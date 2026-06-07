V njegovi garaži živi zgodovina slovenske policije: »Poklic miličnika je bil nekoč spoštovan« (FOTO)

Več razlogov je bilo, da smo obiskali 72-letnega Štefana Abrahama, upokojenega policista, ki je na svojem domu v Murski Soboti uredil prekrasen muzej opreme, sredstev in uniform slovenske policije. Največ dragocenih in ohranjenih predmetov je iz časov milice, predhodnice današnje policije. Prvi razlog za obisk je bil torej lično urejen muzej, drugi ta, da je Abraham v milici začel službovati maja 1976 in miličniške, pozneje policijske čevlje nosil kar 40 let in sedem mesecev. Razlogov je še več, saj zanimive zgodbe skrivajo tudi številne podrobnosti.

Prve korake je naredil kot pripravnik na Postaji milice Ljubljana Bežigrad. Mati sprva ni bila navdušena nad idejo, da bi oblekel uniformo. Pričakovala je, da bo ostal doma in kmetoval. Po treh letih, ko se je v prestolnici preizkusil tudi v takratni zaščitni enoti milice, današnji specialni enoti policije, se je vrnil v Prekmurje, na Postajo milice Murska Sobota. Ljudje so miličnike v tistih časih zelo cenili, pravi. »Če se med patruljo po vaseh nisi ustavil pri skoraj vsaki hiši, so te okregali. Če si se ustavil pri enem sosedu, pri drugem pa ne, so hitro tekli za teboj in govorili: 'Tovariš, zakaj se niste oglasili, pridite nazaj!'« Miza je bila pri takšni hiši hitro polna, zlasti v času kolin. Tako si lahko hitro izvedel, priznava, ali se v vasi ali okolici dogaja kaj nezakonitega. »Poklic miličnika je bil nekoč spoštovan poklic. Danes pa, ko berem o policistih, vidim, da ni več tako. Zaslužijo si več spoštovanja. A to je posledica naše družbe.«

Splača se prisluhniti razlagi Štefana Abrahama. FOTO: Andrej Bedek

Abraham ošvrkne odločitev države, ki je 2002. ukinila srednjo policijsko šolo v Tacnu. Priljubljeno kadetnico so še v socialističnih časih prihajali občudovat varnostni strokovnjaki iz evropskih držav, tudi iz Zahodne Nemčije in Švedske. »Za miličnike in pozneje policiste so veljali zelo visoki vstopni pogoji,« se spominja. Šola je med letoma 1967 in 2002 izobrazila 32 generacij, zaključilo jo je več kot 5200 diplomantov.

Medalje za hrabrost

Bil je karierni miličnik, po letu 1991 policist, kariero je sklenil spomladi 2013. Zadnja leta službovanja se je ukvarjal predvsem s preventivo. Na njegovo pobudo in ob razumevanju Draga Ribaša, takratnega direktorja Policijske uprave Murska Sobota, so mu dodelili civilno vozilo, posebej opremljeno, med drugim s kamero za spremljanje prometa. »Zaradi pozitivnih učinkov takšnega dela je bila ideja predstavljena na številnih prireditvah po vsej Sloveniji, ne le na policijskih,« se spominja Abraham.

Fičko (zastava 750) in yugo, v katerih obnovo je vložil veliko denarja in prostega časa. FOTO: Andrej Bedek

V tistem času se mu je začela porajati ideja, da bi po upokojitvi javnosti predstavil bogato zbirko fotografij in opreme, ki jo je zbiral dolga leta. Bil je dolgoletni dokumentalist aktivnosti specialne enote in kar 33 let pripadnik posebne policijske enote. Kot njen član ima v svojem muzeju shranjena prestreljena vrata miličniškega avtomobila zastava 101 iz časa oboroženih spopadov za mejni prehod Gornja Radgona. Letos mineva 35 let od teh dogodkov. Mimogrede: velik del razstavnih eksponatov v zbirki Muzeja slovenske policije na Kotnikovi ulici v Ljubljani je njegova last. Predstavljene uniforme, osebni predmeti, vozila, fotografije in zgodbe razkrivajo razvoj policije skozi družbene, politične in tehnološke spremembe.

Leta 2012 je varoval in snemal protestne shode v Mariboru in Ljubljani zaradi morebitnih prekrškov in drugih odklonskih ravnanj. Še danes ima na domačem dvorišču kup kamenja, ki mu je med takratnimi napotitvami priletelo v glavo. Pravi, da nikoli ni okleval pri izvrševanju ukazov, saj je bilo treba zaščititi ljudi in premoženje. V karieri je prejel tri medalje za hrabrost. »Reševali smo potnike iz toplozračnega balona, ki je trčil v zvonik soboške cerkve. S kolegom iz patrulje sva s podstrešja splezala navzgor in nato prek človeške verige iz kabine reševala ljudi. Ravnotežje sem lovil tako, da sem stal na kazalcih ure v zvoniku.«

Veliko je bilo lepega. Nekoč je v patruljnem vozilu v zadnjem trenutku v porodnišnico pripeljal nosečnico. Med dolgo vožnjo ji je že odtekla voda.​​

Velik del njegovega muzeja je posvečen osamosvojitveni vihri. FOTO: Andrej Bedek

Maketa za predsednico

Štefan ima še eno veliko strast – makete različnih vozil. Izdeluje jih po naročilu za rojstne dneve, upokojitve, jubileje društev ... Več kot 400 jih je izdelal, med njimi so helikopterji, oklepniki, posebna vozila slovenske policije, pa tudi vozila tujih policij, gasilcev in reševalcev.

Še posebej je ponosen na maketo varovanega vozila, ki ga uporablja slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. FOTO: Osebni Arhiv

Zlasti je ponosen na maketo varovanega vozila, ki ga uporablja slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Predal ji jo je na enem izmed številnih dogodkov, na katerih gostuje s svojimi zbirateljskimi predmeti in starodobnimi vozili. V zameno je doživel topel sprejem v predsedniški palači.

Ko je bila predsednica v začetku maja na obisku v Pomurju, je varnostnikom naročila, naj ga pokličejo, nam zadovoljno pove Abraham. Zaradi časovne stiske se takrat sicer nista srečala.

S fotoaparatom na terenu FOTO: Osebni Arhiv

Ko smo odhajali, sta na njegovo dvorišče prišla radovedneža, ki sta slišala za njegov hobi. Z veseljem jima je razkazal svojo zbirko, s katero pripoveduje zgodbo o ljudeh, uniformah, simbolih in državnih ureditvah, ki so se skozi desetletja spreminjale, poslanstvo pa je ves čas ostajalo isto – varovati skupnost. Med razstavljenimi predmeti sta v garaži dve starodobni vozili, znameniti fičko (zastava 750) in yugo; v njuno obnovo je vložil veliko denarja, prostega časa in prostovoljnega dela. Splača se prisluhniti njegovi razlagi, saj pozna skoraj vsako podrobnost, povezano s fotografijami, uniformami in delom miličnika oziroma policista. »Zato me jezi, ko poskušamo na novo pisati zgodovino. Ponosni moramo biti na to, kako in zakaj smo dobili sodobno milico, pozneje policijo, in seveda Slovenijo,« sklene Štefan Abraham.

Med patruljiranjem v Rakičanu pri Murski Soboti januarja 1980 FOTO: Osebni Arhiv