V projekt povabili dvojčici

Skupina Langa letos ne počiva. Po treh novih skladbah in videospotih, ki so jih že predstavili v zadnjih mesecih, člani napovedujejo še en projekt, ki naj bi luč sveta ugledal do konca leta. Podrobnosti za zdaj ostajajo skrivnost, so pa razkrili, da so k sodelovanju povabili sestri Katjo in Mihaelo, ki sta dvojčici. Že zato je jasno, da se pripravlja nekaj nekoliko drugačnega od njihovih dosedanjih projektov.

Prav ta podatek je hitro vzbudil dodatno radovednost. Pri skupini pravijo, da se je ideja začela razvijati že ob prvem srečanju, ko so ugotovili, da bi lahko iz skupne energije nastalo nekaj zanimivega. »Glasba ljudi povezuje na različne načine, včasih pa se ob prvem srečanju preprosto začuti, da bi lahko iz njega nastalo nekaj več. Tako je bilo tudi tokrat,« pravi Mišo Kontrec mlajši. Skupaj z očetom Jožetom se je srečal s Katjo in Mihaelo, ki sta po njegovih besedah s sproščenostjo in energičnostjo hitro našli skupni jezik z glasbeniki. Čeprav ideje še niso dokončno oblikovane, jih je, kot pravi, precej. »Za zdaj podrobnosti še ostajajo skrivnost, v bistvu česa zelo konkretnega še ne vemo, vsaj ne dokončno. Idej je pa kar nekaj in jih je treba najprej sestaviti v celoto oziroma pretehtati in se odločiti, katere oziroma katera je najboljša,« pojasnjuje.

Pri Langi pravijo, da bi lahko nastalo nekaj prav posebnega. FOTO: OSEBNI ARHIV

Za zdaj torej še ni jasno, kakšno vlogo bosta dvojčici v projektu prevzeli, kako natančno bo sodelovanje videti in kaj vse so si pri skupini zamislili. Prav tako še ne razkrivajo, ali se bosta dekleti pojavili tudi v videospotu. Pri Langi pa namigujejo, da želijo ustvariti nekaj drugačnega in predvsem nekaj, kar bo temeljilo na energiji, ki se je med njimi pojavila že ob prvem srečanju. »Če bo energija s srečanja prenesena tudi v glasbo, bi lahko nastalo nekaj prav posebnega,« dodaja Kontrec mlajši.

Že zmedli glasbenike

Sodelovanje je med bližnjimi sprožilo nekaj šal. Jožeta in Miša so namreč hitro začeli spraševati, ali sploh vesta, katera od dvojčic je Katja in katera Mihaela, ter ali sta prepričana, da ju znata zanesljivo ločiti. Ker sta si sestri zelo podobni, je postalo prav to eno prvih vprašanj ob novici o skupnem projektu. Kako se bosta pri razlikovanju odrezala v praksi, bo očitno pokazal čas.

Glasba ljudi povezuje na različne načine, včasih pa se ob prvem srečanju preprosto začuti, da bi lahko iz njega nastalo nekaj več.

Langa je v letošnjem letu ujela ustvarjalni zagon, saj se novi projekti vrstijo drug za drugim. Po treh skladbah in pripadajočih videospotih se tako že pripravlja naslednja glasbena zgodba. Kdaj jo bodo predstavili in v kakšni obliki se bosta v njej pojavili dvojčici, za zdaj, kot rečeno, še ne razkrivajo. Jasno pa je, da si skupina želi leto zaključiti s svežino, ki bo nekoliko drugačna. Do takrat bodo ideje še tehtali, sestavljali in iskali tisto, za katero bodo presodili, da najbolje poveže vse sodelujoče. Kot pravijo, se jim pri novih zamislih nikamor ne mudi.