V gorah umrlo za skoraj tri razrede ljudi

REKORDNA SEZONA

Turistične organizacije vabijo tujce, a jih ne obveščajo o nevarnostih v visokogorju. Zgodilo se je kar 574 nesreč, 46 ljudi je umrlo.

Nesreča na Toscu, v kateri so pod plazom umrli trije hrvaški planinci, je na najbolj tragičen način končala poletno sezono v naših gorah in pokazala, kako tanka je meja med življenjem in smrtjo, kadar se človek ne zaveda vseh nevarnosti in zato sprejema napačne odločitve. Tragedija je žal le še ena v očitno rekordnem nizu gorskih nesreč. Zaradi izjemno velikega obiska se jih vsako leto zgodi več, vedno pogosteje pa so vanje vpleteni tujci, predvsem turisti brez izkušenj za gibanje po zahtevnem visokogorju. Nesreča na Toscu je na najbolj tragičen način končala poletno sezono v naših gorah. ...