot božična rastlina uveljavlja rožmarin (Salvia rosmarinus), saj ga lahko oblikujemo v majhno božično drevesce. Ni le dekorativnega videza, prostor napolni z aromatičnim vonjem. Potrebuje veliko neposredne sončne svetlobe ter zmerno zalivanje.

Odlična izbira za vse, ki nimajo prostora za veliko božično drevo, je norfolški bor, sobna smreka (Araucaria heterophylla). Gre za nežen in dekorativen iglavec, ki je privlačen vse leto. Potrebuje svetlo, a posredno svetlobo ter zmerno vlažnost. Priporočljivo je občasno pršenje, ki pomaga ohranjati primerno vlago.

Papirnato bele narcise (Narcissus papyraceus) očarajo z nežnimi, dišečimi cvetovi v belih, rumenih ali oranžnih odtenkih. Ker zacvetijo v najtemnejšem delu leta, prinesejo v dom svetlobo, eleganco in praznični vonj. Za gojenje so preproste in izjemno dekorativne, zato so pogosta izbira za božično okrasitev. Najbolje uspevajo na sončni do polsenčni legi.

Kalanhoja (Kalanchoe blossfeldiana) je barvita in nezahtevna sobna rastlina, ki v prazničnem času navdušuje s cvetovi v rdeči, rožnati, oranžni, rumeni ali beli barvi. Ker spada med sukulente, potrebuje veliko svetlobe in zmerno zalivanje; zemlja naj se med posamičnimi zalivanji osuši.

Božična dekoracija

V cvetlične aranžmaje vključimo vejice brinja (Juniperus occidentalis). Ta zimzeleni grm lepo popestri praznično dekoracijo, sploh če so na njem drobni, temno modri plodovi.

Podobno velja za bršljan (Hedera helix), ki je pogosta izbira za božično okrasitev, saj lepo dopolni venčke, okenske police, kamine ali viseče košare. Njegovi listi dolgo zadržijo svežino, ta se še podaljša, če so vejice zapičene v gobo za ikebane ali jih občasno poškropite z vodo sobne temperature.

V cvetlične aranžmaje vključimo vejice brinja, bršljana, tudi bele omele in bodike.

Bela omela (Phoradendron leucarpum) je klasična božična rastlina, znana po tradiciji poljubov pod njenimi vejicami. Tudi njene vejice so lepa samostojna dekoracija ali dopolnitev okrasnih cvetličnih aranžmajev.

In za konec še ena zvezda božičnih dni: bodika (Ilex). S svojimi bleščečimi zelenimi listi in rdečimi jagodami predstavlja enega od simbolov božiča. Njeni trdi, bodičasti listi v značilni obliki so lep samostojen okras, prav tako se odlično ujema z drugimi elementi božičnih šopkov in ikeban.

božičsobne rastlinepraznična dekoracijaveseli decemberprazniki
