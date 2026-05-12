V hribe s psom

Ko se s psom odpravimo v hribe, ne pakiramo le zase. Tudi naš štirinožec potrebuje svojo opremo, vodo, zaščito. Pohod je lahko čudovita skupna dogodivščina, a če se nanj ne pripravimo, se lahko hitro spremeni v težavo.

Najprej poskrbimo za dobro oprsnico in trden povodec. Ovratnica v hribih ni najboljša izbira, saj imamo z oprsnico več nadzora, hkrati pa je za psa varnejša. S seboj vzemimo zložljivo posodo za vodo, dovolj tekočine in nekaj hrane ali priboljškov, saj se tudi pes na daljši poti utrudi in porablja energijo.

Ne pozabimo na tačke. Skale, vroč teren ali grob makadam jih lahko hitro poškodujejo, zato so pasji čevlji ali zaščitno mazilo zelo koristni. V nahrbtnik dodajmo še osnovni komplet prve pomoči, vrečke za iztrebke in po možnosti GPS-sledilnik, sploh če gremo na daljšo ali manj znano pot.

Pri zahtevnejših poteh, zlasti tam, kjer se pot nadaljuje po jeklenicah, moramo biti posebno previdni. Tudi če je naš pes živahen, vzdržljiv in vajen dolgih sprehodov, to še ne pomeni, da je pripravljen na izpostavljene skale, kovinske stopnice in ozke prehode. Pes ne razume nevarnosti višine tako kot človek, prav tako se ne more sam varovati z opremo, zato lahko že en sam zdrs ogrozi njega in nas.

Strokovnjaki tako svetujejo, da pred zahtevnejšimi turami najprej realno ocenimo zdravstveno stanje, kondicijo, starost in značaj psa, po potrebi se posvetujemo tudi z veterinarjem. Zahtevnih poti se lotimo postopoma, nikoli na silo in nikoli zato, ker bi radi na vrh za vsako ceno. Če pot vključuje jeklenice, izpostavljene grebene ali odseke, kjer moramo uporabljati roke, za psa raje izberimo drugo, varnejšo pot.

Veliko lepih možnosti

V Sloveniji imamo za pohode s psom veliko lepih možnosti. Izberemo lahko lažje ture okoli Bohinjskega ali Blejskega jezera, Pokljuko, dolino Vrata, Krmo ali Kot. Tudi v Triglavskem narodnem parku so psi dovoljeni, vendar jih moramo imeti na povodcu. Tako varujemo divje živali, druge obiskovalce in svojega psa.

Pri načrtovanju si lahko pomagamo tudi z aplikacijami. Prav posebne slovenske aplikacije samo za pohode s psom ni, obstaja pa spletna stran Potepanje s psom, kjer zbirajo do psov prijazne izlete in pohodniške ideje po Sloveniji. Za klasično planinsko načrtovanje sta uporabni aplikaciji maPZS, uradni zemljevid slovenskih planinskih poti z več kot 10.000 kilometri označenih poti, in Slovenia Outdoor, uradni slovenski vodnik za aktivnosti v naravi. Pri tujih aplikacijah, kot je AllTrails, lahko pogosto uporabimo filtre za poti, prijazne do psov, a moramo pred odhodom vedno preveriti še zahtevnost terena, pravila o povodcu in morebitne odseke z jeklenicami.