V novi Sonyjevi ekskluzivi nobena smrt ni zaman

Finski studio Housemarque, ki je od leta 2021 del skupine Sony Interactive Entertainment, je pred začetkom poletja poskrbel za eno od letošnjih Sonyjevih ekskluziv za gamersko konzolo playstation 5. Saros je temačna znanstvenofantastična pustolovščina, ki združuje elemente bullet hella (podvrsta strelskih iger, kjer je zaslon preplavljen z ogromnim številom sovražnikovih izstrelkov, ki se jim moramo izogibati), tretjeosebne streljačine in blodenja po labirintih (roguelite).

Zanimiva zgodba

Igra se ponaša z večplastno zgodbo, ki se vrti okoli glavnega protagonista Arjuna Devraja (glas in podobo mu je posodil angleški igralec Rahul Kohli), ki mora raziskati, kaj se je zgodilo s prejšnjo ekspedicijo in kolonisti. Njegov osebni konflikt in motivacija izhajata iz iskanja nekoga zelo posebnega, ki je bil del prve odprave, kar dodaja čustveno težo njegovim dejanjem.

1. Saros se ponaša z večplastno zgodbo, ki črpa navdih iz literarnega dela Kralj v Rumenem.

Zgodba črpa navdih iz literarnega dela Kralj v rumenem (The King in Yellow) ameriškega pisatelja Roberta W. Chambersa, kar se odraža v temačni in skrivnostni atmosferi igre. Carcosa, kot jo je opisal Chambers, je starodaven in preklet kraj, kar se v igri prepleta z biomehanskimi in grozljivimi elementi, ki ustvarjajo občutek nelagodja in skrivnostnosti. Zgodba v Sarosu je podajana skozi različne medije, vključno z glasovnimi zapisi, beležkami in dialogi med liki, s čimer igralec postopoma odkriva skrivnosti planeta in Arjunove preteklosti. Lik glavnega junaka je dobro razvit, njegova zgodba pa intrigantna, medtem ko stranski liki pogosto ostanejo zgolj površinski in premalo raziskani.

Napeta igralna izkušnja

Igra vsebuje sistem zbiranja virov in napredovanja, ki igralcu omogoča, da trajno nadgradi Arjunovo opremo z novim orožjem in izboljšavami oblek, ki ostanejo na voljo tudi po (pogostem) umiranju v igri. Naš junak je opremljen s posebnim ščitom, ki blokira napade in absorbira energijo prihajajočih izstrelkov, ta energija pa lahko njegovo desno roko spremeni v energetsko orožje (power weapon). Poleg ščita uporabljamo različno orožje, od pištol in pušk do samostrelov, pri čemer ima vsako tudi alternativni način uporabe in posebne lastnosti, ki jih je mogoče nadgraditi.

2. Igra vsebuje sistem zbiranja virov in napredovanja, ki igralcu omogoča, da trajno nadgradi Arjunovo opremo z novim orožjem in izboljšavami oblek

Roguelite elementi igre pomenijo, da bomo v igri pogosto umirali in začenjali znova, a vsaka smrt prinese nove izkušnje in nam omogoča, da se bolje pripravimo na naslednji poskus, sistem trajnih izboljšav pa zagotavlja, da nobena smrt ni zaman, saj lahko zbrane vire porabimo za trajne nadgradnje, ki nam pomagajo pri prihodnjih pohodih. Treba je tudi omeniti, da lahko igralec, ko enkrat odkrije določeno območje, nanj po hitrem postopku pripotuje iz glavne baze, kar zmanjšuje potrebo po ponavljanju že opravljenih delov igre.

Temačno vzdušje

Saros se ponaša z impresivno grafiko, ki jo omogoča grafični pogon unreal engine 5. Pokrajine na planetu Carcosa so krasno oblikovane z biomehansko estetiko, ki spominja na dela švicarskega umetnika H. R. Gigerja, znanega po oblikovanju grozljivega »tujca« v filmu Osmi potnik (Alien, 1979). Igralec se znajde v svetu, ki združuje elemente grozljivke in znanstvene fantastike, pri čemer so, denimo, bele marmorne stene v kontrastu s kiparskimi in umetniškimi instalacijami, ki izražajo agonijo in trpljenje, podzemni svet pa je prepleten s cevmi in kovinskimi konstrukcijami, kjer ogenj bruhajoče naprave še povečujejo občutek groze. Zvok igra ključno vlogo pri ustvarjanju vzdušja. Ko se pojavijo sovražniki, se zvočna kulisa združi z vizualnimi elementi in ustvari občutek neizbežnega spopada. Dobro odmerjeno tresenje playstationovega ploščka dualsense še dodatno prispeva k igralni izkušnji, saj igralec občutijo vsak strel in eksplozijo v svojih rokah.

3. Igralna izkušnja je napeta in zahtevna, vendar tudi nagrajujoča.

Biomehanska estetika Sarosa pa ni le vizualno privlačna, temveč tudi funkcionalna. Na primer, v močvirju se mora igralec soočiti s strupenimi vodami, medtem ko v porušenem mestu tesne ulice omejujejo gibanje in povečujejo intenzivnost spopadov. Vsako okolje ima edinstveni značaj, ki igralcu ponuja raznolikost in globino. Potem pa so tu še sončni mrki, ki preoblikujejo okolico v peklensko pokrajino, kar še dodatno poudarja občutek groze. Igralna izkušnja v Sarosu je napeta in zahtevna, vendar tudi nagrajujoča. Igralec mora ugotoviti, kako si sledijo vzorci napadov sovražnikov, ukrepati v pravem trenutku in se prilagoditi različnim situacijam. Kombinacija hitrega streljanja, strateške uporabe ščita in pametne uporabe nadgradenj ustvarja globoko in dinamično igranje, ki bo zadovoljilo tako novince kot izkušene igralce.

Igralec se znajde v svetu, ki združuje elemente grozljivke in znanstvene fantastike.

Naš junak je opremljen s posebnim ščitom, ki blokira napade in absorbira energijo prihajajočih izstrelkov, ta energija pa lahko njegovo desno roko spremeni v energetsko orožje. FOTO: Housemarque/Sony