LEILA ROBLEK

V sanjski službi za volanom smetarskega tovornjaka

Mlada mamica štirih otrok iz Kranja začne skrbeti za čistočo kraja, ko večina še spi. S ponosom opravlja nekoč preziran, danes pa zelo spoštovan poklic.
Tina Horvat
 3. 1. 2026 | 19:00
5:36
Ko Kranj z okolico zjutraj še trdno spi, po ulicah že brnijo smetarski tovornjaki in skrbijo za čisto okolje. Za volanom enega od njih sedi nasmejana mlada ženska, ki ji vožnja ogromne mrcine ne pomeni zgolj službe, temveč izpolnitev njenih sanj. To je 29-letna Leila Roblek, mama štirih otrok in voznica na Komunali Kranj.

Na prvi pogled je prav presenetljivo, kako s svojo drobno postavo obvladuje večtonsko tovorno vozilo, ki se vsak dan prebija skozi ozke ulice, med parkiranimi avtomobili, ograjami in robniki. A že po nekaj minutah pogovora postane jasno, da za tem volanom ni po naključju. Odraščala je namreč v družini, kjer so bili tovornjaki stalnica.

»Od nekdaj sem želela voziti kamion, saj ga vozijo vsi v družini,« pove Leila, ko jo obiščemo v prostorih Komunale Kranj, potem ko je že opravila večino svojih delovnih obveznosti. »Mama vozi šleparja, oče tudi, brat prav tako. Jaz sem bila vedno z njima. To mi je bilo najbolj zanimivo,« pripoveduje.

Čeprav je v tej službi že šest let, so nekateri še vedno presenečeni, ko jo zagledajo za volanom smetarskega tovornjaka: »Ko vidijo, da pride ženska v takem tovornjaku, so nekateri res kar precej začudeni. Ampak pozitivno. Smejijo se in mi mahajo, tega sem vedno vesela.«

A njej sami se delo, ki ga opravlja, nikoli ni zdelo neobičajno ali pretežko. Ravno nasprotno, kabina tovornjaka je zanjo prostor, kjer se počuti mirno in zbrano in kjer je prav poseben občutek. »Dobro se počutim tam zgoraj. Lepo vidiš ven, vse imaš pred seboj, visoko si, vse je lepo pregledno.«

Včasih gre na milimetre

Njen delovni dan se začne zelo zgodaj. Že ob 5.45 je na jutranjem sestanku, ko si razdelijo delo, ob šestih skupaj z ekipo zapelje na teren. Njihovo območje je raznoliko in se razteza od mestnih ulic Kranja do okoliških občin, kot so Šenčur, Preddvor in Jezersko. Dnevi se razlikujejo tudi po številu prevoženih kilometrov in količini pobranih smeti, a v povprečju naredijo okoli 50 kilometrov na dan. »Odvisno, kje smo. Če smo bolj v centru, je več kant in manj vožnje, če gremo daleč – recimo na Jošt –, je ravno obratno. Ob 13.45 zaključimo, kar je super, če imaš otroke. Popoldne sem lahko ves čas z njimi, in to mi res veliko pomeni,« pove.

Poseben izziv so ozke ulice in slabe vremenske razmere. V zimskih jutrih, ko je še tema, cesto pa včasih prekrivata sneg in led, je manevriranje po ozkih ulicah res zelo zahtevno in terja zbranost. »Včasih je tako ozko, da gre za milimetre. Ali vožnja v rikverc v ulici, kjer so na obeh straneh parkirana vozila. Zgodi se, da se skoraj zagozdimo. To je kar velik izziv, a takrat nastopita sodelavca z zadnjega dela vozila, me usmerjata in mi pomagata. Sicer pa imam čisto rada vsakodnevne izzive in občutke, da smo opravili dobro delo, da znamo in da zmoremo,« razloži.

Ljudje nas spoštujejo. Hočejo imeti čisto in vedo, da brez nas ne gre. Smeti je vse več, več se proizvaja, več porabimo, več je embalaže.

V zadnjih letih opaža, da se je odnos ljudi do komunalnih delavcev precej spremenil. Tisti stari predsodki, ko so strašili otroke, naj se učijo, če nočejo postati smetarji, so po njenih izkušnjah preteklost. Poklic, ki je bil nekoč pogosto podcenjen, danes uživa več spoštovanja. Ljudje razumejo, da brez rednega odvoza odpadkov ne gre in da urejeno okolje zahteva trud. »Ljudje nas spoštujejo. Hočejo imeti čisto in vedo, da brez nas ne gre. Smeti je vse več, več se proizvaja, več porabimo, več je embalaže. A po drugi strani ljudje sedaj več recikliramo, kar se tudi pozna. Nikoli nisem imela občutka, da bi me kdo gledal zviška. Res pa je tudi, da niti delo na zadnjem delu tovornjaka, kjer se praznijo kante, ni več tako umazano, kot je bilo nekoč. Zdaj gre hitro vse v notranjost in ni več smradu.«

Druga izmena – z otroki

Ko se njen delovni dan zaključi, se doma zanjo začne druga izmena. Njeni otroci so stari eno, dve, pet in sedem let, kar seveda zahteva dobro organizacijo in veliko energije. Kot nam pove, njeni otroci že kažejo zanimanje tako za tovornjake kot za njen poklic. »Najstarejši, sedemletnik, je navdušen nad mehanizacijo in že obvlada vožnjo bagra. Tega mu seveda še ne pustimo, a vendar hoče biti veliko časa v bagru. Hči pa pravi, da bo smetarka,« se smeje Leila in to hčerino željo jemlje kot dokaz, da mlajše generacije poklic smetarja dojemajo drugače kot nekoč.

Ko Leila razmišlja o prihodnosti, ne omahuje. »Čim dlje bi bila rada v tem poklicu. Res imam rada to službo. Ne le, da mi ta delovni čas z zgodnjim začetkom omogoča, da sem lahko popoldan z družino, to službo imam preprosto rada!«

Leila Roblektovornjak
