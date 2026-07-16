V hudomušni polki Vse stoji je videti več znanih obrazov (VIDEO)

Vse stoji, vse stoji, narod kolne in kriči. O, moj ljubi Dars, prej prišel bi na Mars …« Tako se glasi refren nove polke z naslovom Vse stoji, s katero Mladi asi na hudomušen način odpirajo eno najbolj aktualnih poletnih tem – prometne zastoje, dolge kolone, zožene vozne pasove in vse nevšečnosti, ki spremljajo voznike na slovenskih cestah.

Besedilo je spisal prekaljeni in večkrat nagrajeni Damjan Pasarič, ki je sledil idejni zasnovi člana Mladih asov Alena Krajnca, glasbo je ustvaril znani glasbenik Uroš Steklasa, pod aranžma pa se je podpisal Tommy Budin, sicer klarinetist Ansambla Saša Avsenika.

Mladi asi, poleg že omenjenega Krajnca so v ansamblu še pevka Nuša Zelenjak, Tom Kladnik, Nik Vozelj, Janez Jesenovec, Timotej Užmah in Žan Kopše, sicer ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu glasbenemu izrazu, v katerem tradicionalni kvintetovski zvok uspešno prepletajo s sodobnejšimi glasbenimi elementi. Navdih za skladbo so našli v vsakdanjih izkušnjah. Kot glasbeniki, ki zaradi nastopov skoraj vsak konec tedna prevozijo Slovenijo po dolgem in počez, se tudi sami pogosto znajdejo v kolonah na poti na veselice, poroke, prireditve in druge dogodke. Prav te situacije so jih spodbudile, da so svoja opažanja preoblikovali v živahno in nasmejano polko, v kateri se bo prepoznal marsikdo, ki v teh dneh na poti v službo ali na dopust stoji na slovenskih cestah.

Zlezli so v žlico bagra. FOTOGRAFIJI: ARHIV ANSAMBLA

»Ko smo ugotovili, da na poti na nastope, izlete ali v službo več stojimo kot vozimo, smo si rekli: iz tega mora nastati poskočna polka, da vse stoji,« so v smehu povedali člani ansambla, ki so kakopak avdiuposnetku dodali tudi vizualnega. Za videospot so angažirali znane obraze, igralko Urško Vučak, ki je sodelovala tudi v več drugih videospotih, med drugimi so jo angažirali Firbci za znano uspešnico Brajde, k sodelovanju so povabili še tekmovalca iz Kmetije Franca Vozla, za branje prometnih poročil v videospotu pa Jasno Kuljaj. Snemali so na več zanimivih lokacijah, od prometne ceste do gradbišča, postavili so se tudi ob ogromno betonsko hruško in zlezli v žlico bagra. Prav izvirne lokacije in sproščena energija nastopajočih videospotu dodajajo poseben čar ter še dodatno poudarjajo hudomušno sporočilo skladbe. Zato ne preseneča, da ima videospot že skoraj 150 tisoč ogledov.