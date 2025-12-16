V kolikor temu ni tako?

V zadnjih dneh sem med popoldansko-večerno pripravo hrane za družino strigla z ušesi, ker sem na komercialni radijski postaji, ki je bila prižgana za ozadje, (pre)pogosto slišala besedne zveze temu ni tako, v kolikor, brez da bi. Res je, da je šlo vedno za isti termin in s tem istega napovedovalca, povezovalca programa, po drugi strani pa upam, da sem se ob tem jezila dovolj na glas, da si bodo otroci zapomnili, da teh besed ne bodo dajali skupaj v takšnem vrstnem redu.

Gre za t. i. jezikovne smetke, ki nimajo v knjižnem jeziku kaj iskati, na žalost pa so pogoste in očitno precej trdovratne. Kdor je pozoren, jih lahko vsakodnevno sliši iz ust politikov, gospodarstvenikov, ljudi, ki javno nastopajo in želijo, da je njihov govor nadpravilen, hiperkorekten, redke niso niti v uradnih elektronskih sporočilih. Najpogostejši primeri so, kot rečeno, brez da bi, temu ni tako, v kolikor.

Besedna zveza brez da bi je v SSKJ2 označena kot nepravilna, Pravopis jo celo prepoveduje. Namesto tega uporabimo ne da bi. Poved Brez da bi koga poimenovali, smo z novinci v ekipi lahko zelo zadovoljni se lepše sliši Ne da bi koga poimenovali, smo z novinci v ekipi lahko zelo zadovoljni, kajne?

Temu ni tako je kalk, in sicer iz nemščine (dem ist nicht so). Raba zaimka v dajalniku (temu) v slovenščini v tej besedni zvezi ni upravičena. Poved Velikokrat v življenju temu ni tako bi se ustrezneje glasila Velikokrat v življenju ni tako. (ali V življenju velikokrat ni tako.). Res pa je, da je treba ustreznejšo zvezo prilagoditi pomenu sobesedila, zato še en zgled: Glede na napisano imam občutek, da temu ni tako. Ta bi se ustrezneje glasila: Glede na napisano imam občutek, da (to) ni tako (tj. celo z izpuščenim zaimkom) ali Glede na napisano imam občutek, da to ni res.

V kolikor: SSKJ2 to zvezo označi kot neustaljeno, Pravopis pa jo prepoveduje. Namesto nje uporabimo veznik če. V kolikor za to obstaja najmanjša možnost, raje pozabite na vse skupaj ⇒ Če za to obstaja najmanjša možnost, raje pozabite na vse skupaj.

Brez upoštevanje jezikovne stilistike bi bil naš poziv na koncu takšen: V kolikor imate katero jezikovno vprašanje, nam pišite na lektura@slovenskenovice.si. Brez da bi dolgo čakali, boste dobili odgovor, če pa temu ne bo tako, nas pocukajte za rokav.

Grozno.